Nhận định thẻ vàng Mỹ vs Paraguay

Đồng chủ nhà Mỹ đối đầu Paraguay là trận đấu thuộc lượt mở màn bảng D Vòng chung kết World Cup 2026. Ở một bảng đấu có sự hiện diện của hai đội thủ khó chịu là Australia và Thổ Nhĩ Kỳ, cả Mỹ lẫn Paraguay đều hiểu rằng: Giành được 3 điểm ở trận ra quân sáng mai sẽ giúp hành trình giành vé knock-out của họ trở nên rộng mở.

Mỹ vs Paraguay.

Bắt chính trận Mỹ vs Paraguay là trọng tài người Hà Lan Danny Makkelie, một trong những “vua sân cỏ” giàu kinh nghiệm nhất tại VCK World Cup 2026. Trong sự nghiệp của mình ông Danny Makkelie đã cầm còi tổng cộng 422 trận chính thức, rút ra 1337 thẻ vàng và 75 thẻ đỏ. Đáng nói, 3 trận World Cup 2022 mà trọng tài này bắt chính, ông sử dụng bình quân 5.33 thẻ vàng.

Thống kê cho biết: 7 trận gần nhất của Paraguay chứng kiến tổng cộng 27 thẻ vàng. Tức xấp xỉ 4 thẻ mỗi 90 phút. Đối với Mỹ, đội của HLV Mauricio Pochettino đã trải qua 9 trận liên tiếp có cầu thủ bị phạt thẻ nhưng cả thảy chỉ 13 thẻ. Và 7 trận trong số đó Mỹ không “nhận” quá 1 thẻ vàng. Khả năng cao, Paraguay sẽ là đội “ăn” nhiều thẻ hơn ở trận chiến này.

12/14 trận gần nhất của ĐT Mỹ xuất hiện thẻ vàng trước giờ nghỉ giải lao. 5 trận mới đây của Paraguay thậm chí chứng kiến tới 9 thẻ phạt thuộc 45 phút đầu. Một dữ kiện quan trọng khác cho biết: Paraguay luôn bị phạt nhiều thẻ hơn ở 4 trận liên tiếp mà họ gặp đối thủ trên cơ. Kịch bản tương tự, tin rằng, sẽ được tái hiện ở nửa đầu trận đấu tại SoFi.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Paraguay:

Mỹ (3-4-3): Freese; Freeman, M. Robinson, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun.

Paraguay (4-2-3-1): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.

Dự đoán: Paraguay nhận nhiều thẻ vàng hơn. Trận đấu có trên 4 thẻ vàng.