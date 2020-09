Nâng cấp bất thành thanh kiếm 28.000 USD, cụ bà hơn 60 tuổi "ăn vạ" hãng game

Nâng cấp đồ trong game thất bại là nỗi đau mà rất nhiều game thủ phải gánh chịu. Tuy nhiên sau khi thất bại lại khởi kiện nhà phát hành là chuyện rất hi hữu, càng hi hữu hơn khi đó lại do một cụ bà hơn 60 tuổi.

Bình luận 0

Sự việc xảy ra ở Hàn Quốc, khi một bà cụ 64 tuổi quyết định nâng cấp thanh kiếm có tên gọi là Jin Myung Hwang’s Conduct Sword. Đây là một thanh kiếm thuộc loại rất hiếm trong game và được định giá khoảng tầm 28.000 USD (hơn 560 triệu đồng). Điều kinh khủng đã xảy đến khi cụ bà này nâng cấp thất bại và thanh kiếm quý giá trên đã bị phá hủy. Jin Myung Hwang’s Conduct Sword” là một trong những thanh kiếm cực kỳ quý giá trong Lineage. Bà cụ đã mong phía nhà phát hành NCsoft khôi phục lại giúp bà thanh kiếm trên bởi nó có giá trị quá lớn. Dĩ nhiên là phía NCsoft từ chối yêu cầu của bà. Ngay sau đó, game thủ lão thành này đã đệ đơn khởi kiện nhà phát hành ra tòa với lý do việc nâng cấp thanh kiếm là thao tác không mong muốn, phát sinh do lỗi nhấp chuột của game. Tuy nhiên, NCsoft đã đưa ra bằng chứng cho thấy trước khi nâng cấp, bà cụ đã mua khá nhiều món đồ làm tăng tỉ lệ khi thành công cho thanh kiếm, chứng tỏ bà đã có chủ định nâng cấp trước. Thêm nữa sau khi thất bại với thanh kiếm, bà cụ còn tiếp tục nâng cấp nhiều món đồ khác. Và đây rõ ràng không phải là một thao tác lỗi của game. Với lý do đó, tòa án đã bác bỏ đơn kiện của bà cụ. Phía NCsoft còn cho biết thêm, dù cho bà cụ có nhất thời bấm nhầm nâng cấp, họ cũng sẽ không khôi phục thanh kiếm. Đây quả là một sai lầm rất tệ hại, và đáng tiếc cho gamer lão thành. Lineage tới nay đã 20 năm tuổi và vẫn là một trong những tựa game có doanh thu cao nhất thế giới. Cần phải nói thêm, nâng cấp đồ là một trong những việc gây đau tim nhất trong game, nhất là với những món đồ đắt giá. Bà cụ tuổi đã cao, đáng lẽ không nên thực hiện những việc làm mạo hiểm như thế. Lineage dù là phiên bản ra mắt cách đây cả chục năm nhưng vẫn có một lượng người chơi rất lớn ở Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á. Giá trị thanh kiếm trên đã chứng minh sức hút của tựa game này. Chia sẻ