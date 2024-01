Nam thiếu niên 15 tuổi kể giây phút kinh hãi bình gas mini phát nổ khi ăn lẩu khiến bàn tay dập nát

Ngày 22/1, sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, C.N.T (15 tuổi, ở Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bình gas mini phát nổ lúc ăn lẩu khiến bàn tay dập nát bàn tay trái... Nằm trên giường bệnh, T kể, hôm xảy ra tai nạn, cậu đi học về muộn và một mình ăn lẩu, đang ăn dở thì bình gas hết.

Nam bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Gia Khiêm

"Sau đó, em đã tự thay bình gas mini mới thì bất ngờ bếp phát nổ. Sự việc xảy ra khiến em vô cùng bất ngờ và đau đớn khi bàn tay không còn nguyên vẹn. Sau đó em được người thân đưa ra bệnh viện tuyến huyện băng bó và chuyển lên tuyến Trung ương. Nghĩ lại em vẫn chưa hết ám ảnh, sợ hãi", T kể lại.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Ths.BS nội trú Đỗ Quang Hưng, Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, nam bệnh nhân vào viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái do nổ bình gas mini.

"Các bác sĩ đã tiến hành khám cấp cứu, đánh giá trình trạng tổn thương, bệnh nhân bị tổn thương dập nát nặng ở bàn tay, ngón II, III, IV bàn tay trái bị dập nát và mất, phần mềm của bàn tay dập nát nhiều, ngón cái và ngón út tình trạng đầu ngón vẫn còn hồng", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Bàn tay nam thiếu niên bị biến dạng sau vụ nổ. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Hưng, với những trường hợp tổn thương dập nát nặng như vậy, các bác sĩ sẽ cố gắng bảo tồn tối đa bàn tay, phần mềm để giữ chức năng tốt nhất cho bàn tay…

"Hiện tại, tình trạng bệnh nhân sau mổ ngày 18/1 đến nay tương đối ổn định, đã cử động ngón tay nhưng còn hạn chế", bác sĩ Hưng nói và cảnh báo thời gian cận Tết, tổng kết cuối năm là dịp gia đình, bạn bè đoàn tụ, quây quần ăn uống, thường mọi người sẽ hay chọn dùng lẩu.

"Hiện tại những bếp kém chất lượng như bếp gas mini, bếp cồn vẫn được dùng khá phổ biến. Với những bếp gas như vậy, nguy cơ cháy nổ và bỏng xảy ra nhiều. Nhẹ thì gây bỏng ngoài da, nặng thì tổn thương bàn tay, cánh cẳng tay thậm chí nhiều trường hợp tử vong do tai nạn đáng tiếc. Để giảm thiểu tối đa những tai nạn này khi ăn uống, người dân nên lựa chọn bếp an toàn, bếp từ hoặc bếp hồng ngoại và nếu có sử dụng loại bếp gas mini phải thật chú ý vấn đề an toàn", bác sĩ Hưng khuyến cáo.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Hưng, năm nào bệnh viện cũng tiếp nhận những ca tai nạn bàn tay do pháo nổ, pháo tự chế. Do vậy, để có một cái Tết trọn vẹn, người dân nên lưu ý các vấn đề về cháy nổ.

Trước đó, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thông tin, thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao liên tục tiếp nhận và điều trị loạt 4 trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế. Điều đáng nói, hầu hết các bệnh nhân đều thuộc độ tuổi thanh thiếu niên còn đang đi học, tai nạn gây ra phần thương tổn nặng ở bàn tay và để lại hậu quả cả cuộc đời.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ, không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ gây đe dọa tính mạng của bản thân và người xung quanh. Đặc biệt, ở lứa tuổi học sinh, các bậc phụ huynh, nhà trường cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục để hạn chế các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.