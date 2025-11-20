Nâng tầm cây bồ khai Lạng Sơn đạt chuẩn OCOP 4 sao

Đặc sản hoang dã đã tìm được chỗ đứng bền vững

Cây bồ khai, với hương vị độc đáo, mát lành, không chỉ là thực phẩm mà còn mang lại giá trị dược liệu nhất định.

Cây bồ khai được chị Quê đưa về trồng dưới tán cây keo

Nhận thấy tiềm năng to lớn đó, chị Ngọc Thị Quê đã mạnh dạn thực hiện một bước đi đột phá: đưa cây bồ khai từ rừng về vườn.

Đây không chỉ là việc thuần hóa một loại cây hoang dã, mà còn là khởi đầu cho một mô hình phát triển nông nghiệp bền vững.

Điểm đặc biệt và thông minh trong mô hình của chị Quê chính là việc trồng bồ khai dưới tán rừng keo. Đây là một giải pháp nông lâm kết hợp hiệu quả.

Việc tận dụng tán rừng không chỉ giúp bảo vệ và nâng cao giá trị rừng trồng, mà còn tạo ra môi trường sinh thái tự nhiên lý tưởng cho sự phát triển của bồ khai.

Cây trồng được hưởng lợi từ đất đai nguyên sơ và nguồn nước dồi dào khoáng chất, giúp cây hấp thụ được các khoáng chất tốt hơn, giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Về mặt kinh tế, bồ khai trồng nếu được chăm sóc đúng quy trình thì cứ 15-20 ngày là được thu hoạch 1 lứa, 1 sào được khoảng 20kg, với giá bán ổn định trên thị trường từ 25.000 đến 50.000 đồng/kg.

Nâng sao từ 3 sao lên 4 sao nhờ chiều sâu chất lượng

Trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng khắt khe, Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) đã trở thành một "bộ lọc" chất lượng uy tín. Đối với sản phẩm bồ khai của chị Ngọc Quê, OCOP là con đường để khẳng định giá trị và mở rộng thị trường.

Sau 2 năm phát triển sản phẩm đã nâng hạng từ OCOP 3 sao lên OCOP 4 sao

Để nâng tầm sản phẩm, chị Quê đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để chế biến trà bồ khai dạng túi lọc và dạng hòa tan tiện lợi. Năm 2023, hai sản phẩm Trà bồ khai Ngọc Quê (túi lọc) và Trà bồ khai Ngọc Quê (hòa tan) đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Tuy nhiên với sự đầu tư nghiêm túc và khắt khe, có chiều sâu, 2 sản phẩm Trà bồ khai Ngọc Quê (túi lọc) và Trà bồ khai Ngọc Quê (hòa tan) đã đạt OCOP 4 sao vào năm 2025…

Chị Quê chia sẻ về "công thức" bí mật: Thời điểm vàng thu hoạch chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 11, tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau). Nhiệt độ phải xuống thấp, dưới 10 độ. Và đặc biệt Thời gian trồng và chăm sóc tối thiểu là 1.500 ngày (tương đương hơn 4 năm) mới đủ điều kiện thu hoạch.

Yêu cầu khắt khe này đảm bảo nguyên liệu đạt độ trưởng thành lý tưởng, mang lại hương vị và giá trị sức khỏe vượt trội cho sản phẩm trà.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về thổ nhưỡng, nguồn nước khoáng chất và quy trình chế biến khép kín đã giúp trà bồ khai của Ngọc Quê nâng cao giá trị cảm quan, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và củng cố niềm tin với người tiêu dùng, tạo tiền đề vững chắc cho việc nâng hạng 4 sao.

Chị Quê rất tự hào chia sẻ thông tin về sản phẩm cây bồ khai với đối tác nước ngoài

Từ cây rau rừng hoang dã mọc dưới tán rừng keo, qua bàn tay và khối óc của người phụ nữ tâm huyết, cây bồ khai đã vươn lên trở thành sản phẩm OCOP 4 sao, mang lại giá trị kinh tế cao và bảo tồn được giá trị dược liệu.

Bằng sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới công nghệ hiện đại, cùng với chiến lược phát triển bền vững, chị Ngọc Thị Quê và các cộng sự đang viết tiếp một chương mới đầy hứa hẹn cho cây bồ khai.

Đây không chỉ là câu chuyện thành công của một hộ sản xuất, mà còn là mô hình mẫu cho việc nâng tầm nông nghiệp Việt Nam, biến đặc sản núi rừng thành một thương hiệu nông sản chất lượng cao, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Câu chuyện của cây bồ khai Lạng Sơn chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "Mỗi xã một sản phẩm" - nơi chất lượng và sự khác biệt tạo nên giá trị bền vững.