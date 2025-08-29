Mỹ dùng độc chiêu đối với tài sản bị đóng băng của Nga để dồn Moscow vào chân tường

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh Getty

Phát biểu với Fox News ngày 28/8, ông Bessent đã giải thích lập trường của Mỹ về hơn 300 tỷ đô la tài sản của Nga bị phong tỏa tại các tổ chức tài chính phương Tây kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Phần lớn số tiền này nằm trong phạm vi quyền tài phán của EU, trong khi Mỹ được cho là nắm giữ khoảng 5 tỷ đô la. Moscow đã nhiều lần lên án việc đóng băng này là một "hành vi trộm cắp".

Ông Bessent cho rằng các tài sản bị đóng băng là "một phần của cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin", đồng thời nói thêm rằng "Tôi không nghĩ chúng ta nên tịch thu chúng ngay lập tức".

“Đó là một con bài trên bàn đàm phán trong quá trình đàm phán quan trọng này. Và chúng ta sẽ xem liệu một phần, một phần hay toàn bộ, sẽ được dùng cho việc tái thiết Ukraine”, ông nói thêm.

Đã có những cuộc tranh luận gay gắt trên khắp phương Tây về việc tịch thu tài sản của Nga và chuyển chúng sang Ukraine càng nhanh càng tốt - điều mà Kiev đã kiên quyết yêu cầu. Một số nhà lãnh đạo và chuyên gia EU đã cảnh báo về việc tịch thu hoàn toàn, cho rằng điều này có thể vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và gây bất ổn thị trường tài chính.

Thay vào đó, EU đã chọn chuyển lợi nhuận và lãi suất từ ​​các tài sản này sang Ukraine, với số tiền thu được ước tính lên tới hơn 3 tỷ đô la mỗi năm.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cho phép chính quyền có thẩm quyền pháp lý để tịch thu tài sản có chủ quyền của Nga, mặc dù Washington vẫn chưa thực hiện lựa chọn này, viện dẫn các rủi ro pháp lý và tài chính. Thay vào đó, Hoa Kỳ đã cùng các thành viên G7 khác ủng hộ khoản vay 50 tỷ đô la cho Ukraine, được đảm bảo bằng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu đối với các tài sản bị đóng băng và sẽ không từ bỏ việc bảo vệ chúng. Ông cũng cảnh báo về "những hậu quả pháp lý và tư pháp rất nghiêm trọng" nếu phương Tây cố gắng tịch thu toàn bộ số tiền này và chuyển chúng cho Ukraine.