Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thế giới
Thứ hai, ngày 03/11/2025 17:23 GMT+7

NATO đang thảo luận các phương án nguy hiểm hỗ trợ Ukraine

Thứ hai, ngày 03/11/2025 17:23 GMT+7
Vì gần như không có cơ hội nào để Ukraine thắng trong cuộc chiến chống Nga, áp lực đang gia tăng từ một số quan chức NATO nhằm mở rộng đáng kể sự can dự của liên minh vào xung đột - theo tạp chí Mỹ The American Conservative.
The American Conservative cho biết: Các đề xuất liều lĩnh đang lan truyền trong các giới có ảnh hưởng, như thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine và bắn hạ cả máy bay có người lái của Nga nếu chúng xâm nhập không phận Ukraine. Ngay cả các đề nghị điều quân “gìn giữ hòa bình” của NATO vào Ukraine giờ đây cũng không còn bị loại bỏ ngay lập tức.

Tạp chí này cho rằng, suy nghĩ Ukraine có thể thắng trong cuộc chiến với Nga, và làm được điều đó mà không cần Mỹ và các đồng minh NATO trở thành bên tham chiến trực tiếp trong xung đột là một "tư duy ảo tưởng".

Nhiều quan chức Mỹ và Châu Âu đã có những phát biểu tin tưởng vào chiến thắng của Ukraine. Song theo tờ tạp chí, sự tự tin đó vào triển vọng quân sự của Ukraine đã chứng tỏ là quá mức, nhưng khoảng cách giữa huyền thoại và thực tế vẫn tồn tại và thậm chí nới rộng theo thời gian.

Những dự đoán về chiến thắng cuối cùng vẫn tiếp tục đến từ cả các quan chức phương Tây lẫn các nhà phân tích chính sách. Niềm tin ấy là thiếu cơ sở. Điện Kremlin sẽ không bao giờ cho phép Ukraine gia nhập NATO. Giới lãnh đạo Nga (không chỉ riêng Tổng thống Vladimir Putin) hiểu rằng việc Kiev trở thành thành viên NATO sẽ dẫn đến sự hiện diện của lực lượng quân sự lớn của NATO ngay sát biên giới Nga.

Trong khi Kiev và các đồng minh ăn mừng những thành công chiến thuật nhỏ lẻ, như vụ tấn công bằng máy bay không người lái “Mạng nhện” hồi tháng 6/2025 vào đội máy bay ném bom chiến lược của Nga, quân đội Nga vẫn tiếp tục oanh tạc các mục tiêu ở Ukraine từ trên không và tiến quân trên bộ. Nhìn chung, Moscow đang thắng cuộc chiến này, dù với cái giá rất đắt.

Kết cục này không có gì đáng ngạc nhiên. Nga có dân số lớn hơn nhiều so với Ukraine, cũng như quân đội mạnh hơn và đông đảo hơn. Ukraine chỉ có thể cầm cự nhờ viện trợ tài chính và quân sự quy mô lớn từ các nhà tài trợ NATO. Sự hỗ trợ đó không chỉ dừng lại ở tiền và vũ khí. Nó còn bao gồm cả việc cung cấp thông tin tình báo quan trọng, như dữ liệu mục tiêu cho các đơn vị Ukraine tiến hành chiến dịch chống lại lực lượng Nga.

Các quan chức Mỹ và NATO cần từ bỏ tư duy ảo tưởng về một chiến thắng của Ukraine trước Nga và chấp nhận thực tế, dù khó chịu, rằng nếu chiến tranh tiếp diễn, Moscow cuối cùng sẽ thắng. Lựa chọn thay thế sẽ là đối mặt với nguy cơ Thế chiến III, bằng cách biến cuộc chiến ủy nhiệm hiện tại của NATO thành một xung đột trực tiếp, toàn diện với Nga - tạp chí viết.


Từ khóa:
Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum khẳng định cơ sở hạ tầng hiện nay ở châu Âu không đủ để Mỹ có thể thay thế hoàn toàn Nga trên thị trường khí đốt.

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Điểm nóng
Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Thế giới
Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Thế giới
Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Thế giới
Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Đọc thêm

Công an cùng người dân ở Huế vây bắt đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm tài sản
Pháp luật

Công an cùng người dân ở Huế vây bắt đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm tài sản

Pháp luật

Lợi dụng mưa lũ, một đối tượng đột nhập nhà dân ở TP. Huế trộm cắp tài sản nhưng nhanh chóng bị công an và người dân truy đuổi, vây bắt.

