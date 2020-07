Nam Định: Giúp nông dân gây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt thu hàng trăm triệu

Khởi nghiệp với thỏ New Zealand



Với mô hình nuôi thỏ New Zealand thương phẩm, anh Triệu Đình Hợi (ở xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản) là 1 trong những điển hình nông dân giỏi ở địa phương. Từ 150 thỏ bố mẹ ban đầu, đến nay trang trại của anh đã phát triển được hơn 5.000 con. Trong đó, thỏ bố mẹ là 700 con, cứ 45 ngày thỏ đẻ một lứa, mỗi lứa được từ 7 - 8 con. Nuôi 3 tháng trọng lượng thỏ đạt từ 2,2 - 2,5kg là xuất bán. Với 700 thỏ sinh sản, tháng nào anh cũng xuất bán trên 1.000 con thỏ thương phẩm cho công ty. Trừ chi phí, mỗi tháng gia đình anh còn thu lãi 30 triệu đồng. Trang trại nuôi thỏ không chỉ tạo nguồn thu nhập cao cho gia đình anh Hợi, mà còn tạo công ăn việc làm cho 7 lao động ở địa phương, thu nhập 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Khu nuôi thỏ bố mẹ ở trang trại của anh Triệu Đình Hợi. Ảnh: H.Y

Thời gian tới, Hội ND huyện Vụ Bản tiếp tục vận động hội viên thực hiện liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, từng bước kết nối tiêu thụ sản phẩm, từ đó phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ HTND giúp hội viên nông dân làm giàu.

Anh Hợi phấn khởi cho biết: Những năm đầu khởi nghiệp nuôi thỏ, gia đình anh cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và thiếu kinh nghiệm. Được Hội ND hỗ trợ cho vay vốn Quỹ HTND, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật nuôi thỏ, cũng như đi thăm quan các mô hình nuôi thỏ cho hiệu quả cao ở trong và ngoài tỉnh, gia đình anh đã tự tin phát triển mô hình nuôi thỏ với quy mô như hiện nay.

Anh Hợp là một trong rất nhiều hộ nông dân ở huyện Vụ Bản vay vốn từ nguồn Quỹ HTND để phát triển kinh tế. Bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Vụ Bản cho biết: Thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019-2023", các cấp Hội ND huyện Vụ Bản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ HTND.

Xây nhiều mô hình đặc sắc

Ngay từ đầu năm, Hội ND huyện Vụ Bản đã giao chỉ tiêu thi đua cho các xã, thị trấn, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân xây dựng và tăng trưởng quỹ. Ban Thường vụ Hội ND huyện đã tham mưu với Thường trực Huyện ủy ban hành Công văn số 595 về việc "Củng cố, xây dựng và phát triển Quỹ HTND", trong đó chỉ đạo Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn thành lập, kiện toàn ban vận động Quỹ HTND; trích nguồn ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND đảm bảo hàng năm tăng trưởng 15% trở lên. Kết quả đến nay, 18/18 xã, thị trấn đã thành lập và kiện toàn Ban vận động Quỹ HTND cơ sở.

Năm 2019, Hội ND huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện cấp bổ sung vốn cho Quỹ HTND huyện từ nguồn ngân sách 200 triệu đồng. Hội ND các xã, thị trấn đã tham mưu với Đảng uỷ, UBND cấp từ nguồn ngân sách 33 triệu đồng. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2020, quỹ tăng trưởng 149,62 triệu đồng so với cuối năm 2019.

Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND cấp huyện đạt trên 1 tỷ đồng (huyện Hội 536,272 triệu đồng, cơ sở Hội 508,22 triệu đồng). Nguồn vốn trên đã được thẩm định và giải ngân cho 7 dự án với 32 hộ vay để phát triển sản xuất. Các dự án chủ yếu tập trung vào nuôi trồng thủy sản, gà, lợn, trang trại tổng hợp, qua đó góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa cho năng suất và chất lượng cao.

Từ nguồn hỗ trợ của quỹ đã có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, liên kết phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung. Tiêu biểu như: Mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất lúa sạch theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại xã Liên Bảo với Công ty TNHH Toản Xuân quy mô 20ha, cho thu nhập mỗi vụ trên 200 triệu đồng; mô hình Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Huy Bình tại xã Đại An… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.