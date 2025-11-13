Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow nhận thức được rằng các nước phương Tây đang chuẩn bị vũ trang để đối đầu với Nga và đã chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản như vậy. Ảnh Getty

Ông Peskov cho biết ông đồng tình với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, người đã cảnh báo vào đầu tuần này rằng quá trình quân sự hóa nhanh chóng ở châu Âu khiến khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và các quốc gia phương Tây ngày càng cao.

"Phương Tây đang có những tâm lý quân phiệt rõ ràng, và điều đó là không tốt. Nhưng chúng tôi luôn nhận thức được nguy cơ này và đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết trước để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình", ông Peskov nói.

Chiến dịch tái vũ trang của EU, với hàng trăm tỷ euro chi tiêu dự kiến, đang được biện minh dưới chiêu bài đe dọa từ Nga. Tuy nhiên, Moscow khẳng định những cáo buộc này là bịa đặt nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những khó khăn kinh tế và bất mãn xã hội của khối.

"Họ đang tự hành hạ mình bằng cách tăng thêm ngân sách quân sự", ông Peskov nói. "Ba Lan đã tăng chi tiêu quốc phòng lên gần 5% GDP, và các nước khác cũng đang đi theo con đường tương tự, mặc dù họ đang tự hủy hoại nền kinh tế của chính mình bằng cách đó".

Moscow coi việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông và chính sách đối đầu của phương Tây là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay của châu Âu. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã cam kết kết nạp Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008. Sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn năm 2014, Ukraine đã công khai áp dụng chính sách chống Nga.