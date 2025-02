Nam thanh niên tử vong sau va chạm với xe tải trên đường Trần Văn Giàu

Chiều 24/2, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo A.

Hiện trường vụ tai nạn trưa 24/2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, anh L.T.L. (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy biển số 59N3 - 682.xx lưu thông trên đường Trần Văn Giàu theo hướng từ Cầu Xáng ra Quốc lộ 1.

Khi còn cách giao lộ Trần Văn Giàu - Nguyễn Văn Cự khoảng 100 mét, xe máy do anh L. điều khiển xảy ra va chạm với xe tải biển số 78H - 002.xx đang di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh L. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Sự cố này gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Trần Văn Giàu.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân cùng lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi gặp nạn, anh L. cùng bạn đi ăn trưa rồi trên đường đến chỗ làm tại quận 10 thì không may gặp tai nạn.

Hiện, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.