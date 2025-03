Nấm Fusarium gây hại trên cây cam, chuối cùng nhiều cây trồng, các nhà khoa học, doanh nghiệp hiến kế loạt giải pháp, công nghệ

Sáng 7/3, Viện Bảo vệ thực vật phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Bệnh hại do Fusarium sp. và tuyến trùng trên một số cây ăn trái, rau màu và biện pháp quản lý”.

Fusarium và tuyến trùng gây hại cho nhiều cây ăn trái

Bệnh hại do nấm Fusarium và tuyến trùng là thách thức lớn trên toàn thế giới, gây ra các bệnh vàng lá Panama trên chuối, bệnh héo rũ ở dưa hấu, bệnh lúa von và nhiều dịch bệnh khác. Dù đã có nhiều biện pháp phòng trừ, việc kiểm soát hoàn toàn hai tác nhân này vẫn là bài toán khó.

Theo TS. Hà Minh Thanh - Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, Fusarium là một chi nấm khổng lồ, trong đó hơn 1.500 loài đã được phát hiện và nghiên cứu. Các loài Fusarium có mặt khắp nơi trên môi trường sống, nấm gây hại cho cây trồng hay vật nuôi và có thể sản sinh độc tố gây hại cho con người.



Tại Việt Nam, có một số loài phổ biến hại cho cây trồng như: bệnh lúa von (Fusarium moniliforme J. Sheld.), bệnh mốc hồng ngô (Fusarium moniliforme J. Sheld. và F. graminearum Schwabe), bệnh héo vàng cà chua (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc.) W.C. Snyder & H.N. Hansen), bệnh héo vàng chuối (Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. Sm.) WC. Snyder & H. N. Hansen), bệnh chết chậm hồ tiêu (Fusarium solani (Mart.) Sacc.), bệnh thối khô rễ trên cam quýt (Fusarium solani).



Triệu chứng chung nhất của cây bị bệnh lúa von là cây phát triển cao vọt, còng quèo, từ màu xanh lục lá lúa chuyển dần sang màu xanh nhạt rồi vàng gạch cua, cứng giòn và chết nhanh chóng. Ảnh minh họa.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Bảo vệ thực vật trên cây cam cho thấy diện tích trồng mới cam giảm và đặc biệt, diện tích cam ở thời kỳ kinh doanh giảm nhiều do suy thoái do bệnh Greening và vàng lá thối rễ gây ra. Cụ thể:

Nghệ An, đến đầu năm 2021 tổng diện tích giảm còn 4.702 ha. Trong đó, diện tích cam phải chặt bỏ từ cuối 2020 – 2021 là 614,8 ha (283,9 ha do hết chu kỳ và 340,9 ha do bị sâu bệnh gây hại nặng).

Bắc Giang, năm 2021 diện tích cây có múi là 11.251 ha, đến năm 2023 diện tích là 9.351 ha (giảm 1.900 ha). Trong đó, cây cam giảm 1.462 ha (từ 4.983 ha xuống còn 3.521 ha), cây bưởi giảm 385 ha (từ 5.749 ha xuống còn 5.608 ha)…

Cao Phong (Hòa Bình), diện tích trồng cam liên tục bị sụt giảm do các vườn cam bị suy thoái rất nhanh chóng, diện tích cam năm 2021 ở các xã giảm hơn 20% so với năm 2020.

Trong khi đó, các nghiên cứu về nguyên nhân gây ra hiện tượng vàng lá thối rễ cây ăn quả có múi là do sự gây hại đồng thời hoặc đơn lẻ của các tác nhân trong đất, bao gồm các loài nấm Fusarium, Phytophthora, Pythium và tuyến trùng. Tác nhân chính là nấm Fusariumsolani và có sự tương tác giữa nấm F. solani với tuyến trùng.

Tuyến trùng tấn công làm rễ tổn thương sau đó nấm Fusarium tấn công vào hoặc cũng có thể do nấm Phytophthora tấn công rễ trước tạo nên vết thối sau đó nấm Fusarium tấn công vào sau. Nấm F.solani còn là tác nhân của bệnh thối rễ của nhiều loại cây ăn trái khác.

Bệnh héo vàng lá chuối có nguyên nhân từ nấm Fusarium. Ảnh minh họa.

Chuối được xếp vào một trong các cây trồng chính tại Việt Nam và được trồng rộng rãi từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporum f.sp cubense gây hại nghiêm trọng trên chuối.

Theo TS. Nguyễn Huy Chung - Viện Bảo vệ thực vật, có nhiều chủng nấm gây bệnh như chủng 1, chủng TR4, trong đó chủng TR4 nguy hiểm nhất, gây hại nặng nề trên chuối tiêu. Bệnh có nguồn gốc từ đất và rất khó phòng trừ.