Đường sắt điều đoàn tàu 474,6 tấn ra giữ các cầu tại TP.Huế
Kinh tế

Đường sắt điều đoàn tàu 474,6 tấn ra giữ các cầu tại TP.Huế

Kinh tế

Chiều ngày 3/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phải điều tàu chở hàng ra trấn giữ hai cầu đường sắt để đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng tại thành phố Huế do nước lũ lên nhanh.

Chủ đầu tư mới ở Quảng Ngãi loay hoay truy tìm những dự án chuyển tiếp có tên nhưng “mất hình”
Kinh tế

Chủ đầu tư mới ở Quảng Ngãi loay hoay truy tìm những dự án chuyển tiếp có tên nhưng “mất hình”

Kinh tế

Sau khi tiếp nhận các dự án từ huyện, thị cũ đã giải tán để thực hiện chính quyền 2 cấp ở Quảng Ngãi, nhiều chủ đầu tư mới kêu trời vì tên dự án thì có trong danh sách, nhưng khi tiếp cận thực tế thì không biết dự án hiện nằm ở đâu và nhận bàn giao từ cơ quan, đơn vị nào.

Tin không khí lạnh miền Bắc: Miền Bắc mưa rét dài ngày, Hà Nội còn mưa rét đến khi nào, nhiệt độ thấp nhất bao nhiêu?
Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc: Miền Bắc mưa rét dài ngày, Hà Nội còn mưa rét đến khi nào, nhiệt độ thấp nhất bao nhiêu?

Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất, do không khí lạnh tăng cường liên tiếp, khu Bắc Bộ, Thanh Hóa và khu vực Bắc Nghệ An có mưa rải rác, có nơi dưới 15 độ. Riêng Hà Nội tiếp tục hạ nhiệt, dự báo nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 độ C kèm mưa ẩm.

Tôn vinh người nông dân trong hành trình phát triển nông nghiệp bền vững
Xã hội

Tôn vinh người nông dân trong hành trình phát triển nông nghiệp bền vững

Xã hội

Nestlé Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm “Vai trò của người nông dân trong nông nghiệp tái sinh” tại Nhà máy Nestlé Trị An, tỉnh Đồng Nai. Quy tụ 60 nông dân tiêu biểu cùng các cán bộ đồng hành trong chương trình NESCAFÉ Plan, sự kiện nhằm tôn vinh những nông dân tiên phong, thúc đẩy cộng đồng canh tác cà phê bền vững, phát triển nông nghiệp hiện đại lấy người nông dân là trung tâm.

Bóng đá Malaysia lại chấn động vì cầu thủ nhập tịch
Thể thao

Bóng đá Malaysia lại chấn động vì cầu thủ nhập tịch

Thể thao

Cảnh sát Malaysia đã xác nhận thông tin một cựu cầu thủ nhập tịch là nghi phạm trong vụ án gây xôn xao ở nước này.

VPBanks và GPBank ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược
Kinh tế

VPBanks và GPBank ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược

Kinh tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025 – Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) đã chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình phối hợp giữa hai tổ chức nhằm phát triển mạng lưới khách hàng và mở rộng các giải pháp tài chính tích hợp.

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động
Xã hội

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động

Xã hội

Ngày 3/11, tại khu vực bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng), sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, gây sạt lở nghiêm trọng, lực lượng bộ đội, dân quân và người dân địa phương đã khẩn trương ra quân gia cố tuyến đê xung yếu.

Tin nóng 3/11: Bầu Hiển tài trợ cho CLB Khánh Hòa?
Thể thao

Tin nóng 3/11: Bầu Hiển tài trợ cho CLB Khánh Hòa?

Thể thao

Bầu Hiển tài trợ cho CLB Khánh Hòa? Harry Kane muốn tới Barcelona thay thế Lewandowski; CLB Hải Phòng dẫn đầu V.League về phong độ sân nhà; CLB Saudi Arabia trả Salah mức lương cao hơn Messi; Haaland hì hụi tắm nước đá giữa cái lạnh 8 độ C.

Những điều bất ngờ từ triển lãm tranh của bé Cherry 9 tuổi
Bạn đọc

Những điều bất ngờ từ triển lãm tranh của bé Cherry 9 tuổi

Bạn đọc

Những người làm kinh doanh hay startup luôn có một câu hỏi: Bắt đầu một dự án như thế nào? Người Israel luôn nói tiền nhiều lắm, dày đặc trong không khí và chỉ có người biết mới nhìn ra mà thôi.

