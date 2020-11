Nếu kiện đủ đường mà không thắng, ông Trump vẫn có "phần thưởng" 100 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Chia sẻ với trang Page Six hôm 10/11, nguồn tin cho biết ông Trump đang bị "dội bom" với các lời chào mời bán sách và lên sóng truyền hình nói về thời gian của ông tại Nhà Trắng. Ngoài ra, các kênh truyền hình cánh hữu cũng "săn đón" Tổng thống Mỹ đương nhiệm với nhiều lời đề nghị hấp dẫn.

"Các hợp đồng sách và truyền hình trị giá 100 triệu USD sẽ là kế hoạch B nếu ông Trump không chiến thắng trong cuộc bầu cử. Chuyển hơn 70 triệu cử tri thành hơn 70 triệu người xem và bán số lượng sách kỷ lục. Mọi cuốn sách với nội dung liên quan đến ông Trump đã thu về số tiền lớn. Hãy tưởng tượng nếu chính ông Trump viết sách thì sao? Số tiền thu về chắc chắn sẽ lớn hơn gấp bội", nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ đương nhiệm cho hay.

Theo Daily Mail, ông Trump đã có 19 cuốn sách trong danh mục đầu tư của mình, từ những cuốn sách tư vấn kinh doanh như "Think Big and Kick Ass" (Tạm dịch: Nghĩ lớn để thành công) tới cuốn sách về môn chơi golf có tên: "Trump: The Best Golf Advice I Ever Received" (Tạm dịch: Trump: Lời khuyên chơi golf tốt nhất mà tôi từng nhận được).

Cuốn sách gần nhất của ông Trump được xuất bản bởi nhà xuất bản Simon & Schuster năm 2015, một năm trước chiến thắng lịch sử của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Năm 2018, ông Trump đăng trên Twitter, khoe rằng "đã viết nhiều cuốn sách bán chạy nhất".

Theo Daily Mail, các cựu Tổng thống Mỹ thường kiếm được nhiều tiền nhờ viết sách hoặc tham gia các chương trình truyền hình để cung cấp cho độc giả hoặc khán giả cái nhìn hậu trường về cuộc sống tại Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama được cho là có một thỏa thuận 65 triệu USD với nhà xuất bản Crown năm 2017, với cuốn sách "A Promised Land" (Tạm dịch: Miền đất hứa).

Thông tin ông Trump nhận được nhiều lời chào mời về sách và các chương trình truyền hình xuất hiện trong bối cảnh ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tiếp tục từ chối nhận thua ông Biden trong cuộc bầu cử năm nay, đồng thời đưa ra lời cáo buộc về việc gian lận phiếu bầu quy mô lớn. Trước đó, các hãng tin uy tín trên thế giới tuyên bố ông Biden giành chiến thắng với số phiếu đại cử tri là 290.