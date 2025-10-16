Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Điểm nóng
Thứ năm, ngày 16/10/2025 07:51 GMT+7

Mỹ tiết lộ mục tiêu tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Nga

+ aA -
PV (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 16/10/2025 07:51 GMT+7
Các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo ngày càng gia tăng về các cuộc thảo luận liên quan đến việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, cảnh báo rằng động thái này có thể bị Moscow diễn giải là một hành động leo thang trực tiếp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh Pravda

Theo các báo cáo từ các hãng thông tấn hàng đầu của Mỹ, quân đội Mỹ đã chuẩn bị các phương án kỹ thuật cho việc chuyển giao tiềm năng này, nhưng vẫn còn chia rẽ sâu sắc về những hậu quả chính trị và chiến lược.

Mối quan ngại về leo thang và khả năng hoạt động

Các nhà hoạch định quân sự lập luận rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk - vũ khí có tầm bắn hơn 1.000 km - sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc xung đột. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng Kiev hiện đang thiếu các hệ thống phóng tương thích. Để giải quyết vấn đề này, Washington sẽ cần cung cấp các bệ phóng di động như hệ thống Typhon hoặc các biến thể trên bộ của chúng, một bước đi mà nhiều nhà phân tích cho rằng có thể vượt qua ranh giới đỏ đối với Nga.

Một chuyên gia quốc phòng phát biểu với giới truyền thông rằng: "Bất kỳ hoạt động triển khai tên lửa Tomahawk nào từ lãnh thổ Ukraine đều có nguy cơ bị Moscow coi là hành động can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ".

Ngoài những rủi ro địa chính trị, các quan chức Lầu Năm Góc được cho là vẫn chưa chắc chắn về vấn đề hậu cần, bao gồm cách thức vận chuyển, bảo quản và vận hành những tên lửa như vậy mà không khiến nhân viên phương Tây phải đối mặt với nguy hiểm ở tuyến đầu.

Oshkosh giới thiệu bệ phóng tên lửa Tomahawk trên mặt đất

Góp phần vào cuộc tranh luận, nhà sản xuất quốc phòng Mỹ Oshkosh Defense gần đây đã giới thiệu một dòng bệ phóng di động mới, dòng X-MAV, tại triển lãm AUSA ở Washington. Hệ thống này bao gồm bệ phóng tự động X-MAV cho 4 tên lửa Tomahawk, bệ phóng đa nhiệm hạng nặng M-MAV và bệ phóng L-MAV hạng nhẹ hơn được chế tạo trên nền tảng ROGUE-Fires. Mỗi bệ phóng được thiết kế để triển khai nhanh chóng và hoạt động tấn công tích hợp, có khả năng mang đến cho Ukraine một giải pháp sẵn sàng nếu Washington tiến hành chuyển giao hạn chế.

Mục tiêu chiến lược và tác động hạn chế

Các nhà phân tích quân sự phương Tây suy đoán rằng Ukraine có thể sẽ ưu tiên các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, bao gồm Đặc khu Kinh tế Alabuga, được biết đến là trung tâm sản xuất máy bay không người lái "Geran" chính. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả một lô nhỏ tên lửa Tomahawk cũng sẽ có tác động hạn chế trên chiến trường, mặc dù ý nghĩa biểu tượng có thể rất lớn.

Một nhà phân tích châu Âu nhận định: "Một số ít tên lửa Tomahawk sẽ không thể giúp Kyiv giành chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng chúng sẽ gửi đi một tín hiệu chính trị lớn hơn bất kỳ vụ nổ nào".

Những tính toán chính trị đằng sau quyết định

Đối với chính quyền Biden và giờ đây dưới sự lãnh đạo mới của Tổng thống Donald Trump, cuộc tranh luận về vũ khí tầm xa luôn xoay quanh sự cân bằng: cung cấp hỗ trợ có ý nghĩa cho Ukraine mà không vượt qua ngưỡng đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Bất kỳ quyết định cuối cùng nào về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk dự kiến ​​sẽ chỉ được đưa ra sau khi các kênh ngoại giao, bao gồm cả các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow, được xem xét đầy đủ.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng chưa có phê duyệt cuối cùng nào được đưa ra. Các cuộc thảo luận về cách thức, thời điểm và điều kiện cung cấp tên lửa vẫn đang diễn ra tại Washington và Brussels.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

Liên minh Châu Âu đã thừa nhận rằng việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là cơ hội thực sự duy nhất để cứu Ukraine, theo hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ.

