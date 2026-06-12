"Mỹ nhân cảnh nóng" Lim Ji Yeon nhường nhịn bạn diễn nam kém tuổi

Xuất hiện trên chương trình truyền hình "You quiz on the block", mỹ nhân sinh năm 1990 đã có những phút giây trải lòng chân thật với người hâm mộ. Theo tờ Star News cùng Sports Kyunghyang đưa tin ngày 11/6, cuộc trò chuyện giữa cô cùng nam MC Yoo Jae Suk liên tục mang lại tiếng cười rộn rã. Điểm nhấn của buổi phỏng vấn nằm ở chi tiết nữ chính chủ động lùi lại phía sau nhằm tôn lên vẻ đẹp của bạn diễn nam. Đối diện với câu hỏi thắc mắc của đàn anh, cô vui vẻ gật đầu xác nhận sự thật này.

Dưới góc nhìn chuyên môn của cá nhân, Lim Ji Yeon khẳng định một tác phẩm hài lãng mạn chỉ thực sự chạm tới trái tim người xem khi nhân vật nam chính sở hữu lực hấp dẫn mạnh mẽ. Sự lôi cuốn ấy có thể toát ra nhờ ngoại hình cực kỳ điển trai hay một phong thái quyến rũ khó cưỡng. Để đạt được hiệu ứng hình ảnh hoàn mỹ nhất, cô thường xuyên trêu đùa Heo Nam Jun về việc bản thân đã tự nguyện bỏ lỡ những góc máy đắt giá. Cô chấp nhận đánh đổi hướng quay ngược sáng nghệ thuật nhằm dồn trọn vẹn nguồn sáng đẹp nhất tập trung vào khuôn mặt bạn diễn. Khát khao lớn nhất của cô là giúp nam chính xuất hiện thật lung linh trước ống kính.



Tạo hình cổ trang của Lim Ji Yeon trong phim "My royal nemesis". NSX.

Hành động nhường nhịn đầy tinh tế này lập tức gây bão trên khắp các diễn đàn mạng xã hội tại Hàn Quốc. Cộng đồng mạng dành cơn mưa lời khen cho sự tận tâm hiếm có của nữ nghệ sĩ. MC Yoo Jae Suk cũng đặc biệt tán thưởng tư duy làm việc chuyên nghiệp này. Nam MC phân tích rằng một môi trường làm việc tập thể luôn đòi hỏi sự nâng đỡ lẫn nhau. Việc đặt lợi ích của tác phẩm lên trên cái tôi cá nhân không chỉ giúp đồng nghiệp thăng hoa mà còn mang lại trái ngọt cho chính bản thân người hỗ trợ.

Lý giải sâu hơn về định hướng diễn xuất, Lim Ji Yeon tin tưởng tuyệt đối vào sợi dây liên kết vô hình giữa hai nhân vật trung tâm. Một kịch bản tình cảm lãng mạn đòi hỏi sự cộng hưởng nhịp nhàng, nơi người này khéo léo làm đòn bẩy bật lên sức hút của người kia. Từng đường nét quyến rũ của Heo Nam Jun đều được cô quan sát tỉ mỉ, đồng thời nỗ lực hết sức để những ưu điểm đó hiện diện trọn vẹn trên từng khung hình.



Heo Nam Jun đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn kết hợp ăn ý với Lim Ji Yeon. NSX.

Sự thấu hiểu sâu sắc này không chỉ tồn tại trên lý thuyết mà đã được minh chứng rõ nét qua quá trình làm việc chung. Ngay tại buổi họp báo ra mắt dự án hồi tháng 5, mỹ nhân 9X không giấu được niềm hạnh phúc khi gọi cậu em sinh năm 1993 là nguồn năng lượng sống động của cả đoàn. Nam Jun luôn biết cách xoa dịu những khoảnh khắc làm việc căng thẳng bằng những lời động viên kịp thời. Khi dự án khép lại, cảm giác tiếc nuối vẫn luôn thường trực trong lòng cô.

Đáp lại tấm chân tình của đàn chị, Heo Nam Jun cũng dành cho cô sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Chàng diễn viên trẻ vinh danh cô như một trong những đối tác ăn ý nhất bản thân từng may mắn hợp tác. Anh đặt trọn niềm tin vào khả năng tương tác tự nhiên giữa hai chị em. Hiện tại, "My royal nemesis" đang thống trị màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở tỷ suất người xem ấn tượng, cặp đôi còn xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng những ngôi sao truyền hình được công chúng thảo luận sôi nổi nhất tuần qua. Thành quả ngọt ngào này chính là minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của hai nghệ sĩ tài năng.

Theo: t/h