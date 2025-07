Nam sinh nhận học bổng 7,2 tỷ đồng từ ngôi trường yêu thích

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Đình Dũng, học sinh lớp 12A2 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, vui mừng cho biết, ngay từ khi chưa thi tốt nghiệp, em đã nhận tin vui trúng tuyển loạt trường đại học Mỹ với các gói học bổng, hỗ trợ tài chính hào phóng.

Cụ thể như Franklin and Marshall College trao học bổng 7 tỷ đồng, Kenyon College với học bổng 7,2 tỷ đồng; Depauw University với học bổng 5,1 tỷ đồng và một số trường như Lafayette College, Denison University, Florida State University, University of South Florida,...

Đình Dũng cũng giành được những thành tích đáng nể ở trường cấp 3 khi điểm trung bình 3 năm đạt 9.5; giành giải Nhất cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 2024”.

Nguyễn Đình Dũng, học sinh lớp 12A2 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Được biết, Dũng cũng đóng vai trò là Trưởng ban Nội dung của CLB truyền thống duy nhất của trường - CNN ZOOM - nơi cho ra đời các chiến dịch truyền thông, xuất hành báo và ấn phẩm thường niên. Và cũng chính từ niềm đam mê với văn hóa - nghệ thuật cùng trải nghiệm có được tại CNN ZOOM, Dũng đã sáng lập nhiều dự án của riêng mình nhằm phác họa nên bức tranh văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn của riêng em. Có thể kể đến như dự án Chữ Mây - nơi Dũng đã lên thăm, quyên góp cho các em nhỏ dân tộc người Mông và xuất bản riêng một ấn phẩm viết bằng 3 thứ tiếng: Việt - Mông - Anh tặng các em; hay dự án “Khảm” lại đào sâu về nét đẹp nghề khảm trai của người Việt….

Chia sẻ về bài luận du học Mỹ, Dũng cho biết, trước khi đi đến bản hoàn thiện, đã trải qua vô cùng nhiều các bản nháp, thời gian dài bế tắc và cân nhắc, tuy nhiên, đối với Dũng là vô cùng mỹ mãn. Bài luận của em khai thác hình tượng cái giếng (the well) trong đời sống văn hóa người Việt và gắn với định nghĩa về sự hạnh phúc (the well-being) của bản thân. Chính sự gắn kết nghe có vẻ lạ lùng này lại là hành trình dài tìm hiểu về văn hóa Việt và hơn cả là thấu hiểu chính bản thân em.

Sau thời gian suy nghĩ và cân nhắc, Dũng đã quyết định lựa chọn theo học tại Kenyon College - cũng là trường đại học cho gói hỗ trợ tài chính lớn nhất - với định hướng theo ngành Kinh tế. Tuy nhiên, Dũng vẫn sẵn sàng trải nghiệm đa ngành trong năm đầu trước khi chốt vì đây cũng là đặc quyền trong chương trình học của trường. Lý do Dũng quyết định lựa chọn Kenyon College - trường tuy không có thứ hạng cao nhất trong danh sách của mình - một phần là vì sự hỗ trợ tài chính tuyệt vời, ngoài ra còn là sự phù hợp trong tinh thần, chương trình dạy mở và trải nghiệm đồng thời có môi trường khuôn viên vô cùng đẹp và lý tưởng.

Coi môn học là sở thích

"Em nghĩ rằng kinh nghiệm để có thể nhận được sự quan tâm từ ban tuyển sinh các trường đại học đến từ việc cần biết tô đậm được hình ảnh riêng của bản thân mình và thực sự coi việc ứng tuyển học bổng là một hành trình khám phá bản thân. Bởi lẽ, mình không nhất thiết phải hoàn hảo hay là người giỏi nhất, nhưng mình cần biết mình là ai, như thế nào, thích gì… để tìm cách tạo ra các mảnh ghép tương ứng, nhất quán trong bộ hồ sơ như: bài luận, hoạt động ngoại khóa, giải thưởng...", Dũng bày tỏ.

Với môn Tiếng Anh, mặc dù Dũng có tham gia các kỳ thi chứng chỉ như SAT, IELTS giống đại đa số các bạn học sinh khác, tuy nhiên, điều em tin rằng điều khiến bộ hồ sơ của mình nổi bật và chiếm được sự ưu ái từ ban tuyển sinh các trường là sự bền bỉ trong học tập cùng niềm đam mê và các dự án hoạt động ngoại khóa độc đáo, mang đậm bản sắc - sở thích cá nhân.

Đình Dũng có niềm đam mê lớn với hội họa và viết lách. Ảnh: NVCC

Tiết lộ thêm về việc học, Dũng cho hay, trong các môn học, em thích môn Văn nhất vì đây là môn có thể coi là “sở trưởng” của em. Việc học và đạt điểm tốt môn này khá dễ dàng và thoải mái. Dũng không có bí quyết cụ thể nào cho việc học Văn, chỉ đơn thuần là coi môn học này giống một sở thích hơn là nghĩa vụ bắt buộc để mọi kiến thức, bài tập sẽ dễ hiểu và lý thú hơn.



"Đối với em, việc học chuyên có áp lực. Tuy nhiên, áp lực này thường không đến từ chương trình học nhà trường mà chủ yếu là xuất phát từ chính kỳ vọng và lý tưởng của bản thân. Học tập và sống trong một môi trường có rất nhiều bạn giỏi và năng động, đa tài cũng gián tiếp định hình hình ảnh của bản thân rằng mình cũng cần bắt kịp, trải nghiệm và “vươn mình” hơn nữa. Việc cân bằng được học - chơi - trải nghiệm và bắt kịp được kỳ vọng của bản thân nhiều khi cũng đem lại áp lực cho mình", Dũng cho biết.

Ngoài việc học, nam sinh có niềm đam mê lớn với hội họa và viết lách. Về sở thích hội họa, gia đình vẫn luôn theo sát đồng hành, hỗ trợ từ những thời điểm trước và vô cùng tạo điều kiện cho em được tự do trải nghiệm lĩnh vực này. Theo Dũng, bố mẹ và chính bản thân em đều thấy rằng, những sở thích này cũng là một phần quan trọng trong bộ hồ sơ về “bản thân” và chỉ khi mình thực sự trải nghiệm nó, mình mới có thể cho mọi người thấy bản sắc của mình phản chiếu qua các khía cạnh này.

"Em mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và vô cùng thỏa mãn, hài lòng với công sức mình đã ôn tập cũng như thể hiện của mình trong kỳ thi. Về chặng đường du học sắp tới, em và bố mẹ cũng đã gấp rút chuẩn bị kỹ càng về mặt học tập, sức khỏe, hành trang như tìm hiểu thêm về các định hướng ngành, tranh thủ giao lưu với các cựu học sinh/bạn bè học tại trường để có thêm kinh nghiệm,... sẵn sàng cho một cuộc sống tại một môi trường mới", Dũng cho hay.