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine

Điểm nóng
Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine

Trung Quốc tung cú đòn khiến châu Âu thiệt hại hàng triệu euro

Điểm nóng
Trung Quốc tung cú đòn khiến châu Âu thiệt hại hàng triệu euro

"Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối", một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky

Điểm nóng
'Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối', một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ

Điểm nóng
Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ

Đọc thêm

Yến Nhi vượt đau đớn để thi Bán kết Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi vượt đau đớn để thi Bán kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều lùm xùm, phần thể hiện của Hoa hậu Yến Nhi tại Bán kết Miss Grand International 2025 được khán giả đánh giá tích cực.

Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng, đời sống người dân Điện Biên được nâng cao
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng, đời sống người dân Điện Biên được nâng cao

Điện Biên Hôm Nay

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ nét tại tỉnh Điện Biên. Việc chi trả DVMTR cho hàng nghìn chủ rừng, đã giúp người dân có thêm thu nhập, góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ rừng.

Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân, từng là hotgirl đình đám
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong "Cách em một milimet", tuổi U40 mẹ đơn thân, từng là hotgirl đình đám

Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô khiến khán giả thất vọng, dọa bỏ phim chỉ vì một chi tiết.

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về
Gia đình

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về

Gia đình

4 loại cây cảnh trồng trong chậu nhỏ này không chỉ mang lại thực phẩm tươi ngon mà còn làm bừng sáng ban công nhà bạn.

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang chờ ủy ban kỷ luật liệu có hành động gì đối với HLV Peter Cklamovski liên quan đến những bình luận gần đây của ông, vốn bị xem là chỉ trích cơ quan này.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay thứ 5 tiếp tục đà suy giảm, nhưng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường giao ngay đang có xu hướng tăng nhẹ.

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm
Nhà nông

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm

Nhà nông

Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Kaity Nguyễn: 'Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài'
Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn: "Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài"

Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn chia sẻ ấn tượng sâu sắc về diễn viên Bảo Định trong phim "Tử chiến trên không", đặc biệt là sự hết mình của nam diễn viên.

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela
Điểm nóng

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên 'chợ số' lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo
Nhà nông

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên "chợ số" lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo

Nhà nông

Nhờ áp dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá, bán hàng, người dân ở Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) tiêu thụ sơn tra (hay còn gọi là quả táo mèo) thuận lợi và hiệu quả hơn. Trong đó, có nhiều gia đình có thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm.

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống
Nhà nông

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống

Nhà nông

Những tuyến đường nông thôn mới trồng hoa giấy trải dài khang trang, rộng rãi; một khung cảnh yên bình với đầy đủ sắc màu mướt xanh của cây xanh, hoa tươi…thôn Việt Yên, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) đã tạo nên những ấn tượng khó quên nếu ai từng một lần đến thăm.

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí
Nhà đất

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí

Nhà đất

Cả loạt trụ sở công trị giá hàng chục tỷ đồng ngay giữa trung tâm TP. Đà Nẵng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, khiến nhiều người dân không khỏi xót xa trước sự lãng phí và nhếch nhác giữa lòng đô thị văn minh.

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS
Thể thao

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS

Thể thao

FAM chuẩn bị kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch, trước nguy cơ bóng đá Malaysia chịu án phạt dài hạn như Đông Timor.

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)
Tin tức

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)

Tin tức

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại đang trở thành trụ cột mới của nông thôn hiện đại, đưa nông nghiệp Thủ đô phát triển xanh, bền vững và giàu giá trị.

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của 'quý tử' với hoa hậu Đỗ Thị Hà
Kinh tế

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của "quý tử" với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh tế

Trước đám cưới của doanh nhân Nguyễn Viết Vương, con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải với hoa hậu Đỗ Thị Hà, công ty này đã nâng vốn điều lệ lên 4.478 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với mức 2.365 tỷ đồng tại lần công bố vốn gần nhất vào tháng 8/2022.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu

Tin tức

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, người dân hạnh phúc và hướng tới trở thành "thành phố kết nối toàn cầu" vào năm 2045.

