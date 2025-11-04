Nga cảnh báo sắc lạnh Phương Tây: Càng chi nhiều tiền cho Kiev, Moscow càng giành thêm nhiều đất

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh TASS

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng, phương Tây càng đổ nhiều tiền vào Ukraine, Moscow càng giành được thêm lãnh thổ, và “kết cục sẽ càng tồi tệ hơn cho chế độ ở Kiev".

Phát biểu được ông Medvedev đăng tải trên kênh Telegram cá nhân ngày 3/11, trong đó ông gọi giới chức Ukraine là “những chú hề ở Kiev” – những người đã “phung phí hàng tỷ USD viện trợ từ phương Tây trong vài năm qua”.

“Phương Tây càng chi tiêu nhiều để hỗ trợ họ, thì kết cục dành cho chế độ của những chú hề Kiev sẽ càng tồi tệ hơn - và rồi càng nhiều vùng đất sẽ trở lại với Nga”, ông Medvedev viết.

Tuyên bố mới của ông Medvedev được xem là phản ứng trực tiếp trước việc Mỹ và châu Âu tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, giữa lúc chiến sự tại miền Đông nước này đang leo thang, đặc biệt quanh thành phố Pokrovsk và khu vực Donetsk.

Nga tuyên bố đang củng cố quyền kiểm soát tại miền Đông, trong khi quân đội Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược, nhân lực và nguồn viện trợ phương Tây bị chậm trễ. Phía Moscow nhiều lần tuyên bố sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và châu Âu dành cho Kiev là “hành động kéo dài vô ích một cuộc chiến không thể thắng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các tuyên bố gần đây cũng bày tỏ ý định giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, khiến tâm lý lo ngại lan rộng trong nội bộ Kiev cũng như châu Âu.

Những phát ngôn cứng rắn của ông Medvedev

Kể từ đầu cuộc chiến đến nay, ông Medvedev đã trở thành một trong những giọng điệu cứng rắn nhất của Moscow. Hồi tháng 9, ông từng cảnh báo rằng nếu NATO “tiếp tục đẩy Nga vào chân tường”, Moscow có thể xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để bảo vệ lãnh thổ. Trong tháng 10, ông tiếp tục tuyên bố “không còn điều gì để đàm phán với chính quyền của Tổng thống Zelensky”, và cho rằng “Ukraine chỉ tồn tại nhờ máy thở của phương Tây”.

Giới phân tích nhận định, các phát ngôn của ông Medvedev phản ánh đường lối đối ngoại cứng rắn đang chiếm ưu thế trong giới lãnh đạo Nga, khi Moscow tin rằng họ đang dần chiếm ưu thế trên chiến trường, đặc biệt sau các bước tiến quanh Avdiivka và Pokrovsk.