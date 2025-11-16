Mỹ nhân từng được ví như “bản sao" của Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng, xinh đẹp bất ngờ trở lại sau nhiều năm "mất tích"

Mỹ nhân màn ảnh mang vẻ đẹp nữ tính giống Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh

Sau nhiều năm "mất tích", diễn viên Mai Huê – gương mặt từng được coi như mỹ nhân màn ảnh phía Bắc – đã có màn trở lại đầy bất ngờ trong dự án truyền hình Cách em 1 milimet. Lần này, chị hóa thân thành cô Ánh – một người mẹ hiền hậu, từng trải, mang trong mình nhiều nỗi niềm. Diễn xuất giàu cảm xúc của chị khiến khán giả cảm nhận rõ sự hy sinh lặng lẽ và tình mẫu tử thiêng liêng, đồng thời đưa nhiều người trở về những ký ức đẹp về một biểu tượng của màn ảnh nhỏ đầu thập niên 2000.

Mai Huê tái xuất màn ảnh với vai cô Ánh phim Cách em một milimet. Ảnh: FBNV

Sinh năm 1977 tại Tuyên Quang, Mai Huê tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và được nhận thẳng vào biên chế Nhà hát Tuổi trẻ. Từ sân khấu, chị chuyển sang truyền hình và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của phim truyền hình phía Bắc.

Vẻ đẹp đằm thắm, nét diễn tự nhiên, lôi cuốn giúp Mai Huê tỏa sáng trong nhiều bộ phim như Thổ cẩm, Thăng bằng, đặc biệt là Kẻ không cầu may – bộ phim đưa chị trở thành cái tên quen thuộc với khán giả cả nước. Thời điểm đó, dù diễn viên thường để mặt mộc khi quay, gương mặt thanh tú của Mai Huê vẫn luôn nổi bật trên màn ảnh nhỏ. Chị thậm chí còn được mệnh danh là “tiểu Lê Khanh” vì nét đẹp dịu dàng và phong thái nữ tính giống Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh.

Mai Huê từng được gọi là "Tiểu Lê Khanh". Ảnh: FBNV

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mai Huê gây tiếc nuối khi bất ngờ rẽ hướng. Chị quyết định vào Nam học để trở thành tiếp viên hàng không – một công việc gắn bó với chị nhiều năm sau đó. Lý giải về quyết định táo bạo này, nữ diễn viên từng chia sẻ: nghề diễn dù hào nhoáng nhưng cát-sê không đủ để nuôi sống bản thân và gia đình, trong khi ước mơ được bay trên bầu trời luôn theo chị từ nhỏ.

Dù chuyển sang ngành nghề mới, tình yêu nghệ thuật trong Mai Huê chưa bao giờ nguội lạnh. Suốt những năm rời xa sân khấu, chị gần như không thể xem trọn vẹn một vở kịch vì quá nhớ nghề. Việc thường xuyên phải xa hai con nhỏ để bay quốc tế cũng khiến chị thêm nhiều trăn trở.

Mai Huê trở lại với con đường nghệ thuật sau nhiều năm làm tiếp viên hàng không. Ảnh: FBNV

Năm 2013, sau hơn một thập kỷ tạm dừng diễn xuất, Mai Huê quay trở lại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều vở diễn. Chị cũng dần xuất hiện trở lại trong các sự kiện giải trí phía Bắc, sánh vai cùng dàn nghệ sĩ như Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương hay NSƯT Chiều Xuân.

Không chỉ trở lại sân khấu, Mai Huê gần đây còn tái xuất màn ảnh với loạt dự án mới, trong đó có phim truyền hình Vũ khúc mưa xuân, Chuyện của làng, Gặp em ngày nắng và vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Sau hơn hai thập kỷ rẽ ngang, diễn xuất của chị vẫn được đánh giá cao, thậm chí nhiều đạo diễn từng lo lắng chị sẽ “khớp”, nhưng ngay từ cảnh quay đầu tiên, Mai Huê đã chứng minh phong độ không hề suy giảm.

Vẻ đẹp của Mai Huê ở tuổi U50. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên kể lại rằng Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh từng hỏi vì sao mình lại rời nhà hát. Với Mai Huê, việc thử sức ở lĩnh vực hàng không hay bất động sản sau này đều là những trải nghiệm cần thiết để chị trưởng thành hơn. Giờ trở lại với nghệ thuật, chị nói mình tìm lại được cảm hứng “như những ngày đầu đứng trên sân khấu”.

Mai Huê vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm. Ảnh: FBNV

Hiện Mai Huê đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hơn 5 tuổi và hai con trai. Chị giữ lối sống kín tiếng, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Sự tái xuất của Mai Huê trong Cách em 1 milimet không chỉ là cuộc trở về với nghệ thuật, mà còn là sự nối dài của một hành trình đầy đam mê, bền bỉ và chân thành. Khán giả vẫn yêu mến chị, vẫn mong chờ những vai diễn mới, và tin rằng vẻ đẹp cùng tài năng của Mai Huê sẽ tiếp tục tỏa sáng – như cách chị từng làm rung động biết bao trái tim suốt hai thập kỷ qua.