TS. Chung cho hay, nấm gây bệnh héo vàng (Foc) chủ yếu phát tán thụ động thông qua các hoạt động của con người, con đường chính là thông qua vật liệu giống nhiễm bệnh, đất nhiễm nguồn bệnh và nguồn nước; Lây nhiễm gần có thể do nguồn nước chảy giữa các ruộng, vật liệu giống, dụng cụ làm đồng, đất dừ ruộng nhiễm bệnh mang bào tử nấm có thể lây sang ruộng khác, gia súc… và lây nhiễm xa do trao đổi vật liệu giống nhiễm bệnh, nước sông….

TS. Hà Minh Thanh - Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật cung cấp thông tin về một số triệu chứng bệnh do nấm Fusarium và tuyến trùng gây ra trên cây trồng. Ảnh: Minh Ngọc

Công nghệ TYMIRIUM - đột phá trong quản lý Fusarium sp. và tuyến trùng

Để quản lý Fusarium sp. và tuyến trùng, TS. Hà Minh Thanh đưa ra một số biện pháp xử lý đất và cây giống trước khi trồng trong phòng chống bệnh vàng lá thối rễ cam ở Bắc Giang.

Theo đó, TS. Thanh đưa ra 5 công thức, gồm: Công thức 1 xử lý đất và cây giống trước khi trồng bằng chế phẩm sinh học; Công thức 2 xử lý đất trồng bằng chế phẩm sinh học; Công thức 3 xử lý đất trồng bằng thuốc hóa học; Công thức 4 xử lý cây giống bằng chế phẩm sinh học; Công thức 5 không xử lý đất và cây giống.

TS. Nguyễn Huy Chung cũng đưa ra một số biện pháp phòng bệnh Fusarium sp. và tuyến trùng trên cây chuối. Theo đó, các quy trình kiểm dịch, ngăn ngừa bệnh héo vàng Fusarium bằng cách hạn chế sự di chuyển cây, chồi bị bệnh, và đất có thể mang bào tử nấm Foc từ khu vực bị nhiễm bệnh sang khu vực sạch.

Sử dụng vật liệu trồng vi nhân giống từ phòng thí nghiệm có uy tín. Nếu được quản lý đúng cách, sẽ không có nấm Foc, không lây lan giữa các vùng.

Một biện pháp khác T.S đưa ra, đó là, áp dụng biện pháp sinh học bằng việc sử dụng một số chế phẩm có chứa nấm đối kháng, vi khuẩn đối kháng, xạ khuẩn như Trichoderma viride, Pseudomonas fluoresce, Streptomyces …

Ngoài ra, cũng có thể áp dụng phương pháp canh tác bằng bón phân hữu cơ, phân chuồng giúp tăng cường hệ vi sinh vật đất; Luân canh chuối với cây trồng khác làm giảm mật độ nguồn bệnh trong đất, luân canh 3-5 năm, luân canh với lúa nước.

Trồng xen canh với cây trồng khác, cây che phủ đất giúp tăng hệ vi sinh vật đất đối kháng nấm bệnh; Thay đổi giống chuối giữa các nhóm.

T.S Nguyễn Quang Ninh - Công ty TNHH Syngenta Việt Nam giới thiệu về công nghệ TYMIRIUM. Ảnh: Bình Minh

Còn theo T.S Nguyễn Quang Ninh - Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết, Syngenta Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển thành công công nghệ TYMIRIUM có hiệu lực vượt trội trên 26 loại nấm Fusarium gây hại cây trồng hàng năm và lâu năm.

Công nghệ TYMIRIUM là một giải pháp dễ sử dụng cho xử lý hạt giống và tưới đất, cung cấp hoạt lực mạnh mẽ trừ tuyến trùng, nấm Fusarium và cả một số loại bệnh hai cây trồng các bộ phận trên mặt đất.

T.S Ninh cho hay, qua hơn 5 năm nghiên cứu, hiệu quả của TYMIRIUMTM đã được chứng minh thông qua hơn 5.000 thí nghiệm trên hơn 100 loại cây trồng với hầu hết các loại tuyến trùng hại rễ và có tác dụng quản lý tốt nhiều loại nấm bệnh trong đất và trên thân lá do tính chất lưu dẫn hướng ngọn.

Công nghệ TYMIRIUM giúp gia tăng năng suất >5% đến 24% trên hầu hết các loại cây trồng được xử lý như: chuối, mía, ngô, cà rốt...

TYMIRIUM cũng không ảnh hưởng đến quần thể động vật không xương sống trong đất, giúp bảo tồn những loài vi sinh vật cần thiết cho đồ phì của đất. Không ảnh hưởng đến tính đa dạng của vi khuẩn đất

Ngoài ra, duy trì tính đa dạng của hệ nấm đất (chỉ tác động đến Fusarium) và không ảnh hưởng đến nấm cộng sinh AMF giúp cây sử dụng hiệu quả lân và duy trì hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.