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018
Nhà đất

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018

Nhà đất

Theo báo cáo của CBRE, thị trường căn hộ Việt Nam trong quý 3/2025 ghi nhận mức giao dịch và nguồn cung cao nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, các con số kỷ lục ấy lại phản chiếu nghịch lý “thừa nhà cao cấp, thiếu nhà bình dân” ngày càng rõ rệt.

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến
Nhà nông

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nước mắm và thủy sản chế biến tại Hải Phòng năm 2025”.

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng
Nhà đất

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Nhà đất

Liên danh Thái Sơn - Hoàng Hiệp vừa được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt làm chủ đầu tư Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, quy mô hơn 126 ha với sân golf 18 hố và khu đô thị.

Nuôi con động vật 'dễ nổi khùng' nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng
Nhà nông

Nuôi con động vật "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng

Nhà nông

Anh Dưng ở xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An nuôi ong vò vẽ, loài ong nổi tiếng hung dữ "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, để lấy nhộng ong bán. Nhộng ong vò vẽ béo tròn được nhiều người tìm mua, có từng nào cũng bán hết giúp anh Dưng thu nhập cả chục triệu mỗi tháng.

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu 'vượt cấp'
Xã hội

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu "vượt cấp"

Xã hội

Dù mới học lớp 10, em Nguyễn Diệu Hà đã vượt qua nhiều anh chị lớp 11, 12 để xuất sắc giành giải Nhất và là thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội môn Tiếng Anh.

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?
Bạn đọc

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?

Bạn đọc

Shark Bình và các đồng phạm bị cáo buộc rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Hiện mới có 4 nhà đầu tư gửi đơn tố giác, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra: 30.000 nhà đầu tư liệu có lấy lại được tiền?

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?
Nhà nông

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?

Nhà nông

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND quy định về phạm vi hoạt động của xe thô sơ và sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2025.

Tiết lộ kế hoạch quân sự chưa từng có của EU chống lại Nga
Điểm nóng

Tiết lộ kế hoạch quân sự chưa từng có của EU chống lại Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu sẽ đề xuất triển khai các dự án máy bay không người lái và phòng không chung trong những tháng tới, như một phần của kế hoạch 5 năm nhằm tái vũ trang và "răn đe" Nga, Bloomberg đưa tin, trích dẫn một tài liệu nội bộ.

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt
Nhà nông

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt

Nhà nông

Với nhiều ưu điểm nổi trội, sản xuất nông nghiệp xanh, ứng dụng khoa học, công nghệ cao đã và đang được nông dân xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trước sáp nhập tỉnh) lựa chọn, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp bền vững, mang lại nguồn thu lớn giúp nông dân làm giàu từ chính những mảnh ruộng, mảnh vườn của mình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa; tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa; tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông

Pháp luật

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa; thông tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu xuống sông; kiểm sát khám nghiệm vụ nghi án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người... là những tin nóng 24 giờ qua.

Cần Thơ: Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn được đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ bán
Nhà nông

Cần Thơ: Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn được đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ bán

Nhà nông

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có giết mổ lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Điều đáng nói, con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi này đã đóng dấu kiểm dịch, đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ bán.

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn
Đông Tây - Kim Cổ

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn

Đông Tây - Kim Cổ

Như bao công thần khai quốc khác dưới triều Hồng Vũ, Phó Hữu Đức cuối cùng không thoát khỏi vòng nghi kỵ khắc nghiệt của bậc hoàng đế đa nghi và tàn nhẫn bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Cái chết của ông — được ghi lại là “tự sát” — thực chất là kết cục bi thương của một người đã hiểu quá rõ lòng người, và chọn cách chết để giữ trọn danh tiết, bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc.

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, thông minh, sắc sảo, khéo chọn bạn đời, hậu vận viên mãn đủ đầy
Gia đình

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, thông minh, sắc sảo, khéo chọn bạn đời, hậu vận viên mãn đủ đầy

Gia đình

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này nổi bật với trí tuệ, sự sắc sảo và khéo léo trong cuộc sống gia đình. Họ biết cách chăm sóc chồng con, vun vén hạnh phúc.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới
Lai Châu Ngày Mới

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới

Lai Châu Ngày Mới

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đã long trọng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025).

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

4

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

5

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'