Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Điểm nóng
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 11:15 GMT+7

Nga bị Trung Quốc từ chối công nghệ quan trọng

+ aA -
PV (Theo NW) Thứ sáu, ngày 10/10/2025 11:15 GMT+7
Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu máy công cụ chính xác tầm trung sang Nga, một động thái rõ ràng nhằm thực hiện lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo Newsweek.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


Công nhân điều khiển máy móc hạng nặng tại một bãi vận chuyển chứa đầy container hàng hóa vào ngày 9/6/2025, tại Moscow, Nga |Ảnh Getty

Hoạt động thương mại của Trung Quốc với Nga, đặc biệt là dầu khí, đã giúp vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Nga kể từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, nhiều công ty Trung Quốc đã cho thấy họ không miễn nhiễm với áp lực từ phương Tây nhằm làm suy yếu năng lực chiến đấu của Nga. Các nhà nhập khẩu Nga đã báo cáo rằng việc giao dịch với các ngân hàng Trung Quốc ngày càng khó khăn kể từ năm ngoái, và việc xuất khẩu hàng hóa dân sự-quân sự sang quốc gia láng giềng của Trung Quốc cũng ngày càng gặp nhiều trở ngại.

Theo MashTekh, một kênh thông tin công nghệ công nghiệp của Nga chuyên theo dõi hoạt động sản xuất trong nước, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu các máy công cụ có độ chính xác từ 3 đến 4 micron, yếu tố quan trọng để sản xuất các bộ phận tên lửa và động cơ cũng như các hệ thống dẫn đường chính xác.

"Chính quyền Trung Quốc đã hạn chế việc cung cấp thiết bị công nghệ cao, mặc dù vấn đề này hiếm khi được thảo luận công khai”, Ildar Nuriev, chủ sở hữu công ty máy công cụ Tatpromstan của Nga, nói với MashTekh. “Nếu trước đây có thể mua được máy móc có độ chính xác từ 3 đến 4 micron, thì giờ đây không còn nữa. Bạn phải xin giấy phép xuất khẩu đặc biệt".

Việc hạn chế này diễn ra trong bối cảnh thương mại Trung Quốc-Nga nhìn chung đang hạ nhiệt sau nhiều năm đạt mức kỷ lục về kim ngạch song phương. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã giảm 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8 - gấp đôi mức giảm ghi nhận trong tháng 7.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giảm gần 9% trong tám tháng đầu năm 2025, xuống còn 1,03 nghìn tỷ nhân dân tệ (142 tỷ USD). Kim ngạch xuất khẩu từ cả hai đối tác đều giảm hơn 8%.

Trung Quốc cũng đã giảm mua nguyên liệu thô từ Nga, bao gồm mức giảm 11% trong nhập khẩu dầu và mức giảm 13% trong nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ tháng 1/5, tờ The Moscow Times đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ viện nghiên cứu Gaidar Institute.

Ildar Nuriev, chủ sở hữu Tatpromstan, được MashTekh trích dẫn cho biết: "Trong hai năm, tôi nhận ra rằng bạn có thể làm bạn với tất cả mọi người, nhưng bạn cần phải tin tưởng vào chính mình".

Cả chính phủ Trung Quốc và Nga đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về những hạn chế này. Vẫn chưa rõ chúng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất quân sự của Nga như thế nào hoặc khiến nước này phải tăng cường phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài khác.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thừa nhận rằng nếu không tịch thu tài sản của Nga, EU sẽ không còn giải pháp nào cho vấn đề tài chính của Ukraine.

Đột phá hạt nhân: Nga chuẩn bị cho thế giới một trật tự mới

Điểm nóng
Đột phá hạt nhân: Nga chuẩn bị cho thế giới một trật tự mới

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Điểm nóng
Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

"Một triệu Euro mỗi ngày", Phần Lan mất 'một mỏ vàng' vì Nga

Điểm nóng
'Một triệu Euro mỗi ngày', Phần Lan mất 'một mỏ vàng' vì Nga

Bộ ba hạt nhân của Nga bị tấn công: Ông Zelensky cầu xin ông Trump cung cấp vũ khí chiến thắng

Điểm nóng
Bộ ba hạt nhân của Nga bị tấn công: Ông Zelensky cầu xin ông Trump cung cấp vũ khí chiến thắng

Đọc thêm

Vì sao Tiến Linh không rời sân trước yêu cầu thay người?
Thể thao

Vì sao Tiến Linh không rời sân trước yêu cầu thay người?

Thể thao

Sau trận thắng Nepal, HLV Kim Sang-sik đã khen ngợi Tiến Linh vì sự quan sát tinh tế và tinh thần trách nhiệm khi chủ động xin ở lại sân thay cho đồng đội bị đau.

