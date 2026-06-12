Nếu Tống Giang không chấp nhận chiêu an, Lương Sơn Bạc sẽ ra sao?

Bộ tiểu thuyết "Thủy Hử" chắc hẳn ai cũng rất quen thuộc. Khi còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta đều từng say mê đọc hoặc theo dõi phim truyền hình về tác phẩm nổi tiếng này. Tuy nhiên, điều khiến không ít độc giả thắc mắc là: vì sao Tống Giang nhất quyết phải chấp nhận chiêu an của triều đình?

Lương Sơn Bạc khi ấy đã xây dựng được thế lực riêng, có binh mã, có căn cứ vững chắc. Vậy tại sao họ vẫn muốn được triều đình thừa nhận? Đặc biệt, trong quá trình cầu xin chiêu an, thái độ khúm núm, hết lời ca tụng triều đình của Tống Giang càng khiến nhiều người khó chấp nhận. Rất khó hiểu vì sao nhiều anh hùng xuất chúng như vậy lại phải sốt sắng đi bán mạng cho triều đình.

Tống Giang.

Trong nguyên tác, sau bao nỗ lực, cuối cùng họ cũng được hoàng đế chấp thuận chiêu an. Thế nhưng, kết cục của các anh hùng Lương Sơn Bạc lại chẳng hề tốt đẹp. Họ bị triều đình xem như những người lính tiên phong, liên tục bị đưa ra chiến trường chinh chiến suốt nhiều năm. Đến cuối cùng, số người còn sống để trở về nhận phong thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dưới sự xúi giục của gian thần, phần lớn đều lần lượt bỏ mạng. Một cuộc tụ nghĩa hào hùng, đầy nhiệt huyết lại kết thúc bi thảm như vậy, khiến người đời không khỏi tự hỏi: rốt cuộc vì sao Tống Giang lại lựa chọn con đường ấy?

Thực ra, nếu suy xét kỹ trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chiêu an có lẽ là lựa chọn tốt nhất, thậm chí là cách giúp nhiều người trong số họ kéo dài mạng sống thêm vài năm. Đó cũng có thể là lối thoát khả dĩ nhất dành cho các anh hùng Lương Sơn Bạc.

Thành phần của Lương Sơn Bạc vốn rất phức tạp. Một bộ phận là những huynh đệ của Triều Cái, sau này cùng theo Tống Giang lên núi. Những người còn lại là thổ phỉ các nơi hoặc những nhân vật từng chống lại triều đình. Đừng xem thường họ, bởi trong cuộc sống trước đó, rất nhiều người từng có địa vị không thấp. Đặc biệt, những người từng đối kháng với triều đình đa số đều là nhân vật có tài năng và từng lập nên sự nghiệp nhất định.

Vì sao Tống Giang nhất quyết muốn nhận chiêu an.

Vì vậy, Tống Giang luôn phải chú ý đến suy nghĩ của những người này. Đối với những người từng có chỗ đứng trong bộ máy quan lại, được triều đình chiêu an chính là lựa chọn lý tưởng nhất. Hơn nữa, Tống Giang cũng nhìn rất rõ thực tế. Nếu thật sự muốn tiếp tục lấy danh nghĩa "vì dân" để chống triều đình, thì trước hết, rất nhiều người từng là thảo khấu sẽ không đồng tình. Thứ hai, với quy mô hoạt động lớn như của Lương Sơn Bạc, triều đình chắc chắn sẽ điều đại quân đến trấn áp.

Trong khi đó, nhân lực của Lương Sơn Bạc vốn có hạn, tuổi tác của các đầu lĩnh cũng ngày một cao. Chỉ cần thêm vài năm nữa, họ rất có thể sẽ bị triều đình tiêu diệt hoàn toàn và rơi vào kết cục diệt vong.

Bởi vậy, sau khi cân nhắc đủ đường, Tống Giang cho rằng chiêu an là phương án có lợi nhất cho tất cả mọi người, giúp các huynh đệ có cơ hội lập công danh khi vẫn còn ở độ tuổi sung sức nhất.

Tống Giang nhận chiêu an có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Lương Sơn Bạc.

