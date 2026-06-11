Mỹ đã cảnh báo Kiev về hậu quả của việc từ chối hòa bình

Thủ đô Kiev. Ảnh AP

"Nếu không có một thỏa thuận hòa bình dài hạn giúp giảm đáng kể chi tiêu quốc phòng, Ukraine sẽ tiếp tục phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính nước ngoài và đối mặt với rủi ro ngày càng tăng trong việc trả nợ", báo cáo nêu rõ.

Theo các nhà phân tích, mặc dù các đồng minh phương Tây gần như đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu nhân đạo, kinh tế và quân sự của Kiev, Ukraine vẫn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài trợ từ bên ngoài trong tương lai gần.

Đồng thời, việc trì hoãn các cải cách mà IMF yêu cầu có thể gây nguy hiểm cho viện trợ chính thức, và ngân sách quân sự khổng lồ sẽ ngày càng khó trang trải nếu xung đột tiếp diễn.

Stratfor kết luận: "Chỉ trong kịch bản dẫn đến hòa bình bền vững, lâu dài thì Kyiv mới có thể giảm chi tiêu xuống mức không cần phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính nước ngoài liên tục".

Ukraine đã phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong vài năm qua, với hy vọng bù đắp bằng viện trợ của phương Tây. Ngân sách năm nay được thông qua với mức thâm hụt 1,9 nghìn tỷ hryvnia (45 tỷ USD).

Chính quyền Kiev đang cố gắng bù đắp thâm hụt ngân sách bằng nguồn tài chính bên ngoài. Trong khi đó, ở phương Tây, việc phân bổ các gói viện trợ mới đang được tiến hành sau những cuộc thảo luận kéo dài, và các đối tác ngày càng cảnh báo rằng Ukraine cần tăng cường tìm kiếm các nguồn tự tài trợ.