Chuyển đổi số: Bài toán cấp thiết với doanh nghiệp, đi nhanh thôi chưa đủ
Kinh tế

Chuyển đổi số: Bài toán cấp thiết với doanh nghiệp, đi nhanh thôi chưa đủ

Kinh tế

Trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm của quá trình chuyển đổi. Nếu Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và hạ tầng, thì doanh nghiệp chính là người thực thi, đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Không chỉ 'Chợ Nga', loạt quán bia, tiệm nail… cũng đang đổ về khu vực Bưu điện TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ "Chợ Nga", loạt quán bia, tiệm nail… cũng đang đổ về khu vực Bưu điện TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ "Chợ Nga", The Box Market, hàng loạt thương hiệu từ cà phê, làm đẹp đến quán bia đang đổ về tòa nhà trên đường Hai Bà Trưng, nằm giữa Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Nguyễn Du ở TP.HCM. Tòa nhà này nằm ngay phía sau Bưu điện thành phố.

Green GSM hợp tác cùng Xentro Group thúc đẩy dịch vụ gọi xe điện tại Philippines
Kinh tế

Green GSM hợp tác cùng Xentro Group thúc đẩy dịch vụ gọi xe điện tại Philippines

Kinh tế

 Hợp tác này góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang giao thông xanh và toàn diện tại Philippines, thể hiện cam kết chung của hai bên đối với phát triển bền vững và lợi ích cộng đồng.

Gặp gỡ chủ nhân Nobel Vật lý, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định cam kết đồng hành cùng khoa học
Kinh tế

Gặp gỡ chủ nhân Nobel Vật lý, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định cam kết đồng hành cùng khoa học

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn vừa có buổi gặp gỡ và trao đổi thân mật với Giáo sư Serge Haroche - nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế đến địa phương tham dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phản hồi thông tin cao tốc La Sơn – Hòa Liên bong tróc, hư hỏng
Bạn đọc

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phản hồi thông tin cao tốc La Sơn – Hòa Liên bong tróc, hư hỏng

Bạn đọc

Sau phản ánh về tình trạng mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên bong tróc, hư hỏng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục và tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Thị trường EU, Mỹ trầm lắng kéo xuất khẩu giảm, giá thép trong nước dự kiến đi lên
Nhà đất

Thị trường EU, Mỹ trầm lắng kéo xuất khẩu giảm, giá thép trong nước dự kiến đi lên

Nhà đất

Ngành thép Việt Nam đang phục hồi sau hai năm suy giảm. Dù xuất khẩu sang EU và Mỹ chững lại, nhu cầu trong nước tăng nhờ đầu tư công và bất động sản sôi động, đẩy giá thép nội địa nhích lên.

Thị trường vàng chính thức 'đổi luật chơi': Giá vàng quay đầu giảm
Kinh tế

Thị trường vàng chính thức "đổi luật chơi": Giá vàng quay đầu giảm

Kinh tế

Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm trong ngày đầu tiên Nghị định 232 có hiệu lực. Nghị định này ra đời với nhiều điểm mới, hứa hẹn sẽ tái lập thị trường vàng theo hướng minh bạch, cạnh tranh có kiểm soát và gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống tài chính - ngân hàng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tin tức

Ban Bí thư đã chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hà Nội di dời khẩn cấp hàng chục nghìn dân ở xã Trung Giã và Đa Phúc trước nguy cơ từ sự cố đê Hữu Cầu
Tin tức

Hà Nội di dời khẩn cấp hàng chục nghìn dân ở xã Trung Giã và Đa Phúc trước nguy cơ từ sự cố đê Hữu Cầu

Tin tức

Trước nguy cơ sự cố từ đê Hữu Cầu do hoàn lưu bão số 11, Hà Nội huy động toàn lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương khẩn cấp di dời hàng chục nghìn dân ở Trung Giã và Đa Phúc đến nơi an toàn.

Trận đánh nào với Mông Cổ làm thay đổi mãi mãi lịch sử nước Nga?
Đông Tây - Kim Cổ

Trận đánh nào với Mông Cổ làm thay đổi mãi mãi lịch sử nước Nga?

Đông Tây - Kim Cổ

Trước quân Mông Cổ hung tàn, trận Kulikovo là lần đầu tiên người Nga cho thấy họ có thể vùng lên mạnh mẽ và trở thành một phần quan trọng của lịch sử châu Âu.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công khai đường dây nóng 0769.04.04.04 tiếp nhận tố giác tội phạm
Tin tức

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công khai đường dây nóng 0769.04.04.04 tiếp nhận tố giác tội phạm

Tin tức

Đường dây nóng 0769.04.04.04 hoạt động 24/7 từ ngày 10/10, tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy qua điện thoại, tin nhắn và Zalo.

Đây, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút 700.000 tỷ đầu tư xã hội, thu ngân sách ước đạt 550.000 tỷ
Nhà nông

Đây, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút 700.000 tỷ đầu tư xã hội, thu ngân sách ước đạt 550.000 tỷ

Nhà nông

Theo định hướng, đến năm 2030, Khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ trở thành động lực chủ đạo của nền kinh tế Hải Phòng. Dự kiến khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút đầu tư xã hội 700.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2 triệu tỷ đồng; đóng góp vào ngân sách 550.000 tỷ đồng; tạo hơn 300.000 việc làm...