Giữa sóng, gió và vị trà mát lạnh: Gen Z tìm lại cân bằng giữa nhịp sống cuồng quay
Xã hội

Giữa sóng, gió và vị trà mát lạnh: Gen Z tìm lại cân bằng giữa nhịp sống cuồng quay

Xã hội

Dù mới trở lại công việc sau hơn 1 tuần nghỉ phép để tập trung bảo vệ luận án BMA Marketing, Phương Nghi (28 tuổi, quản lý nhãn hàng tại TP.HCM) lại quyết định "bùng" tiếp, cô cùng 2 người bạn trốn khỏi thành phố, chọn Đà Lạt làm nơi giải nhiệt cuộc sống.

Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
Tin tức

Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương

Tin tức

Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung – nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.

Một trường 'siết chặt' nội quy: Sinh viên mặc phản cảm, không đi dép quai hậu không được vào trường
Xã hội

Một trường "siết chặt" nội quy: Sinh viên mặc phản cảm, không đi dép quai hậu không được vào trường

Xã hội

Trang phục phản cảm, không đeo thẻ sinh viên, không đi dép quai hậu... sinh viên sẽ không được vào trường học.

Dương Quá là nhân vật hiếm hoi trải qua 3 giai đoạn gì trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

Dương Quá là nhân vật hiếm hoi trải qua 3 giai đoạn gì trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc đời của Dương Quá trải qua nhiều bể dâu chìm nổi, là nhân vật hiếm hoi của kiếm hiệp Kim Dung trải qua 3 giai đoạn cuộc đời trong một bộ truyện.

Clip về một nữ sinh lớp 11 ở Quảng Ngãi đi dạo bờ biển tình cờ 'đụng' con động vật 'sách Đỏ', liền mang về giao nộp
Nhà nông

Clip về một nữ sinh lớp 11 ở Quảng Ngãi đi dạo bờ biển tình cờ "đụng" con động vật "sách Đỏ", liền mang về giao nộp

Nhà nông

Trong lúc đi dạo ở bờ biển, em L.T.T, nữ sinh lớp 11 ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt gặp 1 con động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách Đỏ-đó là một con đồi mồi (một loài rùa biển). Em T đã bắt con đồi mồi này mang về giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về lại môi trường tự nhiên.

Lào Cai: Có tân Giám đốc Sở GD&ĐT
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Có tân Giám đốc Sở GD&ĐT

Lào Cai thi đua yêu nước

Ngày 3/11, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng bì bỏm lội ruộng gỡ bẫy, tháo lưới, trong chợ ở Quảng Trị vẫn trói chim hoang dã bán công khai?
Nhà nông

Lực lượng chức năng bì bỏm lội ruộng gỡ bẫy, tháo lưới, trong chợ ở Quảng Trị vẫn trói chim hoang dã bán công khai?

Nhà nông

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ra quân gỡ bẫy chim trời, tuyên truyền người dân không săn bắt, tiêu thụ chim trời…Thế nhưng, ở một số nơi, chim trời vẫn “sập bẫy” và bị bày bán công khai ở chợ.

Nữ “đại gia” từng thuê máy bay rước dâu ở Cà Mau lãnh tù treo vì chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… trên đất tranh chấp
Pháp luật

Nữ “đại gia” từng thuê máy bay rước dâu ở Cà Mau lãnh tù treo vì chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… trên đất tranh chấp

Pháp luật

Từng được biết đến là nữ “đại gia” trong lĩnh vực thủy sản ở Cà Mau, bà Âu Ngọc Vững phải ra hầu tòa với cáo buộc chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… tại phần đất tranh chấp, gây thiệt hại hơn 35 triệu đồng.

Chủ tịch Tập Cận Bình gây “bão” truyền thông vì màn hài hước hiếm hoi với Tổng thống Hàn Quốc
Thế giới

Chủ tịch Tập Cận Bình gây “bão” truyền thông vì màn hài hước hiếm hoi với Tổng thống Hàn Quốc

Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói đùa về việc theo dõi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khi tặng ông một cặp điện thoại thông minh hiệu Xiaomi, khiến ông Lee bật cười. Khoảnh khắc này đã lan truyền mạnh trên truyền thông Seoul.

Bưởi Tết TP.HCM: Bí quyết giữ “chất VIP” của nhà vườn Vũ Đình Tứ
Chuyển động Sài Gòn

Bưởi Tết TP.HCM: Bí quyết giữ “chất VIP” của nhà vườn Vũ Đình Tứ

Chuyển động Sài Gòn

Theo Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi Nguyễn Văn Của, hiện các hộ nông dân trồng bưởi da xanh ở vùng Bình Chánh (TP.HCM) đang tất bật chuẩn bị vụ bưởi Tết da xanh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

De Heus Việt Nam thắng giải “Doanh nghiệp xanh của năm 2025”
Nhà nông

De Heus Việt Nam thắng giải “Doanh nghiệp xanh của năm 2025”

Nhà nông

Mới đây, De Heus Việt Nam đã được Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCharm) vinh danh là “Doanh nghiệp xanh của năm 2025” ở hạng mục Doanh nghiệp lớn (Green Business of the Year – Large Enterprise) tại Giải thưởng Doanh nghiệp EuroCham vào ngày 30/10.

