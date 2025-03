Nam thanh niên vác dao chém nhân viên kiểm soát vé phà vì bị chửi qua phà không mua vé Nam thanh niên vác dao chém nhân viên kiểm soát vé phà vì bị chửi khi qua phà không mua vé

Chiều 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Tuấn (SN 2001, thường trú khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang) về hành vi "Giết người"