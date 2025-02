Nga dốc sức phản công ở Kursk, đánh bật lực lượng Ukraine khỏi 2 làng chiến lược

Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga được báo cáo là tiến quân chậm nhưng chắc về phía tây qua khu vực Donetsk. Ảnh Nanna Heitmann/NYTimes.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/2 cho biết lực lượng của họ đã chiếm lại 2 ngôi làng Pogrebki và Orlovka ở phía bắc thị trấn Sudzha, gần biên giới Nga-Ukraine.

Tuyên bố của Bộ cũng cho biết thêm rằng, lực lượng Nga đã phát động các cuộc tấn công ồ ạt nhằm vào các đơn vị và vị trí của Ukraine tại gần hơn chục khu định cư ở Kursk, bao gồm một số khu vực xung quanh Sudzha.

Các báo cáo chính thức của Nga trong nhiều tuần qua đã đề cập đến việc quân đội Nga đã thu hồi được phần lãnh thổ đáng kể bị chiếm giữ trong cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực vào tháng 8/2024.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu qua video vào buổi tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã "giữ vững vùng đệm trên lãnh thổ của Nga trong gần bảy tháng".

Tổng thống cũng khen ngợi các đơn vị ở vùng Donetsk “đang góp phần đẩy lùi các cuộc tấn công và phản công” của Nga.

Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã báo cáo về một cuộc tiến quân chậm nhưng chắc về phía tây qua khu vực Donetsk, giành được một số ngôi làng.

Quân đội Nga đã tiến gần đến nhiều địa điểm tại trung tâm hậu cần quan trọng của thành phố Pokrovsk, nơi mỏ than duy nhất của Ukraine sản xuất than cốc để luyện thép đã bị đóng cửa do giao tranh.

Sau khi thất bại trong nỗ lực ban đầu nhằm tiến về thủ đô Kiev trong những tuần đầu của cuộc chiến, quân đội Moscow đã tập trung vào việc giành quyền kiểm soát Donbass - bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk.

Nga tuyên bố sáp nhập bốn khu vực - Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vào năm 2022 mặc dù không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong số đó.