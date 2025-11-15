Mỹ viện trợ khẩn cấp 500 nghìn USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt, quốc tế viện trợ tổng 10,5 triệu USD

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai cho người dân chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ vừa qua trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thông tin trên FB của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nộicho biết, Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 UDS nhằm cứu trợ khẩn cấp đến các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giúp họ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nơi ở và nước sạch.

Khoản viện trợ này tiếp nối 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10 nhằm ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của Chính phủ Việt Nam sau các cơn bão trước đó.

"Khoản viện trợ khẩn cấp của chúng tôi thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước và cam kết của chúng tôi đối với quan hệ Mỹ - Việt Nam, giúp giảm bớt khó khăn, ứng phó hiệu quả trong các thời điểm khủng hoảng và cùng xây dựng một tương lai có khả năng chống chịu tốt hơn" - Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Nhiều đối tác chung tay

Sau các đợt bão lũ liên tiếp ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam, nhiều đối tác quốc tế đã viện trợ khẩn cấp giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hôm 14/11, Australia công bố đóng góp thêm 800.000 đô la Úc viện trợ nhân đạo để hỗ trợ người dân ở miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão Fengshen và Kalmaegi. Khoản này bổ sung cho khoản 3 triệu đô la Úc đã được công bố trước đó để hỗ trợ người dân hồi phục sau bão Bualoi và Matmo.



Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp 500.000 euro (tương đương khoảng 15,5 tỷ đồng) viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Khoản hỗ trợ này sẽ do UNICEF thực hiện nhằm đảm bảo rằng sự hỗ trợ này sẽ đến được với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Khoản viện trợ này sẽ được sử dụng để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân, bao gồm tiếp cận nguồn nước sạch, thiết bị xử lý nước và vật tư làm sạch môi trường.

Hơn nữa, Liên minh châu Âu đã kích hoạt Cơ chế Quản lý Khẩn cấp Copernicus nhằm xây dựng các bản đồ khẩn cấp dựa trên dữ liệu vệ tinh, hỗ trợ cho việc cung cấp và điều phối hoạt động ứng phó nhân đạo.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ. Các hàng hóa cứu trợ thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR) bao gồm các mặt hàng thiết yếu như thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa, nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

Một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt là Nga. Hôm 30/10, máy bay Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga chở 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã tới sân bay Nội Bài. Lô hàng đã được chuyển ngay đến Huế, khi đó đang chìm trong lũ lụt.

Ngoài ra còn nhiều đối tác khác cũng chung tay giúp người dân Việt Nam.

Các đối tác đã viện trợ khoảng 10,5 triệu USD khắc phục hậu quả bão số 10, 11, 12

Tính đến ngày 12/11, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11, bão số 12 và mưa lũ sau bão với tổng kinh phí khoảng 10,5 triệu USD.

Viện trợ quốc tế khẩn cấp gồm: tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập...

Đối tượng tiếp nhận viện trợ là người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Huế, TP Đà Nẵng.