Mỹ nam của 'Anh trai say hi' Hùng Huỳnh chào sân Vpop

Hùng Huỳnh - mỹ nam nhảy đẹp của "Anh trai say hi"

Chiều 15/12, tại TP.HCM, Hùng Huỳnh chính thức giới thiệu đến khán giả MV đầu tay mang tên Chẳng thể nhắm mắt. Buổi ra mắt của nam ca sĩ 9x nhận được nhiều chúc mừng từ đồng nghiệp dàn "anh trai" Đức Phúc, Erik, Đỗ Phú Quí, Phạm Đình Thái Ngân, JSol, Hải Đăng Doo, Nicky, Pháp Kiều…

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn mỹ nhân như Hòa Minzy, Thùy Tiên, Thúy Ngân, MLee, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ... cũng khiến khán giả thích thú.

Đức Phúc (bìa trái) đến chúc mừng Hùng Huỳnh. Ảnh: NVCC

MV "Chẳng thể nhắm mắt" là một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và lãng mạn, khắc họa chân thực tâm lý của một chàng trai trẻ đang trong quá trình theo đuổi người mình yêu. Đây cũng chính là hành trình khám phá bản thân, giúp chàng trai trưởng thành hơn. Có thể thấy phong cách âm nhạc của Hùng Huỳnh ngày càng đa dạng, thể hiện rõ sự đầu tư và nghiêm túc của chàng trai trẻ trong sự nghiệp ca hát.

"Thật sự mà nói, nếu những bạn nào là fan và theo dõi thị trường Kpop và Cpop thì mọi người sẽ hiểu rằng thị trường ở Hàn Quốc và Trung Quốc rất khó khăn và khắc nghiệt. Nhất là với thực tập sinh người nước ngoài như mình vì ngay cả thực tập sinh của quốc gia đó cũng khó khăn, chật vật rất nhiều.

Màn trình diễn debut của Hùng Huỳnh khuấy động sân khấu

Hùng đã trải qua nhiều thứ, những biến cố khó khăn đó giúp mình đúc kết nhiều bài học và may mắn là được tham gia "Anh trai say hi". Và Hùng cảm thấy đây là thời điểm thích hợp cho mọi người thấy những gì mình đã học hỏi từ nước ngoài. Hùng đánh cược rất nhiều và lo sợ rằng mọi người sẽ không đón nhận mình nhưng không ngờ lại được yêu thương nhiều như vậy nên Hùng cảm thấy rất hạnh phúc", nam ca sĩ bộc bạch.

Hùng Huỳnh trở thành cái tên quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam sau khi xuất hiện trong chương trình thực tế "Anh trai say hi". Với vẻ ngoài điển trai, khả năng đa dạng và sự tự tin trên sân khấu, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Tại chương trình, Hùng Huỳnh không chỉ thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện mà còn gây ấn tượng bởi visual cùng khả năng biểu cảm đa dạng. Chàng trai trẻ luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống, khiến khán giả không thể rời mắt.

Sau khi kết thúc chương trình "Anh trai say hi", Hùng Huỳnh và nhạc sĩ Trung Trần đã tạo nên một bất ngờ lớn khi cùng nhau cho ra mắt MV Chẳng thể nhắm mắt. Sự kết hợp giữa tính cách máu lửa của Hùng Huỳnh và chất nhạc sôi động của Trung Trần đã tạo nên một bản hit đầy tiềm năng. MV không chỉ sở hữu giai điệu bắt tai mà còn có phần hình ảnh ấn tượng.

Thế mạnh của Huỳnh Hùng ngoài giọng hát còn là vũ đạo và gương mặt sáng



Trước Anh trai say hi, Hùng Huỳnh thừa nhận từng có những lúc bị chông chênh, mất lửa. Những ngày tháng làm thực tập sinh từng khiến Hùng Huỳnh cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhờ chương trình "Anh trai say hi" cùng sự kết nối đầy năng lượng giữa các anh trai, anh đã tìm thấy chính mình.