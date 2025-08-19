New Zealand "tung" chính sách đầu vào hấp dẫn và nhiều hoạt động trải nghiệm với du học sinh Việt



Nếu như trước đây, học sinh cần phải hoàn tất năm nhất đại học tại Việt Nam hoặc phải hoàn thành chương trình dự bị hoặc chứng chỉ nghề tại New Zealand mới có thể theo học bậc cử nhân tại ITP, thì kể từ năm học 2025 - 2026, học sinh Việt Nam chỉ cần đáp ứng yêu cầu điểm trung bình học tập (GPA) lớp 12 từ 7.0 trở lên ở ít nhất 4 môn liên quan và đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT Việt Nam, là đã có thể đăng ký học tại các học viện danh tiếng như Ara Institute of Canterbury, Whitireia & Weltec, Waikato Institute of Technology (Wintec), Southern Institute of Technology (SIT), Nelson-Marlborough Institute of Technology (NMIT), Otago Polytechnic.

Các học viện khác như Toi Ohomai Institute of Technology và Eastern Institute of Technology (EIT) còn nới lỏng điều kiện đầu vào hơn nữa, dựa trên kết quả đậu kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Với chính sách tuyển sinh mới của khối học viện ITP, cánh cửa vào bậc cử nhân New Zealand ngày càng rộng mở cho HS Việt Nam.



Bên cạnh đó, tiếp nối thành công của sáng kiến giáo dục New Zealand Masterclass Series được triển khai từ năm 2022, ENZ tiếp tục tổ chức các lớp học trải nghiệm trực tuyến, mô phỏng các bài giảng ở bậc đại học, do chính giảng viên của các trường đại học và học viện tại New Zealand đứng lớp từ 20/9 - 5/10/2025.

Từ 20/9, học sinh THPT tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm 26 lớp học mô phỏng bậc đại học New Zealand trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Do nhu cầu tham gia các lớp học này tăng cao qua các năm, năm nay ENZ sẽ tổ chức 26 lớp học xoay quanh các chủ đề đa dạng, từ trí tuệ nhân tạo AI, khoa học dữ liệu, thiết kế hoạt hình và lập trình game, vật lý vũ trụ, khoa học thực phẩm và sáng tạo ẩm thực, cho đến kinh doanh quốc tế, chuỗi cung ứng, khởi nghiệp, giáo dục, ngôn ngữ và khoa học chính trị.



Ngoài ra, thấu hiểu nhu cầu kết nối và học hỏi từ những người đi trước, ENZ tổ chức chuỗi 4 phiên giao lưu trực tuyến vào các ngày 6, 7, 13 và 14/9/2025, quy tụ 14 cựu du học sinh Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của ENZ, cho biết: “Thông qua loạt hoạt động và chính sách tích cực trong năm 2025, New Zealand tiếp tục khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược giáo dục quốc tế. Với sự hỗ trợ thiết thực từ chính phủ và các cơ sở giáo dục New Zealand, người học Việt Nam đang có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm nền giáo dục đẳng cấp thế giới và phát triển sự nghiệp quốc tế bài bản ngay tại New Zealand”.