"Nàng thơ Hollywood" bị tẩy chay

Vào ngày 23/7, American Eagle tung ra video quảng bá dòng sản phẩm denim mới với Sydney Sweeney là gương mặt đại diện. Trong video, cô diện trang phục jeans và cầm chổi lau tấm áp phích khổng lồ in hình chính mình với dòng chữ “Sydney Sweeney has great genes”. Từ “genes” (gen di truyền) bị gạch đi, thay bằng “jeans” bên dưới, tạo ra câu “Sydney Sweeney có đồ jeans tuyệt vời”. Phân cảnh khác cho thấy Sydney Sweeney ngồi ghế, ống kính lia chậm vào vòng một của cô, kèm câu thoại: “Tôi không ở đây để bảo bạn mua quần jeans American Eagle... Quần jeans của tôi thì màu xanh”.

Cách chơi chữ giữa “jeans” và “genes” đã bị xem là chiêu trò tình dục hóa phụ nữ, gợi nhớ đến quảng cáo của Brooke Shields cho Calvin Klein trong thập niên 1980. Ngoài ra, nhiều chuyên gia còn cho rằng chiến dịch vô tình cổ xúy thuyết ưu sinh – phong trào từng phát triển tại Mỹ đầu thế kỷ 20, với luận điểm những người có “gen tốt” nên sinh sản nhiều hơn. Cụm từ “great genes” thường gợi liên tưởng đến vẻ đẹp chuẩn phương Tây: da trắng, tóc vàng, mắt xanh – từ đó bị xem là cổ súy cho phân biệt chủng tộc.

Sweeney là một trong các sao trẻ nổi bật ở Hollywood hiện tại. IGNV.

Tờ The Washington Post mô tả chiến dịch này là “bước lùi” và đặt câu hỏi về cách giới trẻ tiếp nhận các giá trị thẩm mỹ cũ kỹ. Vanity Fair thì chỉ trích quảng cáo là bản sao kém chất lượng của Calvin Klein, tiếp tục nhấn mạnh các tiêu chuẩn ngoại hình lỗi thời. Ngược lại, Paul Burke từ The Spectator lại khen chiến dịch vì phá vỡ những khuôn mẫu khắt khe trong quảng cáo hiện nay.

Dù ông Donald Trump công khai khen ngợi video là “tuyệt vời”, khiến cổ phiếu American Eagle tăng hơn 20%, hiệu ứng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Theo The New York Times, lượt khách tới cửa hàng trực tiếp của thương hiệu giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Khảo sát từ Axios chỉ ra rằng 39% phụ nữ trẻ và 42% cử tri Đảng Dân chủ khẳng định sẽ hạn chế mua hàng của American Eagle sau vụ việc.

Trước áp lực dư luận, hãng thời trang đã lên tiếng phản hồi: “Sydney Sweeney Has Great Jeans từ đầu đến cuối luôn chỉ nói về quần jeans. Quần jeans của cô ấy. Câu chuyện của cô ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn vinh cách mọi người tự tin diện quần jeans American Eagle theo phong cách riêng”.

Tuy vậy, làn sóng phản đối vẫn chưa dừng lại. Sydney Sweeney trở thành đối tượng công kích trực diện trên mạng xã hội. Nhiều người nhắc lại hành động gây sốc trước đó của cô – tung ra xà phòng làm từ nước tắm cá nhân vào tháng 6 – càng làm hình ảnh nữ diễn viên trở nên tiêu cực trong mắt công chúng.

Phim mới “Americana” thất bại vì hiệu ứng ngược từ công chúng

Hệ lụy của làn sóng tẩy chay đã nhanh chóng ảnh hưởng đến sự nghiệp điện ảnh của Sydney Sweeney. Tác phẩm điện ảnh mới nhất có cô tham gia – “Americana” – ra mắt ngày 15/8 tại hơn 1.100 rạp khắp nước Mỹ, nhưng kết quả phòng vé lại vô cùng ảm đạm.

Theo báo cáo từ THR, “Americana” chỉ thu về khoảng 840.000 USD trên cả thị trường Bắc Mỹ và châu Âu trong tuần đầu tiên. Trung bình mỗi rạp chỉ mang về 460 USD. Bộ phim bị truyền thông Mỹ đánh giá là một trong những màn ra mắt tệ nhất lịch sử đối với các dự án phát hành ở quy mô lớn.



Sydney Sweeney trong "Americana". Ảnh trong phim.

Trên các nền tảng như Instagram hay X, không ít người công khai kêu gọi tẩy chay bộ phim. Những bình luận như “Tạm biệt Sydney” hay “Không thể xem phim có cô ta được” xuất hiện dày đặc, cho thấy phản ứng tiêu cực lan rộng từ cộng đồng mạng.

Điều này gây tiếc nuối, vì thực chất, “Americana” từng được chiếu tại Liên hoan phim SXSW và nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Phim mang màu sắc tội phạm, giật gân, theo chân nhân vật Penny Jo Poplin – một cô phục vụ có ước mơ trở thành ca sĩ nhạc đồng quê. Trong hành trình theo đuổi đam mê, Penny vô tình bị cuốn vào cuộc tranh giành cổ vật bản địa.

Diễn xuất của Sydney Sweeney trong vai Penny được đánh giá là điểm sáng của phim. Nhà phê bình David Fear từ Rolling Stone nhận xét “Americana” là “một món cocktail hoài cổ pha chất Tarantino” với câu chuyện thú vị, giàu sáng tạo. Bên cạnh Sydney Sweeney, bạn diễn Hauser cũng gây ấn tượng, tạo nên những màn phối hợp ăn ý, mang lại chiều sâu cho nhân vật.

Tuy nhiên, tranh cãi bên ngoài đời thực của nữ chính đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức hút của bộ phim. Một bộ phận khán giả quyết định không ủng hộ dù chất lượng phim được đánh giá tích cực. Tình huống này làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì sự nghiệp của Sydney Sweeney trong môi trường Hollywood vốn khắt khe.

Dù bị tẩy chay tại thị trường nội địa, phim có thể vẫn mang lại lợi nhuận cho hãng Lionsgate. Hãng mua bản quyền phát hành với giá khoảng 3 triệu USD và phần lớn chi phí này đã được thu lại từ việc bán bản quyền quốc tế. Chi phí quảng bá phim chỉ ở mức dưới 3 triệu USD. Vì vậy, chiến lược phát hành đa nền tảng, bao gồm chiếu trực tuyến và bản quyền truyền hình, có thể giúp Lionsgate không chịu lỗ, thậm chí thu lợi nhỏ.

