Nếu còn sống, Steve Jobs hẳn sẽ thích sản phẩm mới này của Apple

Không chỉ vậy, màu tím được cho là màu yêu thích của Steve Jobs. Thông tin này đến từ bài báo vào năm 1996 trên Vanity Fair, khiến người dùng gần như tự hỏi liệu mẫu sản phẩm đặc trưng mới này của Apple, ra mắt 10 năm sau khi Jobs qua đời, có phải là một sự tri ân đối với người đồng sáng lập mang tính biểu tượng của công ty hay không.

Steve Jobs là một trong những người thích màu Tím.

Cuốn sách của biên tập viên Cult of Mac Leander Kahney, “Jony Ive: Thiên tài đằng sau những sản phẩm tuyệt vời nhất của Apple”, có một số chi tiết bổ sung dọc theo dòng này. Ví dụ về cách Purple là tên mã bí mật cho dự án iPhone ban đầu, hồi Apple đang thực hiện bước nhảy cực kỳ mạo hiểm vào thế giới điện thoại di động. Nỗ lực mới này của công ty dường như đã xa rời năng lực cốt lõi của Apple, vốn nổi tiếng với các sản phẩm máy tính.

Tên mã Project Purple cuối cùng đã được rút ngắn và được chia làm hai dự án song song, đó là P1 cho iPad nano và P2 cho thiết bị dựa trên cảm ứng đa điểm do Ive dẫn đầu, như tiết lộ trong cuốn sách của Kahney.

Một cuốn sách riêng về lịch sử của iPhone mang tên “The One Device: The Secret History of the iPhone” của Brian Merchant cũng mang đến những điều tương tự, bổ sung thêm màu Tím quan trọng ra sao trong lịch sử của iPhone. Hóa ra, phòng thí nghiệm nơi Apple đang bí mật làm việc trên thiết bị sẽ được gọi là iPhone cũng được gọi là “Phòng ngủ tập thể màu Tím”.

Tím là tên dự án ban đầu của iPhone.

Khi kết hợp tất cả những thứ này lại với nhau từ lịch sử của Apple, bao gồm cả sự yêu thích của Steve Jobs đối với màu sắc này, thật không bất ngờ nếu phiên bản mới này quan trọng ra sao với Apple, ít nhất là sẽ nhận được cái gật đầu từ cố CEO Steve Jobs nếu ông còn sống. Đây cũng chính là động lực để Apple bổ sung nó vào danh mục màu sắc iPhone 12 mới đây.

Được biết, các mẫu iPhone 12 và 12 mini màu Tím đã bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng tại Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và hơn thế nữa. Bản thân những chiếc điện thoại này sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 30/4.