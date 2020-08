Mỹ: Covid-19 chết chóc ngang đại dịch từng khiến ông nội Tổng thống Trump tử nạn

Đại dịch cúm năm 1918 được cho là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất lịch sử thế giới, khiến 50 triệu người tử vong. Ở Mỹ, dịch bệnh này cướp đi sinh mạng của hơn 675.000 người, trong đó có Frederick Trump - ông nội đương kim Tổng thống Mỹ - Donal Trump.

Qua phân tích và đối chiếu, các chuyên gia cho rằng, nguy cơ tử vong do dịch Covid-19 gây ra ở Mỹ là tương đương với đại dịch cúm Tây Ban Nha.

Đến ngày 15.8, Mỹ ghi nhận tổng cộng 171.795 người tử vong vì Covid-19, cao nhất thế giới.

“Nhiều người cho rằng nguy cơ tử vong do Covid-19 chỉ ngang với cúm mùa và không thể so sánh với đại dịch cúm năm 1918. Tuy nhiên, trên thực tế, ngày nay Mỹ đã đạt được rất nhiều tiến bộ về y học so với hơn 100 năm trước.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha – ký ức kinh hoàng khiến nhiều người Mỹ không muốn nhớ lại (ảnh: New York Times)

Sự chết chóc trong đại dịch năm 1918 cũng tương tự hiện nay, chỉ khác là xác chết nằm chất đống trên đường phố thay vì chứa trong xe tải đông lạnh”, Tiến sĩ Jeremy Faust – bác sĩ, chuyên gia y tế tại bệnh viện Brigham and Women's – nhận xét.

“Tôi muốn mọi người nhận ra sự nguy hiểm của dịch Covid-19, những gì chúng ta đang thấy là sự lặp lại của lịch sử”, ông Faust nói.

Howard Markel – nhà sử học tại Đại học Michigan – cũng đồng ý với quan điểm này.

“Nhiều người phủ nhận mối nguy từ Covid-19. Họ nói dịch bệnh này không là gì so với đại dịch cúm 1918 nhưng thực sự nó còn tồi tệ hơn”, ông Howard Markel nhận xét.

Từ 11.3 – 11.5, khoảng 33.500 người đã tử vong ở New York – thành phố với 8,3 triệu dân. Điều này có nghĩa cứ 100.000 người lại có 202,8 người chết ở New York trong thời gian này.

Trong thời gian hai tháng 10 và 11 của năm 1918 – thời gian dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát mạnh nhất ở New York – cứ 100.000 người thì có 287 người tử vong. Thời điểm đó New York có 5,3 triệu dân.

Xe tải đông lạnh chứa thi thể bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ (ảnh: New York Times)

So sánh cho thấy trong thời điểm diễn ra 2 đại dịch, số người tử vong ở New York là gần tương đương nhau. Lưu ý rằng, các trường hợp tử vong do dịch bệnh luôn chiếm đa phần trong tổng số người tử vong, theo New York Times.

Nói một cách đơn giản hơn, người dân New York hiện tại gặp rủi ro về tính mạng trong dịch Covid-19 ngang ngửa với thời kỳ đại dịch cúm hoành hành.

“Tôi cho rằng tình hình hiện tại còn tệ hơn năm 1918. Nước Mỹ vào năm 1918 không an toàn và kém phát triển hơn hiện nay rất nhiều”, ông Faust nói.

Nancy Tomes – nhà sử học tại Đại học Stony Brook – cho rằng, trước những tiến bộ vượt bậc của y học trong hơn một thế kỷ, việc dịch Covid-19 đe dọa sự chết chóc ngang với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 là “đặc biệt đáng lo ngại”.

“Nhiều người Mỹ ngày nay cho rằng, với sự tiến bộ của khoa học, con người có thể chiến thắng mọi dịch bệnh. Đó là lý do vì sao không ít người cho rằng, sự nguy hiểm của Covid-19 bị thổi phồng quá mức và họ tức giận với điều đó”, bà Nancy Tomes nói.