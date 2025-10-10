Nga bị Trung Quốc từ chối công nghệ quan trọng





Công nhân điều khiển máy móc hạng nặng tại một bãi vận chuyển chứa đầy container hàng hóa vào ngày 9/6/2025, tại Moscow, Nga |Ảnh Getty

Hoạt động thương mại của Trung Quốc với Nga, đặc biệt là dầu khí, đã giúp vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Nga kể từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, nhiều công ty Trung Quốc đã cho thấy họ không miễn nhiễm với áp lực từ phương Tây nhằm làm suy yếu năng lực chiến đấu của Nga. Các nhà nhập khẩu Nga đã báo cáo rằng việc giao dịch với các ngân hàng Trung Quốc ngày càng khó khăn kể từ năm ngoái, và việc xuất khẩu hàng hóa dân sự-quân sự sang quốc gia láng giềng của Trung Quốc cũng ngày càng gặp nhiều trở ngại.



Theo MashTekh, một kênh thông tin công nghệ công nghiệp của Nga chuyên theo dõi hoạt động sản xuất trong nước, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu các máy công cụ có độ chính xác từ 3 đến 4 micron, yếu tố quan trọng để sản xuất các bộ phận tên lửa và động cơ cũng như các hệ thống dẫn đường chính xác.

"Chính quyền Trung Quốc đã hạn chế việc cung cấp thiết bị công nghệ cao, mặc dù vấn đề này hiếm khi được thảo luận công khai”, Ildar Nuriev, chủ sở hữu công ty máy công cụ Tatpromstan của Nga, nói với MashTekh. “Nếu trước đây có thể mua được máy móc có độ chính xác từ 3 đến 4 micron, thì giờ đây không còn nữa. Bạn phải xin giấy phép xuất khẩu đặc biệt".

Việc hạn chế này diễn ra trong bối cảnh thương mại Trung Quốc-Nga nhìn chung đang hạ nhiệt sau nhiều năm đạt mức kỷ lục về kim ngạch song phương. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã giảm 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8 - gấp đôi mức giảm ghi nhận trong tháng 7.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giảm gần 9% trong tám tháng đầu năm 2025, xuống còn 1,03 nghìn tỷ nhân dân tệ (142 tỷ USD). Kim ngạch xuất khẩu từ cả hai đối tác đều giảm hơn 8%.

Trung Quốc cũng đã giảm mua nguyên liệu thô từ Nga, bao gồm mức giảm 11% trong nhập khẩu dầu và mức giảm 13% trong nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ tháng 1/5, tờ The Moscow Times đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ viện nghiên cứu Gaidar Institute.



Ildar Nuriev, chủ sở hữu Tatpromstan, được MashTekh trích dẫn cho biết: "Trong hai năm, tôi nhận ra rằng bạn có thể làm bạn với tất cả mọi người, nhưng bạn cần phải tin tưởng vào chính mình".



Cả chính phủ Trung Quốc và Nga đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về những hạn chế này. Vẫn chưa rõ chúng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất quân sự của Nga như thế nào hoặc khiến nước này phải tăng cường phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài khác.