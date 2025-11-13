Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Ông Peskov cho biết ông đồng tình với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, người đã cảnh báo vào đầu tuần này rằng quá trình quân sự hóa nhanh chóng ở châu Âu khiến khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và các quốc gia phương Tây ngày càng cao.
"Phương Tây đang có những tâm lý quân phiệt rõ ràng, và điều đó là không tốt. Nhưng chúng tôi luôn nhận thức được nguy cơ này và đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết trước để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình", ông Peskov nói.
Chiến dịch tái vũ trang của EU, với hàng trăm tỷ euro chi tiêu dự kiến, đang được biện minh dưới chiêu bài đe dọa từ Nga. Tuy nhiên, Moscow khẳng định những cáo buộc này là bịa đặt nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những khó khăn kinh tế và bất mãn xã hội của khối.
"Họ đang tự hành hạ mình bằng cách tăng thêm ngân sách quân sự", ông Peskov nói. "Ba Lan đã tăng chi tiêu quốc phòng lên gần 5% GDP, và các nước khác cũng đang đi theo con đường tương tự, mặc dù họ đang tự hủy hoại nền kinh tế của chính mình bằng cách đó".
Moscow coi việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông và chính sách đối đầu của phương Tây là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay của châu Âu. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã cam kết kết nạp Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008. Sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn năm 2014, Ukraine đã công khai áp dụng chính sách chống Nga.
Trước chiến tranh, Kseniia Kalmus là một nghệ nhân cắm hoa, sở hữu một cửa hàng hoa ở Kiev. Nhưng giờ đây cô chế tạo UAV để dùng chống lại lực lượng Nga. Ở Ukraine hiện có nhiều cơ sở chế tạo UAV tự phát như vậy, biến vũ khí này trở thành thứ thống trị trên chiến trường.