Động đất mạnh 7,6 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Philippines
Điểm nóng

Động đất mạnh 7,6 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Philippines

Điểm nóng

Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Philippines, làm tăng nguy cơ sóng thần, theo các nhà địa chấn học và khí tượng học Mỹ.

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc
Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM đã có hơn 6.300 trường hợp nghỉ hưu, thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong khi đó, nhiều khu phố chưa có nơi làm việc, phải mượn tạm nhà dân, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác.

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025
Thể thao

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025

Thể thao

Chiều 09/10, tại Hà Nội, Cục TDTT đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hai sự kiện thể thao quan trọng: Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8).

Thống kê đáng báo động về ĐT Việt Nam
Thể thao

Thống kê đáng báo động về ĐT Việt Nam

Thể thao

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Nepal trong trận đấu tối qua (9/10), nhưng lối chơi mà thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện không tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ.

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?
Xã hội

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?

Xã hội

Trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng nhưng không được theo học và cũng không thể học nguyện vọng 2 dù thừa điểm vì lý do bất khả kháng, em Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An đang mong ngóng thông tin từ Bộ GDĐT và Nhà trường.

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Văn hóa - Giải trí

Những ngày qua, tinh thần của ca sĩ Tuấn Hưng khá bất ổn khi chứng kiến sức khỏe của mẹ yếu dần đi, nằm thở khó khăn trên giường bệnh.

TP. HCM sắp có thêm 1.200 căn nhà ở xã hội
Nhà đất

TP. HCM sắp có thêm 1.200 căn nhà ở xã hội

Nhà đất

UBND TP. HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (CONAC GARDEN), đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại đô thị đặc biệt này.

Hamas tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Gaza
Điểm nóng

Hamas tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Điểm nóng

Một quan chức cấp cao của Hamas Khalil al-Hayya, cho biết cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một "lệnh ngừng bắn vĩnh viễn".

Nước sông Cầu lên kỷ lục, nhiều nhà dân ở Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc ngập gần hết tầng một
Video

Nước sông Cầu lên kỷ lục, nhiều nhà dân ở Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc ngập gần hết tầng một

Video

Chỉ trong vài tiếng, mực nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) bị nhấn chìm, hàng nghìn hộ dân bị cô lập lập hoàn toàn, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn.

TP.HCM rốt ráo siết chất lượng nông sản, xử phạt nặng cơ sở vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rốt ráo siết chất lượng nông sản, xử phạt nặng cơ sở vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông sản theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhằm khắc phục cảnh báo của EU và bảo đảm uy tín hàng Việt trên thị trường xuất khẩu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

TP.HCM khởi công nạo vét rạch Đá Đỏ tổng mức đầu tư 86,7 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” thoát nước cho khu Đông
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khởi công nạo vét rạch Đá Đỏ tổng mức đầu tư 86,7 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” thoát nước cho khu Đông

Chuyển động Sài Gòn

Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ với tổng mức đầu tư 86,7 tỷ đồng vừa được khởi công, kỳ vọng giải quyết triệt để tình trạng ngập úng kéo dài, đồng thời tạo cảnh quan đô thị mới cho khu vực An Khánh, Bình Trưng (TP.Thủ Đức cũ).

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu hoàn thành việc bố trí lực lượng quản lý trật tự xây dựng về cơ sở trước ngày 25/10
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu hoàn thành việc bố trí lực lượng quản lý trật tự xây dựng về cơ sở trước ngày 25/10

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều phường quá tải việc vì thiếu cán bộ, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị, hoàn thành trước ngày 25/10.

Giữa tháng 10, 3 con giáp trách nhiệm lại tận tâm, tạm biệt vận xui, rộng đường thăng tiến
Gia đình

Giữa tháng 10, 3 con giáp trách nhiệm lại tận tâm, tạm biệt vận xui, rộng đường thăng tiến

Gia đình

Giữa tháng 10, 3 con giáp nổi bật với sự tận tâm và trách nhiệm sẽ chính thức nói lời tạm biệt vận xui, mở ra cơ hội thăng tiến trong công việc.

Nóng: Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu, lưu ý lộ trình di chuyển
Kinh tế

Nóng: Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu, lưu ý lộ trình di chuyển

Kinh tế

Sáng ngày 10/10, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về tình hình cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội ngập nước sâu, khiến cho các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Phát Đạt ưu tiên “xây nền” vững cho chu kỳ phát triển dài hơi
Kinh tế

Phát Đạt ưu tiên “xây nền” vững cho chu kỳ phát triển dài hơi

Kinh tế

Dự phóng kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã bắt đầu tăng tốc. Tốc độ không nhanh như áp lực từ thị trường và kỳ vọng của chính Phát Đạt nhưng phản ánh rõ tính bền vững cho kế hoạch lớn trong dài hạn mà Công ty đã công bố.

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

3

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

4

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

5

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga