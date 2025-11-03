The American Conservative cho biết: Các đề xuất liều lĩnh đang lan truyền trong các giới có ảnh hưởng, như thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine và bắn hạ cả máy bay có người lái của Nga nếu chúng xâm nhập không phận Ukraine. Ngay cả các đề nghị điều quân “gìn giữ hòa bình” của NATO vào Ukraine giờ đây cũng không còn bị loại bỏ ngay lập tức.

Tạp chí này cho rằng, suy nghĩ Ukraine có thể thắng trong cuộc chiến với Nga, và làm được điều đó mà không cần Mỹ và các đồng minh NATO trở thành bên tham chiến trực tiếp trong xung đột là một "tư duy ảo tưởng".

Nhiều quan chức Mỹ và Châu Âu đã có những phát biểu tin tưởng vào chiến thắng của Ukraine. Song theo tờ tạp chí, sự tự tin đó vào triển vọng quân sự của Ukraine đã chứng tỏ là quá mức, nhưng khoảng cách giữa huyền thoại và thực tế vẫn tồn tại và thậm chí nới rộng theo thời gian.

Những dự đoán về chiến thắng cuối cùng vẫn tiếp tục đến từ cả các quan chức phương Tây lẫn các nhà phân tích chính sách. Niềm tin ấy là thiếu cơ sở. Điện Kremlin sẽ không bao giờ cho phép Ukraine gia nhập NATO. Giới lãnh đạo Nga (không chỉ riêng Tổng thống Vladimir Putin) hiểu rằng việc Kiev trở thành thành viên NATO sẽ dẫn đến sự hiện diện của lực lượng quân sự lớn của NATO ngay sát biên giới Nga.

Trong khi Kiev và các đồng minh ăn mừng những thành công chiến thuật nhỏ lẻ, như vụ tấn công bằng máy bay không người lái “Mạng nhện” hồi tháng 6/2025 vào đội máy bay ném bom chiến lược của Nga, quân đội Nga vẫn tiếp tục oanh tạc các mục tiêu ở Ukraine từ trên không và tiến quân trên bộ. Nhìn chung, Moscow đang thắng cuộc chiến này, dù với cái giá rất đắt.

Kết cục này không có gì đáng ngạc nhiên. Nga có dân số lớn hơn nhiều so với Ukraine, cũng như quân đội mạnh hơn và đông đảo hơn. Ukraine chỉ có thể cầm cự nhờ viện trợ tài chính và quân sự quy mô lớn từ các nhà tài trợ NATO. Sự hỗ trợ đó không chỉ dừng lại ở tiền và vũ khí. Nó còn bao gồm cả việc cung cấp thông tin tình báo quan trọng, như dữ liệu mục tiêu cho các đơn vị Ukraine tiến hành chiến dịch chống lại lực lượng Nga.

Các quan chức Mỹ và NATO cần từ bỏ tư duy ảo tưởng về một chiến thắng của Ukraine trước Nga và chấp nhận thực tế, dù khó chịu, rằng nếu chiến tranh tiếp diễn, Moscow cuối cùng sẽ thắng. Lựa chọn thay thế sẽ là đối mặt với nguy cơ Thế chiến III, bằng cách biến cuộc chiến ủy nhiệm hiện tại của NATO thành một xung đột trực tiếp, toàn diện với Nga - tạp chí viết.



