NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh Anadolu

"Đến một lúc nào đó, mọi cuộc xung đột đều kết thúc, mặc dù không phải lúc nào cũng thông qua đàm phán. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp của Ukraine, nhiều khả năng nó sẽ kết thúc thông qua đàm phán", ông Rutte nói. Tổng thư ký liên minh nhấn mạnh rằng khả năng Ukraine gia nhập NATO hiện tại là không cao do lập trường của các thành viên khác trong tổ chức này, nhưng hứa sẽ cung cấp cho Kiev các bảo đảm an ninh.

"Ông Zelensky phải biết rằng đất nước của ông ấy được bảo vệ sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình hay lệnh ngừng bắn nào", ông Rutte nói thêm.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng. Bộ Ngoại giao Nga gọi những tuyên bố từ London và các thủ đô châu Âu khác về khả năng triển khai lực lượng NATO tại Ukraine là hành động kích động tiếp tục thù địch.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông rằng quân đội NATO sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga nếu họ xuất hiện ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng là những nỗ lực liên tục của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào NATO, điều này gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.