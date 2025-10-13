Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Diễn viên - đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto và NSƯT Kim Tuyến. Ảnh: NSX

Trong 2 ngày 12 và 13/10, dự án phim điện ảnh “Vương miện máu” mở đợt casting offline chính thức sau 1 tháng mở cổng nhận hồ sơ trực tuyến. Hai buổi casting khá sôi động khi lần đầu tiên ê kíp mở sàn catwalk để các diễn viên có thêm cơ hội trình diễn hình thể và sự tự tin.

Ngay từ sáng sớm, gần cả trăm ứng viên đã sẵn sàng bước vào những vòng tuyển chọn đầy hồi hộp nhưng cũng đầy hào hứng, từ kiểm tra hình thể, catwalk, ứng biến tình huống bất ngờ đến vòng thực hành diễn xuất.

Giám khảo Mỹ Uyên, Kim Tuyến trong buổi casting phim "Vương miện máu" tại TP.HCM. Ảnh: NSX

Có mặt tại buổi casting, hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà đã cho các giám khảo thấy năng lượng tích cực. Phần thể hiện diễn xuất của nàng hậu đầy nữ tính, cho thấy nhiều tiềm năng khi thể hiện tâm lý nhân vật.

Nhiều cái tên đáng chú ý khác cũng ghi danh với mong muốn tham gia dự án điện ảnh “Vương miện máu”, có thể kể đến diễn viên Trọng Nhân, Thanh Thức, Giáng My, diễn viên – MC Dustin Nguyễn, hoa hậu Kiều Vũ, Top 10 Miss Grand Vietnam 2023 Trần Hồng Ngọc, diễn viên – đạo diễn Aaron Toronto, diễn viên Mạnh Hùng, Quang Anh, KOL Thoa Thương…

Các diễn viên tham gia buổi casting và giám khảo khách mời

Trong phần thi ứng biến tình huống trên sàn catwalk, phần diễn xuất cố tình gạt chân của 2 nhân vật thí sinh hoa hậu ngay lập tức trở thành “hiện tượng mạng” vì diễn xuất quá chân thật, giúp buổi casting nhận được sự chú ý từ công chúng. Các diễn viên trẻ diễn hết mình với những tình huống căng thẳng, mâu thuẫn giữa các thí sinh trong cuộc thi nhan sắc, mang đến buổi casting những tiết mục chân thực.

Người mẫu – diễn viên Thùy Dương góp mặt trong buổi casting với nhiều năng lượng, hỗ trợ đàn em đồng thời cũng mang đến phần thể hiện tâm lý vụn vỡ của nhân vật vuột mất danh hiệu nhan sắc.

Diễn viên Thanh Thức

Hai diễn viên Trọng Nhân và Thanh Thức mang đến buổi casting 2 phần thể hiện xuất thần, đầy biến hóa trong phân cảnh nhân vật nam đối diện với quá khứ tội lỗi. Cả hai cho biết dù chỉ được đọc một phân đoạn ngắn nhưng đã gợi nhiều cảm hứng với bộ phim điện ảnh này.

NSND Mỹ Uyên – một giám khảo kỹ tính trong diễn xuất – bất ngờ vì thấy số lượng đông đảo các diễn viên trẻ sẵn sàng cho buổi casting từ sớm. Chị cho biết tựa đề của bộ phim lần này rất lạ và hấp dẫn, cho thấy sự tiệm cận với thị hiếu khán giả giải trí hiện nay với các sân chơi nhan sắc. Dù công việc đánh giá và lựa chọn thí sinh khá nặng vì số lượng đông đảo nhưng NSND Mỹ Uyên vẫn rất hào hứng với hy vọng tìm được các nhân tố mới cho điện ảnh Việt.

NSND Mỹ Uyên ngồi ghế giám khảo khách mời

Trong khi đó, NSƯT Kim Tuyến và hoa hậu – diễn viên Kỳ Hân liên tục đưa ra những yêu cầu cao đối với diễn viên tham dự casting. NSƯT Kim Tuyến nhiều lần phân tích sâu tâm lý nhân vật để thí sinh có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh và sức sáng tạo trong diễn xuất.

Phim “Vương miện máu” sử dụng sân chơi hoa hậu để khai thác yếu tố trinh thám ly kỳ và tâm linh ma mị. Với “Vương miện máu”, ê kíp không dừng lại ở hành trình nỗ lực đến vinh quang trong các đấu trường nhan sắc mà còn khai thác góc khuất phía sau hậu trường với không ít chiêu trò khó lường, thậm chí đẫm máu.

Đạo diễn phim "Vương miện máu" và Kim Tuyến tại buổi casting

Đây là dự án điện ảnh đầu tay của nhà sản xuất Anna House Productions. Anna House Productions cũng là đội ngũ lên ý tưởng và xây dựng kịch bản cho bộ phim lần này, với ê kíp trong và ngoài nước có kinh nghiệm hơn 10 năm gắn bó với hậu trường các cuộc thi nhan sắc.

Phim dự kiến ra rạp vào năm 2026.