Hình ảnh mới nhất về Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Hình ảnh mới nhất về Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Trong buổi tập mới nhất của Thép xanh Nam Định, Nguyễn Xuân Son cho thấy sự hứng khởi trong từng bước chạy. Rõ ràng, tiền đạo 28 tuổi này đã rất sẵn sàng cho ngày tái xuất chính thức.

Đất ao, vườn xen kẹt trong khu dân cư có được cấp sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất ao, vườn xen kẹt trong khu dân cư có được cấp sổ đỏ không?

Bạn đọc

Tình trạng đất ao, vườn xen kẹt trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở đang khá phổ biến ở các địa phương. Người dân có nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở để được cấp sổ đỏ, song không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện. Luật Đất đai 2024 cùng Nghị định hướng dẫn mới đã quy định rõ hơn về vấn đề này.

Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinh tế

Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Kinh tế

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, việc trình Quốc hội một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam là yêu cầu lớn.

'Chết đứng' vì bạn gái tiêu hết 3,5 tỷ đồng vào phẫu thuật thẩm mỹ
Xã hội

"Chết đứng" vì bạn gái tiêu hết 3,5 tỷ đồng vào phẫu thuật thẩm mỹ

Xã hội

Một người đàn ông Trung Quốc đã “chết đứng” khi phát hiện hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD, tương đương 3,5 tỷ đồng) mà anh giao cho bạn gái giữ hộ trong nhiều năm đã bị cô dùng hết cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Thị trường đỏ lửa, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bất ngờ “bốc đầu” tăng kịch trần
Nhà đất

Thị trường đỏ lửa, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bất ngờ “bốc đầu” tăng kịch trần

Nhà đất

Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 11 trong sắc đỏ bao trùm, khi hàng loạt cổ phiếu bất động sản đồng loạt lao dốc. Giữa bức tranh ảm đạm đó, Quốc Cường Gia Lai gây bất ngờ khi tăng kịch trần, trở thành điểm sáng hiếm hoi của phiên.

Dòng chảy của tiền hôm nay 3/11: Sắc đỏ bao trùm, lực bán áp đảo kéo VN-Index mất hơn 22 điểm
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay 3/11: Sắc đỏ bao trùm, lực bán áp đảo kéo VN-Index mất hơn 22 điểm

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy tâm lý thận trọng leo thang, lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến thị trường rung lắc mạnh. Tâm lý phòng thủ rõ rệt khi nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài, chờ đợi các yếu tố vĩ mô mới và thông tin lãi suất toàn cầu.

Giám đốc tình báo Mỹ tuyên bố chiến lược 'thay đổi chế độ' của Mỹ đã chấm dứt
Thế giới

Giám đốc tình báo Mỹ tuyên bố chiến lược "thay đổi chế độ" của Mỹ đã chấm dứt

Thế giới

Giám đốc tình báo Mỹ Tulsi Gabbard thừa nhận lịch sử can thiệp thay đổi chế độ của Washington, nhưng nói rằng điều đó đã kết thúc dưới thời Tổng thống Donald Trump – bất chấp những phát ngôn gần đây của ông về Iran cũng như các cáo buộc liên quan đến Venezuela.

Ngọc Khuê lên tiếng “bênh” vợ chồng Hoa hậu H’hen Niê
Văn hóa - Giải trí

Ngọc Khuê lên tiếng “bênh” vợ chồng Hoa hậu H’hen Niê

Văn hóa - Giải trí

Trước sự việc vợ chồng H'hen Niê trở thành "tâm điểm" chỉ trích của dư luận vì vụ clip "nghịch dại", ca sĩ Ngọc Khuê mong muốn mọi người có cái nhìn thấu cảm hơn.

Loại rau tưởng cứng như đá lại non mềm, càng giá lạnh càng giòn ngọt, ăn một miếng vơi mệt mỏi
Gia đình

Loại rau tưởng cứng như đá lại non mềm, càng giá lạnh càng giòn ngọt, ăn một miếng vơi mệt mỏi

Gia đình

Hãy ăn loại rau này suốt mùa đông nhé! Nó tốt cho tiêu hóa, bổ sung năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch. Bạn sẽ hối tiếc nếu không biết đến nó đấy!

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện