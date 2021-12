Netflix ra mắt bộ phim Giáng sinh lãng mạn đầu tiên về đề tài đồng tính

Phim Giáng sinh về đề tài đồng tính

Như mọi năm, tháng 12 là thời điểm các "ông lớn" trong ngành điện ảnh bắt đầu ra mắt mùa phim Giáng sinh. Bộ phim Giang sinh hài lãng mạn về đề tài đồng tính đầu tiên của Netflix, Single All the Way đã ra mắt và thay đổi thể loại phim về kỳ nghỉ cuối năm truyền thống dành cho người dị tính.

Đây không phải là lần đầu tiên những kỳ nghỉ lãng mạn của giới LGBT được đưa lên màn ảnh. Trước đó là Happiest Season của Hulu, The Christmas House của Hallmark cũng đã ra mắt công chúng năm ngoái. Mặc dù vậy, Single All the Way được đánh giá là sẽ mang lại một làn gió mới, cốt truyện thú vị để chinh phục khán giả.

Đó là chưa kể tới sự hiện diện của biểu tượng đồng tính Jennifer Coolidge (Learies Blonde, The White Lotus) trong phim.

"Điều này giống như một giấc mơ ngọt ngào trở thành hiện thực", ngôi sao chính của bộ phim, Michael Urie nói.

Urie và Jennifer Coolidge trong Single All The Way. Ảnh: Philippe Bosse / Netflix

Bộ phim xoay quanh Peter (Urie) và Nick (Philemon Chambers) là đôi bạn thân nhất cùng phòng ở Los Angeles. Họ một mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm.

Năm nay, Peter đưa Nick về nhà ở New Hampshire trong kỳ nghỉ cuối năm. Anh ta định nói dối rằng, Nick làm bạn trai của mình để cho gia đình thấy anh cũng có thể có người yêu như bao chàng trai khác ở cùng lứa tuổi – đây là mô-típ nhân vật cô đơn trong mùa Giáng sinh khá phổ biến trong đề tài phim cuối năm.

Nhưng khi mẹ của Peter, Carole (Kathy Najimy), có màn "ra mắt" anh với James (Luke Macfarlane), cả Peter và Nick buộc phải vật lộn với cảm xúc rằng, họ thực sự cảm thấy như thế nào về nhau.

Diễn viên Philemon Chambers nói: "Đây là câu chuyện một gia đình cố gắng yêu thương, mong muốn điều tốt nhất cho con trai của họ. Tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh này được khai thác sâu sắc trong một bộ phim về đề tài đồng tính. Gia đình của một người dị tính muốn con trai có quan hệ tình cảm với một người đồng tính nam khác là một điều hiếm gặp trong phim".

Najimy - một nhà hoạt động LGBT từ những năm 1970 - cũng không khỏi ngạc nhiên trước kịch bản. Vì vậy, nhiều bộ phim lãng mạn về Giáng sinh không thực tế nhưng lại thường khắc họa sự ngọt ngào trong tình yêu khác giới. Tại sao những câu chuyện đồng tính lại không thể làm được như vậy?

Urie, Kathy Najimy và Luke Macfarlane trong phim. Ảnh: Philippe Bosse / Netflix

"Mặc dù chúng tôi biết rằng đây không phải là trải nghiệm của nhiều người trong giới LGBT, họ được chấp nhận không dễ dàng như trong phim, thế nhưng gia đình và cộng đồng ủng hộ, tôi nghĩ nó mang lại một hơi thở mới trong điện ảnh mùa Giáng sinh", Najimy nói.

Netflix đã tiếp cận nhà biên kịch Chad Hodge (từng soạn kịch bản cho phim The Darkest Minds, Good Behavior) và đề nghị anh viết kịch bản bộ phim hài lãng mạn dành cho người đồng tính đầu tiên trong mùa Giáng sinh của họ. Nhà văn đồng tính này chưa bao giờ viết một đề tài như vậy, thế nhưng anh đã hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Chad Hodge đã cho ra đời vai dì Sandy của Peter - một cựu diva sân khấu Broadway phụ trách cuộc thi lễ Giáng sinh ở địa phương – được "đo đóng" kỹ càng cho biểu tượng đồng tính Jennifer Coolidge, dù chưa biết cô ấy có nhận vai hay không. Để cuối cùng, khán giả nhận được một món quà Giáng sinh đầy thú vị.

"Tôi đã lên danh sách các diễn viên sẽ được chọn khi bắt đầu viết bộ phim này. Đó là một bản tổng hợp tất cả những điều tôi muốn xem trong một bộ phim Giáng sinh đồng tính và một trong đó là Jennifer Coolidge", anh nói.

Cũng nằm trong danh sách mong muốn của Hodge cho bộ phim: một bầu không khí gia đình đầm ấm, chấp nhận giới tính của con trai mình; sự khác biệt giữa cuộc sống đồng tính ở thành phố lớn và cuộc sống ở thị trấn nhỏ; và những gì bạn phải từ bỏ, đánh mất khi xa gia đình thân yêu của mình.

Thay vì một câu chuyện khác với những tổn thương mà những người đồng tính phải đối mặt chỉ tồn tại, Single All the Way chọn kể một câu chuyện về cuộc sống của những người đồng tính sau khi họ xuất hiện và cuộc sống khi trưởng thành của họ trông như thế nào.

Chambers đảm nhận vai chính trong phim. Ảnh: Netflix.

Diễn viên Urie đã quen thuộc với kiểu kịch bản mà nhân vật bắt đầu thừa nhận mình là người đồng tính với cộng đồng và anh hiểu được sự quan trọng của khoảnh khắc nay. Nhưng diễn viên này cho rằng, điều kỳ diệu sau đó, cuộc sống của những người đồng tính sau khi thừa nhận mình, cũng đáng được kể lại với khán giả.

"Tôi đã quen với các bộ phim kể về đề tài thừa nhận đồng tính. Tôi đã tham gia vào những bộ phim về kỳ thị đồng tính, về sự xấu hổ, về những tổn thương trong mối quan hệ với cộng đồng LGBT. Vẫn có chỗ cho những bộ phim như thế. Nhưng chúng ta được phép đại diện cho bản thân và kể những câu chuyện về mình theo cách mà thế giới dành cho rất nhiều người trong chúng ta, cách mà thế giới nên dành cho tất cả chúng ta", Urie tâm sự.

Hodge đồng ý với quan điểm này, anh muốn tạo ra một câu chuyện dễ nhận biết "theo những cách độc đáo" cho khán giả đồng tính, đưa bộ phim liên quan đến Instagays (người dùng Instagram đồng tính), ứng dụng hẹn hò Grindr.

Urie mong muốn được tham gia một bộ phim hài lãng mạn ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, nhưng anh đã từng thôi mơ về cơ hội này. "Tôi đã phải ngừng mơ ước điều đó bởi vì tôi không muốn nhận vai "thẳng". Hy vọng rằng khán giả người sẽ đón nhận nó vào Giáng sinh. Các gia đình sẽ cởi mở hơn, lạc quan hơn và chắc chắn là cả những người dị tính. Để họ có thể tự tin đưa người yêu của mình về với gia đình trong mùa Giáng sinh", Urie nói.