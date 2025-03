Mỹ mạnh tay chi tiền mua lượng khổng lồ, giá một loại hạt thơm nức của Việt Nam lập đỉnh lịch sử

Giá cà phê xuất khẩu tiếp tục lập đỉnh lịch sử

Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 2/2025 ước đạt 150.000 tấn, trị giá 854 triệu USD, tăng 11,9% về lượng và tăng 17,2% về trị giá so với tháng 1/2025; so với tháng 2/2024 giảm 5,6% về lượng nhưng tăng 61,7% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 284.000 tấn cà phê, trị giá 1,58 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng nhưng tăng 26,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, do giá xuất khẩu tăng.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê chế biến tăng 26,0% so với tháng 01/2024, đạt 116,7triệu USD. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê chế biến tăng lên mức 16% trong tổng trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng đầu năm 2025, cao hơn so với tỷ trọng 12,75% của tháng 1/2024. Đây là tín hiệu tích cực trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam, với tỷ lệ cà phê chế biến xuất khẩu ngày càng tăng.

Về chủng loại, trong khi xuất khẩu cà phê Robusta có xu hướng giảm thì xuất khẩu cà phê Arabica lại tăng. Theo đó, tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê Robusta giảm 47,9% về lượng và giảm 8,3% về trị giá so với tháng 01/2024, đạt 112.700 tấn, trị giá 562,5 triệu USD. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê Robusta chiếm 77,16% tổng trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng đầu năm 2025, thấp hơn so với tỷ trọng 84,47% của tháng 01/2024.

Tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu 8.300 tấn cà phê Arabica, trị giá 49,8 triệu USD, tăng 58,2% về lượng và tăng 147,2% về trị giá so với tháng 01/2024. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê Arabica trong tổng trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng lên mức 6,83% trong tháng 01/2025, cao hơn so với tỷ trọng 2,77% của tháng 01/2024.

Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh trở lại trong 2 tháng đầu năm 2025 do nguồn cung hạn chế. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Về giá cà phê, sau khi giảm vào thời điểm cuối năm 2024, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh trở lại trong 2 tháng đầu năm 2025 do nguồn cung hạn chế.

Tháng 2/2025, giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 5.695 USD/tấn, tăng 4,7% so với tháng 1/2025 và tăng 71,3% so với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 5.575 USD/tấn, tăng 76,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 2/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng cao nhất vào ngày 22/2/2025, sau đó điều chỉnh do nhu cầu mua yếu đi khi các doanh nghiệp đã hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu trong ngắn hạn. Giá cà phê vào ngày 27/2/2025 tăng từ 3.300 – 4.800 đồng/kg so với ngày 27/1/2025, dao động từ 128.000 – 130.000 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Trong khi đó, theo Cục Xuất nhập khẩu, những ngày cuối tháng 2/2025, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều với giá cà phê Robusta giảm, trong khi giá cà phê Arabica tăng mạnh.

Giá cà phê Robusta giảm do dự báo sản lượng cà phê Robusta toàn cầu tăng nhẹ và áp lực bán hàng từ Việt Nam tăng khi nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, các quỹ đầu tư đang thu hẹp vị thế mua dài hạn và nhu cầu mua từ các nhà rang xay cũng phần nào giảm sút.

Trái lại, giá cà phê Arabica được hỗ trợ bởi dự báo sản lượng tại Brazil giảm. Theo dự báo mới nhất từ công ty môi giới PineAgronegócios, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025-2026 sẽ đạt 59,75 triệu bao.

Trong đó, hạn hán năm 2024 và việc cắt tỉa mạnh khiến sản lượng cà phê Arabica giảm 16% xuống còn 36,46 triệu bao. Xuất khẩu cà phê của Brazil được dự báo giảm 22% trong niên vụ 2025-2026, xuống còn 39,24 triệu bao do sản lượng Arabica năm thứ 5 liên tiếp kém khả quan và tồn kho vẫn ở mức thấp.

Trong khi đó, triển vọng cho cà phê Robusta tích cực hơn với sản lượng dự kiến tăng 8%, đạt 23,29 triệu bao. Với những yếu tố này, giá cà phê có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ ba cho Mỹ

Hiện nay, Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu cà phê quan trọng của Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, năm 2024, Mỹ nhập khẩu 1,48 triệu tấn cà phê, trị giá 8,83 tỷ USD, tăng 6,3% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với năm 2023.

Năm 2024, giá bình quân nhập khẩu cà phê vào Mỹ đạt mức 5.978 USD/tấn, tăng 3,9% so với năm 2023. Trong đó, giá bình quân nhập khẩu cà phê của Mỹ từ Việt Nam tăng mạnh nhất, tăng 50,9% so với năm 2023, lên mức 3.665 USD/tấn.

Năm 2024, Mỹ nhập khẩu cà phê từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Mỹ trong năm 2024, đạt 453.700 tấn, trị giá 1,96 tỷ USD, tăng 31,8% về lượng và tăng 45,1% về trị giá so với năm 2023. Thị phần cà phê của Brazil trongtổng lượng nhập khẩu của Mỹ tăng từ 24,78% trong năm 2023 lên mức 30,72% trong năm 2024.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 3 cho Mỹ trong năm 2024, đạt 96.800 tấn, trị giá 355,0 triệu USD, giảm 32,2% về lượng nhưng tăng 2,2% về trị giá so với năm 2023. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 10,29% trong năm 2023 xuống mức 6,56% trong năm 2024.