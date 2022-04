Nếu tỷ phú Elon Musk tiếp quản Twitter: Viên thuốc độc?

Twitter vừa đưa công thức 'viên thuốc độc' để ngăn chặn lời đề nghị tiếp quản từ Elon Musk. Đây là cách nó hoạt động

Vào ngày 14/4, Elon Musk đã đề nghị mua lại Twitter hoàn toàn trong một thỏa thuận định giá công ty ở mức 43 tỷ đô la, một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho thấy.

"Twitter có tiềm năng phi thường. Tôi sẽ mở khóa nó", Musk nói trong một bức thư gửi cho chủ tịch Twitter, Bret Taylor. Musk cho biết lời đề nghị trị giá 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu là "tốt nhất và cuối cùng" của anh ấy.

Twitter cho biết, họ đã nhận được "một đề xuất không được yêu cầu, không ràng buộc từ Elon Musk để mua lại tất cả cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của công ty" và sẽ "xem xét cẩn thận đề xuất để xác định hướng hành động mà họ tin là vì lợi ích tốt nhất của công ty và tất cả các cổ đông Twitter{.

Cho đến ngày 16/4, Twitter đã sử dụng quyền cổ đông nhằm ngăn tỷ phú Elon Musk gia tăng cổ phần và chặn đứng kế hoạch mua đứt Twitter với giá 43 tỷ USD của ông ấy. Ở đây, Twitter đã có động thái sử dụng "viên thuốc độc" - một biện pháp phòng vệ nhằm chống hành động thâu tóm thù địch công ty - nhằm ngăn ngừa CEO Tesla Elon Musk nâng cổ phần của mình lên trên mức 15%, qua đó chặn việc ông Musk mua lại Twitter.

Cựu Giám đốc điều hành Reddit, Yishan Wong cho biết Elon Musk sẽ "gặp phải một thế giới đau đớn" nếu anh ấy mua Twitter.

"Viên thuốc độc" - một tên gọi khác của kế hoạch quyền cổ đông (shareholder rights plan) - là biện pháp ngăn một cổ đông tăng cổ phần lên quá mức giới hạn nhất định, thông qua việc cho phép các cổ đông khác mua thêm cổ phiếu với giá thấp hơn. Biện pháp này thường được các doanh nghiệp sử dụng để phòng vệ trước kế hoạch thâu tóm thù địch hoặc có thêm thời gian xem xét lựa chọn.

Twitter thông báo họ sẽ sử dụng chiến thuật sau khi có sự đồng ý nhất trí từ hội đồng quản trị và một lần nữa gọi lại các đề nghị của Musk là "một đề xuất không được yêu cầu, không có ràng buộc".

Chia sẻ thêm về vấn đề này, mới đây, Cựu Giám đốc điều hành Reddit, Yishan Wong cho biết Elon Musk sẽ "gánh chịu một thế giới đau đớn" nếu mua Twitter, cho rằng CEO Tesla không hiểu hết những thách thức của việc kiểm duyệt nội dung và thực thi quyền tự do ngôn luận trên internet.

"Elon sẽ không sửa chữa một số vấn đề. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều này. Anh ấy không biết mình tham gia để làm gì", Wong nói trong một chủ đề Twitter đang lan truyền.

Trọng tâm của vấn đề này là niềm tin của Wong cho rằng Musk sẽ không thể thực sự duy trì lý tưởng tự do ngôn luận của "Internet cũ", vì cách thức hoạt động của Internet ngày nay. Wong lập luận vì web hiện đại đã phát triển đến mức ai cũng có thể đăng bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào, các nền tảng lớn như Twitter cuối cùng cũng bị buộc phải kiểm duyệt.

"Kiểm duyệt là điều không thể tránh khỏi trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Nếu bạn điều hành một trong những quy mô đủ lớn, bạn sẽ bị BẮT BUỘC kiểm duyệt mọi thứ", ông nói. "Không phải bởi các chính phủ, hay thậm chí bởi 'người dùng', mà bởi các động lực nổi bật của chính mạng xã hội".

Theo Wong, không phải chính trị quyết định những động lực đó - mặc dù đó là điều mà cả hai bên lối đi đều có xu hướng tin tưởng. Thay vào đó, anh ấy nói rằng đó là bởi vì các ý tưởng bẩm sinh là "mạnh mẽ và sự nguy hiểm" và các nền tảng truyền thông xã hội lớn có trách nhiệm giữ cho mọi người không hoàn toàn mất kiểm soát.

"Và không phải vì một số ý tưởng nhất định là tốt hay xấu, đúng hay sai. Nó hoàn toàn liên quan đến các vấn đề vận hành nảy sinh với con người vốn không đồng thuận với số lượng lớn trên các nền tảng kỹ thuật số", Wong tiếp tục.

Bất kể lý do chính xác đằng sau cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận của Wong là gì, điểm mấu chốt của ông là việc điều hành một mạng truyền thông xã hội rất khó - khó hơn nhiều so với những gì Musk có thể tự tin như hiện nay.

Để minh họa cho quan điểm này, Wong tiếp tục nói rằng lối sống cực đoan của người đồng sáng lập Twitter và cựu CEO Jack Dorsey có thể là kết quả của "chấn thương và căng thẳng mãn tính" đi kèm với một vị trí như vậy.

"Và phần tồi tệ nhất, phần sẽ làm tổn thương TẤT CẢ CON NGƯỜI, là điều này sẽ làm xao nhãng nhiệm vụ của anh ấy tại SpaceX và Tesla, bởi vì nó không chỉ hút hết thời gian và sự chú ý của anh ấy, nó SẼ LÀM THIỆT HẠI ĐỒ CHƠI CỦA MÌNH", Wong tiếp tục.

Lượng dữ liệu mà Elon Musk có thể truy cập nếu ông tư nhân hóa Twitter 'không thể so sánh với bất kỳ thứ gì đã từng tồn tại"

Kế hoạch tư nhân hóa Twitter của Elon Musk đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các chuyên gia quyền riêng tư và các nhà nghiên cứu mạng xã hội, bao gồm một cựu giáo sư Harvard, người đã nói với trang Washington Post rằng việc để một người kiểm soát nền tảng xã hội "là một thảm họa" đối với quyền riêng tư của người dùng.

Shoshana Zuboff, cựu giáo sư và là tác giả của cuốn "Thời đại tư bản giám sát" cho biết, doanh thu quảng cáo khổng lồ và việc thu thập dữ liệu không được kiểm soát về hành vi của người dùng đã thay đổi ngành truyền thông xã hội, hiện đang có sự chao đảo đáng kinh ngạc trước các sự kiện trong thế giới thực.

Vì nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội có thể ảnh hưởng đến dư luận và dẫn đến thay đổi hành vi. Bà nói những người kiểm soát các trang web nắm giữ một quyền lực to lớn, để quyền lực đó vào tay một người duy nhất sẽ là "không phù hợp với nền dân chủ".

"Đơn giản là không có sự kiểm tra và cân bằng nào từ bất kỳ lực lượng bên trong hoặc bên ngoài nào", Zuboff nói với The Washington Post.

Nếu Musk nắm quyền sở hữu Twitter, CEO Tesla sẽ có quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với một lượng dữ liệu người dùng "không thể so sánh với bất kỳ thứ gì đã từng tồn tại, và cho phép can thiệp vào tính toàn vẹn của hành vi cá nhân cũng như tính toàn vẹn của hành vi tập thể", Zuboff nói.