

Hôm thứ Sáu 14/11, Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết của Nga về “Chống việc tôn vinh chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa tân phát xít và các hình thức thực hành khác góp phần làm leo thang các dạng phân biệt chủng tộc hiện đại, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và sự không khoan dung liên quan”.

Văn kiện này được Nga trình lên hàng năm kể từ 2005, lần này đã nhận được 114 phiếu thuận, trong khi 52 quốc gia bỏ phiếu chống, bao gồm Mỹ, Ukraine, Anh, Canada, Pháp, Đức và Nhật Bản, còn 12 phái đoàn nước ngoài bỏ phiếu trắng.

Kể từ năm 2022, nhóm các nước phương Tây đã cố gắng đưa vào dự thảo của Nga một sửa đổi nêu rằng Moscow biện minh cho chiến tranh chống Ukraine “bằng cái cớ giả tạo là diệt chủng tân phát xít”. Năm nay, ủy ban một lần nữa thông qua sửa đổi này: 63 nước ủng hộ, 41 nước phản đối.

Trước đó, Mỹ luôn ủng hộ sửa đổi này, nhưng năm nay là lần đầu tiên họ không làm như vậy. Và Mỹ không chỉ không ủng hộ sửa đổi “chống Nga” này mà còn bỏ phiếu chống.

Đại diện Mỹ giải thích rằng Washington muốn tách mình ra khỏi hầu hết các nghị quyết của Ủy ban thứ ba, vốn theo đại diện Mỹ đã trở thành những thủ tục kém hiệu quả, lãng phí với vô số báo cáo và hội nghị.

Bộ Ngoại giao Nga đã đánh giá tích cực bước đi của Mỹ. Ông Grigory Lukyanets, Giám đốc Ban Hợp tác Đa phương về Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết: “Chúng tôi ghi nhận sự thay đổi trong cách bỏ phiếu của phái đoàn Mỹ. Đây là một trong những kết quả tích cực của cuộc bỏ phiếu về sửa đổi”.

Kể từ 2022, sửa đổi lên án hành động chiến tranh của Nga tại Ukraine và chỉ trích việc sử dụng luận điệu “phi phát xít hóa” làm lý do chiến tranh đã được đưa vào các nghị quyết cuối cùng của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 77/204, 78/190 và 79/160, được thông qua sau bỏ phiếu tại Ủy ban thứ ba, và lúc đó Mỹ bỏ phiếu ủng hộ cùng với các nước phương Tây khác.

Hiện tại, nghị quyết lại được thông qua với sửa đổi này, nhưng bên trong khối phương Tây đã xuất hiện sự chia rẽ, dù Mỹ vẫn bỏ phiếu chống toàn bộ dự thảo của Nga.

Trước đó, Mỹ đã lần đầu tiên từ chối lên án hành động của Nga tại Liên Hợp Quốc vào tháng 8/2008, cũng như về báo cáo mới của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Ukraine.