Nam sinh không chuyên Anh đạt 8.5 IELTS trong lần thi đầu tiên

Trịnh Lê Minh đang là học sinh lớp 12D1 của trường THPT Yên Hòa (Hà Nội). Từ giữa lớp 11, Minh đã có dự định ôn thi chứng chỉ tiếng Anh, với kế hoạch ban đầu là sẽ học từ tháng 10/2020 rồi thi vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, do đại dịch nên đến tầm tháng 6 năm nay nam sinh này mới học lại được để thi.

Trịnh Lê Minh (18 tuổi) đã đạt được 8.5 IELTS ở lần thi đầu tiên.

Chia sẻ về lý do thi IELTS, Lê Minh cho biết ngôi trường đại học mơ ước của mình sử dụng chứng chỉ trên để xét tuyển. Đồng thời, em cũng thấy đây là một cơ hội để kiểm chứng sức học tiếng Anh của bản thân. Do đó, khi nhận điểm, Minh không khỏi bất ngờ với kết quả cao hơn so với dự định.

Để có tổng điểm 8.5 IELTS, Minh đã đạt điểm tối đa ở hai kỹ năng nghe và đọc, còn với hai kỹ năng còn lại, Minh lần lượt sở hữu số điểm 7.0 cho phần viết và 8.0 cho phần nói. Minh chia sẻ: "Từ khi còn nhỏ, em đã được gia đình cho đi học thêm tiéng Anh, cộng với niềm yêu thích với bộ môn này đã giúp em có xuất phát điểm 7.0-7.5 khi bắt đầu".

Chiến lược giành điểm tuyệt đối của Minh cho hai phần nghe và đọc chính là luyện đề trong quyển Cambridge IELTS. Minh nhận xét, các đề thi trong sách đưa ra bám sát với đề thi thật. Đồng thời, việc xem những video có nội dung tiếng Anh hấp dẫn vừa giúp Minh giải trí và nâng cao kỹ năng nghe của mình. Vì vậy, trước khi thi, đây là hai kỹ năng Minh luôn tự tin.

Trong quá trình học, Lê Minh thường xuyên luyện tập với bộ đề Cambridge.

Với nhiều người Việt Nam thi IELTS, hai kỹ năng đáng sợ nhất chính là viết và đọc. Cùng chung suy nghĩ, Minh cũng không quá tự tin vào kỹ năng viết của mình. Em cho rằng nỗi sợ đó đến từ sự khác nhau trong văn phong và cách diễn đạt của hai ngôn ngữ: "Nếu viết theo phong cách của người Việt mà chuyển sang tiếng Anh thì câu văn thường sẽ bị rườm rà".

Còn với phần nói, theo Minh, việc không tự tin khi nói chuyện với giám khảo nước ngoài cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới điểm số chưa cao của nhiều thí sinh đi thi tại Việt Nam. "Sự tự ti khiến cho các bạn ấp úng và dẫn tới điểm số thấp đến từ các giám khảo", em nhận xét.

Theo Minh, sự tự ti trước giám khảo nước ngoài khiến cho điểm Speaking của nhiều bạn thấp hơn so với mong đợi.

Khi bắt đầu, mức điểm Writing của Minh chỉ mới ở mức 6.0. Trước khi ôn, Minh gặp nhiều lỗi sai về cách dùng thì do thói quen chưa đọc kĩ đề bài mà hay bỏ qua những chi tiết nhỏ như thời gian được đề cập. Tuy đạt điểm số 7.0, Minh vẫn cảm thấy tiếc vì trong bài thi đã không lên dàn ý trước. Điều này khiến bài viết của Minh còn lủng củng và dừng lại ở điểm số 7.0.

Đối với Lê Minh, điểm mấu chốt cho phần thi viết là lập sẵn dàn ý hoặc liệt kê một số ý nổi bật để bài viết có cấu trúc rõ ràng. Với phần thi nói, quan trọng nhất vẫn là sự tin tin. "Nếu được, các bạn có thể tập nói trước với một số câu hỏi đã được đưa ra trong bộ đề dự đoán", Minh chia sẻ.

Dù đã đạt được 8.5 nhưng Minh vẫn có dự định sẽ thi lại IELTS trong 1-2 năm tới. Mục tiêu của nam sinh này chính là sở hữu số điểm tối đa 9.0 của bài thi.

Mục tiêu trong 1-2 năm tới của Lê Minh là chinh phục điểm số 9.0 IELTS.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, nam sinh 2004 cũng dần có những sự lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình. Minh cho biết: "Hiện tại, em đang có hứng thú với ngành sư phạm nhưng vẫn chưa chắc chắn vì còn một số lựa chọn khác. Sau khi nhận điểm, em đã kèm một vài bài trong quá trình ôn thi IELTS và em khá thích công việc này".

Ảnh: NVCC