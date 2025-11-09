NATO cảnh báo sắc lạnh Nga: Chiến tranh hạt nhân không bao giờ được phép tiến hành

Tổng thư ký NATO gửi cảnh báo rắn tới Nga

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Ảnh Reuters.

Ukrinform dẫn nguồn Reuters đưa tin, ông Rutte đưa ra tuyên bố này sau khi NATO vừa hoàn tất cuộc tập trận hạt nhân thường niên vào đầu tháng 11, trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục leo thang.

Ông cho biết, thành công của cuộc tập trận đã củng cố “niềm tin tuyệt đối vào năng lực răn đe hạt nhân của NATO” trước các mối đe dọa từ Moscow.

“Khi Nga sử dụng những lời lẽ hạt nhân liều lĩnh và nguy hiểm, người dân các nước NATO cần hiểu rằng không có lý do gì để hoảng sợ. Liên minh có một hệ thống răn đe hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy”, ông Rutte nói.

Tổng thư ký NATO cũng gửi thông điệp trực tiếp tới Điện Kremlin: “Và Tổng thống Putin phải biết rằng chiến tranh hạt nhân không bao giờ có thể giành chiến thắng - và không bao giờ được phép tiến hành".

Kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về “hậu quả hạt nhân” nếu các nước NATO tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev và can dự vào cuộc chiến.

Tháng trước, ông Putin nhắc lại cảnh báo rằng, Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ Nga bị tấn công bằng tên lửa thông thường. Ông cũng nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga được một quốc gia hạt nhân hậu thuẫn sẽ bị coi là một “cuộc tấn công chung”, ám chỉ nguy cơ leo thang căng thẳng nghiêm trọng.



NATO tăng cường thông điệp răn đe

Theo ông Rutte, NATO không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ luôn duy trì trạng thái sẵn sàng phòng thủ và răn đe, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân.

Ông nhấn mạnh việc tổ chức thành công cuộc tập trận hạt nhân thường niên cho thấy liên minh vẫn duy trì “sức mạnh chiến lược và khả năng phản ứng nhanh” trước mọi kịch bản.

“Người dân NATO cần biết rằng chúng ta an toàn. Hệ thống phòng thủ hạt nhân của chúng ta không chỉ là răn đe - nó là bảo đảm hòa bình", ông nói thêm.

Cũng trong phát biểu được Ukrinform trích dẫn, ông Rutte nhận định áp lực quốc tế ngày càng mạnh mẽ đang phát huy hiệu quả: “Điện Kremlin đang dần cạn kiệt nguồn lực và ý tưởng để tiến xa hơn trên chiến trường".

Ông kêu gọi các nước phương Tây tiếp tục tăng cường sức ép chính trị, kinh tế và quân sự lên Nga, cho rằng đó là cách duy nhất để buộc Moscow xem xét giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.