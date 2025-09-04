Nam Em: "Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ"

Mới đây, Nam Em bất ngờ chia sẻ những trải lòng về cuộc sống hiện tại, khẳng định cô không còn coi mình là nghệ sĩ và cũng không còn đủ sức để quay lại showbiz.

Người đẹp cho biết sau nhiều biến cố, cô đã tập làm quen với một cuộc sống mới – cuộc sống của một công dân Việt Nam bình thường, với những nhu cầu giản dị: “Tôi chỉ cần cơm ba bữa, đủ ăn, đủ mặc, đủ sống một cuộc sống nhẹ nhàng qua ngày”.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em cho biết cô không còn đủ tỉnh táo để tham gia showbiz. (Ảnh: FBNV)

Nam Em thừa nhận hình ảnh của bản thân hiện không phù hợp để tiếp tục con đường nghệ thuật. Thứ cô muốn lấy lại lúc này chỉ là danh dự, bởi theo cô, “danh dự là điều thiêng liêng, nếu không lấy lại thì tôi sẽ dằn vặt bản thân đến suốt đời”. Tuy vậy, người đẹp khẳng định mình không có ý định quay lại showbiz. "Tôi không còn đủ sức khoẻ, đủ tỉnh táo để mà trở thành một người nghệ sĩ đẹp trong mắt công chúng" - cô viết.

Trong những dòng chia sẻ, Nam Em cũng bày tỏ sự gắn bó đặc biệt với cộng đồng người hâm mộ – những người mà cô cho là yếu đuối, cần được đồng hành và sẻ chia: “Lúc tôi định dừng lại thì lại thấy một hạt giống đang yếu ớt cần chút năng lượng để hồi sinh. Và chính tôi cũng vậy. Chỉ khi livestream tâm sự với những người thương mình, tôi mới thấy được an ủi phần nào”.

Người đẹp cho biết cô mệt mỏi trước “cảnh đấu đá, tranh giành quyền lực trong showbiz”, hiện mong muốn sống thiện lành và chia sẻ năng lượng tích cực đến những ai cần: “Tôi không muốn có quyền lực trong tay, cũng không cần quá nhiều sự quan tâm. Sự kỳ vọng đặt quá cao sẽ trở thành áp lực vô hình”.

Khẳng định bản thân từng nhiều lần “rén” khi phải lên tiếng trong những ồn ào, Nam Em vẫn cho rằng sự ngay thẳng là điều cô giữ đến cùng: “Trên có trời, dưới có đất, tôi chỉ muốn bình tâm bước đi, không nghĩ đến tương lai quá xa. Sau bao biến cố, tôi chỉ mong một cuộc sống bình an”.

Khép lại những trải lòng, Nam Em tự nhận mình “không xứng đáng trở thành ca sĩ, càng không xứng đáng làm nghệ sĩ”. Quá khứ của cô, theo lời tâm sự, “có tệ nhưng không dơ”, và điều mà cô hướng đến hiện tại là sự thanh khiết.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em sinh năm 1996, cô từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 và lọt vào Top 8 chung cuộc. Trước đó, cô là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Năm 2022, Nam Em tiếp tục gây chú ý khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam).

Sau những thành tích đáng nể trong các cuộc thi nhan sắc, Nam Em vướng vào nhiều ồn ào liên quan tới phát ngôn và những câu chuyện đời tư.