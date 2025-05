Công ty CP Nam Dược (Mã CK: NDC) vừa có thông báo chốt quyền cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương tỷ lệ 3.000 đồng/cổ phiếu.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 5,96 triệu đơn vị, tổng số tiền mà công ty dự kiến chi trả cho cổ đông trong đợt này là khoảng 18 tỷ đồng. Thời gian thanh toán cổ tức được ấn định bắt đầu từ ngày 26/6/2025.

Năm 2024, Nam Dược ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên 1.023 tỷ đồng, tăng suýt soát 13% so với năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 15%, lợi nhuận gộp của Công ty còn gần 481 tỷ đồng.

Nam Dược cho thấy tiềm lực tài chính dồi dào khi chi phí tài chính rất thấp, chỉ chưa đầy 100 triệu đồng. Song, các khoản chi phí chính gồm bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, lần lượt tăng 18% và 12%, lên gần 278 tỷ đồng và 82 tỷ đồng khiến lợi nhuận bị bào mòn đáng kể.

Kết quả, Nam Dược ghi nhận lãi sau thuế gần 99 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 2% so với năm 2023. Mặc dù chưa vượt qua mức kỷ lục 131 tỷ đồng đạt được vào năm 2022, công ty đã quyết định nâng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt lên 30%, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Trong các năm trước đó, tỷ lệ này thường dao động trong khoảng 20-25%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Nam Dược đặt mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với năm 2024, và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 100 tỷ đồng, tương đương kết quả năm 2024. Công ty dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức bằng tiền ở mức tối thiểu 25%.

Tính đến cuối năm 2024, Nam Dược có 4 cổ đông lớn, bao gồm 2 tổ chức và 2 cá nhân. Trong đó, bà Dương Thị Sáu sở hữu 23,77% vốn điều lệ và CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Promind nắm giữ 21,56%, Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân giữ 19,6%. Với tỷ lệ cổ tức này, các cổ đông lớn này dự kiến nhận về lần lượt gần 4,3 tỷ đồng; 3,9 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng.

Công ty CP Nam Dược thành lập ngày 1/1/2004 tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với mức vốn điều lệ ban đầu chỉ 3,5 tỷ đồng cùng 23 cổ đông sáng lập. Từ năm 2009 đến nay, Công ty chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc trong sản xuất và thị trường, thương hiệu Nam Dược đã dần có chỗ đứng trong tâm thức người tiêu dùng.

Cùng quãng đường phát triển, tại ngày 31/12/2024, trụ sở chính của Công ty được đặt tại đường Trương Công Gia, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ cùng thời điểm là 59,6 tỷ đồng, số lượng nhân viên của Công ty lên tới 730 người.

Trụ sở Công ty CP Nam Dược trên đường Trương Công Giai, quận Cầu Giấy.

Theo báo cáo thường niên của năm 2024 của Nam Dược, thành công trong kỳ đến từ 4 nhãn chiến lược gồm siro ho cảm Ích Nhi, Sủi thanh nhiệt Livecool, Yến sào Nam Dược và Thuốc Thông xoang tán Nam Dược. Ngoài ra còn một số gam hàng nhóm tự trôi như Kẹo dẻo Ích Nhi, Thạch Ích Nhi, Kem đánh răng Ích Nhi, Byesay.

Nam Dược cho biết, kết quả doanh thu tự doanh tăng chủ yếu xuất phát từ tình hình nhu cầu thị trường trong năm 2024 có khởi sát hơn trên kênh OTC, đồng thời Công ty khai thác mở rộng thêm với kênh tiêu dùng (FMCG) và kênh TMĐT. Trong đó số lượng khách hàng mua hàng trong năm tăng 5% so với năm 2023, lên thành 50.000 khách hàng.

Tất nhiên để đạt được những thành công đã nêu, không thể phủ nhận vai trò của Hội đồng quản trị do ông Lã Xuân Hạnh làm Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc do ông Hoàng Minh Châu giữ chức vụ cao nhất. Nhưng để có tiềm lực tài chính bền vững, mạnh mẽ trong các bước đầu tư chiến lược, Nam Dược nhận được sự đóng góp đáng kể đến từ Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân do bà Dương Thị Sáu điều hành mà Dân Việt sẽ đề cập trong bài viết tiếp theo.