Nạn săn tin quá đà đẩy sao Hàn vào bi kịch

Vào chiều 16/2, công chúng Hàn Quốc bàng hoàng khi biết tin nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng ở Seoul. Nguyên nhân cái chết được cơ quan chức năng xác nhận không có dấu hiệu phạm tội.

Tuy nhiên, phía sau sự việc đau lòng này là một thực trạng đáng báo động: Nhiều ngôi sao xứ sở kim chi đang trở thành nạn nhân của những kênh YouTube chuyên săn tin đời tư, bị gây áp lực tâm lý nghiêm trọng.

Kim Sae Ron nổi tiếng từ rất sớm nhờ vai diễn xuất sắc trong bộ phim "The Man from Nowhere" vào năm 2010. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của cô liên tục bị soi mói bởi các YouTuber, đặc biệt là kênh @Behind_Master do cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho điều hành. Kênh YouTube này hiện thu hút khoảng 620.000 người đăng ký và thường xuyên đăng tải thông tin cá nhân của người nổi tiếng, bất chấp sự thật.

Kim Sae Ron là nạn nhân của các kênh YouTube chuyên bới móc đời tư người nổi tiếng. Ảnh: Yonhap

Trong tháng 11 năm ngoái, Lee Jin Ho từng đăng nhiều video chỉ trích Kim Sae Ron, cho rằng cô tổ chức tiệc rượu cùng bạn bè sau khi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vì vụ việc lái xe khi say rượu hồi năm 2022. Người này thậm chí còn mỉa mai nữ diễn viên khi cô làm thêm tại một quán cà phê, ám chỉ đây là chiêu trò thu hút sự đồng cảm của công chúng.

Gần đây nhất, Lee tiếp tục đưa tin về tin đồn cuộc hôn nhân bí mật của Kim Sae Ron khi cô đăng tải hình ảnh bên cạnh một người đàn ông trên mạng xã hội. Những áp lực liên tiếp này khiến nữ diễn viên trẻ bị tổn thương sâu sắc, dẫn đến bi kịch đáng tiếc.

Công chúng Hàn Quốc kêu gọi luật hóa bảo vệ người nổi tiếng

Trước những mất mát đau lòng của Kim Sae Ron, một làn sóng phản ứng mạnh mẽ đang diễn ra tại Hàn Quốc. Tính đến chiều 14/3, hơn 51.000 người dân đã ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến, yêu cầu Quốc hội nhanh chóng xây dựng luật nhằm ngăn chặn và trừng phạt những YouTuber xâm phạm quyền riêng tư và gây tổn thương tâm lý cho người nổi tiếng.

Người khởi xướng bản kiến nghị mang họ Jeong khẳng định rằng, tình trạng các cựu phóng viên giải trí lập kênh YouTube để săn tin và bôi nhọ người nổi tiếng không phải là mới. Tuy nhiên, sự việc đau lòng lần này càng khiến dư luận thêm phẫn nộ.

Theo nội dung bản kiến nghị, nhiều nghệ sĩ đã phải rời bỏ ngành giải trí, thậm chí suy sụp tinh thần và tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực từ những thông tin sai lệch, ác ý. Người dân kêu gọi Quốc hội phải sớm hành động để bảo vệ quyền riêng tư và tâm lý của người nổi tiếng trước các hành động bắt nạt trực tuyến nhằm mục đích kiếm tiền.

Theo quy định, những bản kiến nghị vượt qua mốc 50.000 chữ ký sẽ được Quốc hội chính thức xem xét trong vòng 90 ngày để quyết định đưa vào phiên họp toàn thể.

Hiện gia đình của Kim Sae Ron cũng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý đối với Lee Jin Ho và kênh YouTube @Behind_Master, cáo buộc những nội dung ác ý từ kênh này đã gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho nữ diễn viên quá cố. Sau khi nhận được thông tin này, Lee Jin Ho nhanh chóng chuyển nhiều video liên quan về chế độ riêng tư nhằm tránh gây thêm tranh cãi.