Dẫu vậy, trên núi vẫn có rất nhiều người phản đối. Trong nhiều lần triều đình cử người đến chiêu dụ, đã xảy ra đủ loại biến cố khiến việc quy thuận liên tục bị trì hoãn. Thậm chí, có lúc triều đình mất hết kiên nhẫn và không còn muốn tiếp nhận họ nữa.

Trước tình thế đó, Tống Giang tiếp tục tìm mọi cách vận động, thuyết phục triều đình. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Lý Sư Sư, hoàng đế mới chịu nhượng bộ và đồng ý chiêu an. Đồng thời, Tống Giang cũng kiên nhẫn giải thích lợi hại cho các huynh đệ trên núi. Sau nhiều lần bàn bạc, mọi người cuối cùng cũng chấp nhận lựa chọn quy thuận triều đình.

Nhìn từ góc độ lý tưởng, chiêu an có thể là quyết định khiến độc giả tiếc nuối, bởi nó đã chấm dứt giấc mộng "thay trời hành đạo" của Lương Sơn. Nhưng nhìn từ hiện thực chính trị thời Bắc Tống, có lẽ Tống Giang hiểu rõ rằng: với lực lượng ít ỏi của mình, chống lại cả một triều đại là điều gần như không thể. Chiêu an chưa chắc là con đường vẻ vang nhất, nhưng rất có thể đó là con đường duy nhất mà ông cho rằng có thể đem lại cho các huynh đệ một tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng, niềm tin của ông vào triều đình lại bị chính triều đình phản bội.

Sau khi chấp nhận chiêu an của triều đình Bắc Tống, các đầu lĩnh Lương Sơn lần lượt bị điều động đi đánh Liêu, dẹp Điền Hổ, Vương Khánh rồi cuối cùng là cuộc chiến khốc liệt nhất với Phương Lạp ở vùng Giang Nam. Chính trận chiến này đã trở thành "nấm mồ tập thể" của những anh hùng từng tung hoành thiên hạ.



Khi mới tụ nghĩa, Lương Sơn có đủ 108 đầu lĩnh. Nhưng sau chiến dịch tiêu diệt Phương Lạp, hơn một nửa đã bỏ mạng. Những hảo hán lừng danh như Trương Thuận, Từ Ninh, Lý Quỳ, Trương Thanh, Đổng Bình, Sử Tiến, Nguyễn Tiểu Ngũ... đều chết nơi chiến trường. Có người tử trận trong giao tranh, có người bị phục kích, có người chết vì bệnh tật và vết thương chưa kịp chữa lành. Những cái chết ấy khiến đội ngũ anh hùng từng đông đủ nay chỉ còn lác đác vài bóng người.



Theo nguyên tác, sau khi bình định Phương Lạp, chỉ còn 36 người sống sót trở về kinh đô nhận phong thưởng. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại.



Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa, hai thủ lĩnh cao nhất của Lương Sơn, vốn bị gian thần như Cao Cầu, Đồng Quán căm ghét. Lo sợ họ tiếp tục nắm giữ binh quyền và gây ảnh hưởng, triều đình đã ngầm ban rượu độc. Tống Giang biết mình bị hãm hại nhưng vẫn uống cạn chén rượu. Ông còn gọi Lý Quỳ đến rồi ép người huynh đệ trung thành nhất cùng uống thuốc độc, bởi sợ sau khi mình chết, Lý Quỳ sẽ nổi dậy báo thù, làm tổn hại thanh danh "trung quân" mà ông theo đuổi cả đời.



Lư Tuấn Nghĩa cũng không thoát khỏi số phận. Ông bị đầu độc, sau đó ngã xuống sông và chết trong oan khuất.



Một số người may mắn hơn đã lựa chọn rời xa triều chính. Võ Tòng xuất gia ở chùa Lục Hòa, sống hết quãng đời còn lại trong cửa Phật. Lâm Xung qua đời vì bệnh sau những năm tháng chinh chiến. Yến Thanh nhìn thấu lòng người, từ bỏ công danh để phiêu bạt giang hồ. Công Tôn Thắng quay về núi tu đạo. Lý Ứng, Sài Tiến và vài người khác xin cáo quan về quê.