Nền tảng việc làm dựa trên AI đầu tiên dành cho người khuyết tật

Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT-Hyderabad) đã ra mắt phiên bản beta của 'Swarajability', một cổng thông tin việc làm được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo giúp người khuyết tật có được các kỹ năng liên quan và tìm việc làm. Cố vấn Khoa học chính, Giáo sư Vijaya Raghavan đã khánh thành nền tảng Swarajability khẳng định, nền tảng này sẽ phân tích hồ sơ của những người khuyết tật tìm việc, và đề xuất các kỹ năng họ cần để đủ điều kiện. Một nền tảng giải quyết thách thức này sẽ giúp ích cho bộ phận dân cư dễ bị tổn thương này.

Nó cũng sẽ giúp mang lại sự độc lập cho người khuyết tật, thông qua đào tạo công nghệ và việc làm. Nền tảng này được chế tạo độc đáo bằng cách sử dụng AI, vì lợi ích của những người đang tìm kiếm việc làm bị khuyết tật như khiếm thị, khiếm thính và rối loạn vận động.

Mới đây, Viện Công nghệ Ấn Độ ở Hyderabad (IIT-Hyderabad) đã phát triển một nền tảng việc làm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người khuyết tật. Ảnh: @AFP.

Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT-Hyderabad) đã phát triển nền tảng này cùng với Youth4Jobs, Visual Quest và Kotak Mahindra Bank Ltd. Trong khi Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT-Hyderabad) cung cấp kiến thức chuyên môn về AI, Visual Quest India đã phát triển nền tảng này. Youth4Jobs cung cấp các dịch vụ nâng cao kỹ năng cho người tìm việc khuyết tật. Và dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Kotak Mahindra.

Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT-Hyderabad) tuyên bố rằng, Swarajability là Cổng thông tin việc làm dựa trên AI cho người khuyết tật, và cũng là nền tảng đầu tiên thuộc loại này ở Ấn Độ. Nó sẽ cung cấp đào tạo kỹ thuật và cơ hội việc làm phù hợp với kỹ năng của người dùng khuyết tật. Nền tảng sẽ phân tích thông tin có sẵn và đề xuất các khóa đào tạo cần thiết cho người khuyết tật tìm việc. Nó đã được phát triển cho cả phiên bản web và điện thoại di động để có thể tiếp cận tối đa sáng kiến. Đối với dự án quan trọng và có tác động lớn này, các tổ chức khác nhau với các năng lực khác nhau đã cùng tham gia, GS.TS Murty người phát ngôn của Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT-Hyderabad) cho biết.

GS.TS Murty nói: "Một thách thức lớn mà họ phải đối mặt là hầu hết các nền tảng tương tự hiện có đều không thể truy cập được và hoặc không được tùy chỉnh theo nhu cầu đặc biệt của họ".

"Toàn thể lực lượng nghiên cứu của Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT-Hyderabad) cùng các đối tác đã thực hiện nỗ lực trong một khoảng thời gian ngắn. Ông cũng mong muốn rằng cổng Swarajability sẽ mang lại lợi ích cho một phần lớn những tầng lớp người khuyết tật cần một nền tảng như vậy".

Theo báo cáo mới, nền tảng được phát triển với sự hợp tác của những nhà tài trợ tư nhân và một số tổ chức với các lĩnh vực chuyên môn khác nhau đã cùng tham gia vào dự án này. Hiện tại, có 21 triệu người khuyết tật ở Ấn Độ. Hơn 70% trong số họ thất nghiệp / thiếu việc làm. Trong khi đó, Đạo luật Quyền của Người Khuyết tật năm 2016 đã nhấn mạnh đến các quyền của người khuyết tật đối với giáo dục và việc làm. Mặc dù Chính phủ Ấn Độ cung cấp nhiều giải pháp để người khuyết tật có được kỹ năng và liên kết với công việc, nhưng một thách thức lớn mà họ phải đối mặt là hầu hết các nền tảng việc làm hiện tại không thể truy cập được và không được tùy chỉnh theo nhu cầu đặc biệt của họ. Nền tảng công việc tùy chỉnh được đặt tên là "Swarajability" khi sử dụng công nghệ tiên tiến cho phép người khuyết tật từ mọi tầng lớp xã hội tham gia và khám phá các cơ hội việc làm đa dạng khác nhau.

Các nhà phát triển nền tảng cho biết tầm quan trọng của việc tạo ra nền tảng này là nếu đất nước muốn những người khuyết tật không bị bỏ lại phía sau trong công nghệ và tri thức, thì những người dễ bị tổn thương nhất, như thanh niên khuyết tật, phải có kỹ năng và được trao cơ hội làm việc, học nghề bền vững. Công nghệ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc này và đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT-Hyderabad) đã ra mắt phiên bản beta của 'Swarajability', một cổng thông tin việc làm được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo giúp người khuyết tật có được các kỹ năng liên quan và tìm việc làm. Ảnh: @AFP.

Đây cũng là trung tâm một cửa cho các tổ chức muốn thuê người khuyết tật. Ngoài ra, nó hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức giáo dục và chính phủ trong nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, IIT-Hyderabad cho biết.

Hiện tại, trên khắp thế giới, các chính phủ đang thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ người khuyết tật thông qua công nghệ. Những đổi mới công nghệ cũng đã giúp giảm thiểu một số thách thức mà đại dịch COVID-19 mang lại. Tạp chí, OpenGov Châu Á năm ngoái đã báo cáo rằng, New Zealand đã tung ra một nền tảng trực tuyến để hỗ trợ người khuyết tật được tiêm chủng. Công cụ trực tuyến, Manaakitanga Journey giúp tóm tắt thông tin quan trọng từ trang web Unite Against COVID-19, chẳng hạn như cách sắp xếp lịch thông dịch viên qua Ngôn ngữ ký hiệu New Zealand tại các phòng khám, cách đi và đến và tham gia hẹn tiêm vắc xin. Chính phủ đã phối hợp với khu vực người khuyết tật và cộng đồng, cũng như Văn phòng Quản lý Các vấn đề về Người khuyết tật, Bộ Y tế quốc gia và các địa phương để thiết lập các dịch vụ và thông tin, nhằm đảm bảo các cá nhân khuyết tật nhận thức được tình trạng đủ điều kiện sử dụng vắc xin của họ.