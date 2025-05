Hạnh phúc làm mẹ sau bốn năm kết hôn của Lee Si Won

Ngày 20/5, theo The Korea Times, nữ diễn viên Lee Si Won xác nhận cô đã sinh con gái đầu lòng vào khoảng một tháng trước. Đây là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm giữa Lee Si Won và chồng – người làm việc trong lĩnh vực y tế. Cô cho biết đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng và động viên từ khán giả, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ cô.

Lee Si Won đặt tên con gái là Si Woo – sự kết hợp của một âm tiết trong tên bố và mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ: “Lúc mới sinh con trông rất giống tôi, nhưng càng ngày càng giống chồng tôi. Tôi thấy kỳ diệu khi chứng kiến khuôn mặt con thay đổi từng ngày”. Cô cho biết cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Cô chỉ mong ca sinh diễn ra an toàn và rất biết ơn khi mọi chuyện suôn sẻ.

Mỹ nhân "Khi hoa trà nở" sinh con đầu lòng. IG.

Dù mới sinh con không lâu, Lee Si Won khẳng định cô đã bắt đầu lấy lại sức khỏe và cảm thấy sẵn sàng trở lại với công việc. “Tôi dự định quay lại với các hoạt động nghệ thuật, bao gồm cả quảng cáo và đóng phim”, cô chia sẻ.



Lee Si Won sinh năm 1987, sở hữu nền tảng học vấn đáng nể. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia Seoul – một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục theo học và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành nhân chủng học tại cùng trường.

Năm 2012, Lee Si Won chính thức ra mắt khán giả với vai diễn đầu tay trong bộ phim cổ trang “Giấc mơ của đại vương” do đài KBS sản xuất. Sau đó, cô liên tục được mời tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như “Misaeng: Incomplete Life”, “When the Camellia Blooms”, “Memories of the Alhambra” và “Maestra: Strings of Truth”.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Lee Si Won còn gây ấn tượng khi xuất hiện trong chương trình thực tế “The Devil’s Plan” phát hành trên nền tảng Netflix. Nhờ đó, cô mở rộng độ phủ sóng và được khán giả quốc tế biết tới nhiều hơn.

Năm 2012, Lee Si Won chính thức ra mắt khán giả với vai diễn đầu tay trong bộ phim cổ trang “Giấc mơ của đại vương”. IG.

Đến năm 2021, nữ diễn viên Misaeng bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn trai làm việc trong lĩnh vực y tế. Được biết Lee Si Won gặp chồng qua sự giới thiệu của người quen. Cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm vì đều là cựu sinh viên Đại học Quốc gia Seoul. Sau khi kết hôn, Lee Si Won vẫn chăm chỉ hoạt động trong làng giải trí, tham gia loạt phim "Emergency Declaration", "Adamas", "The Devil’s Plan"...

Hiện tại, dù ưu tiên chăm sóc con nhỏ, Lee Si Won đã sẵn sàng cho giai đoạn mới trong sự nghiệp. Cô bày tỏ mong muốn sớm trở lại màn ảnh để tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất và cống hiến cho nghệ thuật.