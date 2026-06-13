Nga dốc sức tiến đánh Sloviansk, Kramatorsk, Ukraine tung đòn phản công táo bạo ở Lyman đảo chiều thế trận

Các binh sĩ Quân đoàn số 3 của Ukraine. Ảnh Quân đoàn số 3 của Ukraine

Lyman từ lâu được xem là cửa ngõ quan trọng trên hướng bắc dẫn tới Sloviansk và Kramatorsk – hai trung tâm quân sự và hậu cần lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại khu vực Donbass.

Muốn tấn công Sloviansk và Kramatorsk từ phía bắc, quân đội Nga trước tiên phải kiểm soát hoặc vượt qua Lyman, sau đó tiếp tục di chuyển khoảng 13 km theo tuyến đường T0514.

Tuy nhiên, Quân đoàn số 3 của Ukraine đang nỗ lực phá vỡ kế hoạch này bằng các đòn phản công nhằm vào phía sau đội hình Nga.

Ukraine phản đòn, đe dọa hậu cần Nga

Kể từ cuối tháng 5, các nhà phân tích chiến trường ghi nhận lực lượng Ukraine đã tiến vào các làng Nove và Katerynivka, nằm cách Lyman khoảng 16 km về phía đông bắc.

Hai khu vực này nằm sát rìa phía bắc của một mũi lồi do Nga kiểm soát.

Nếu tiếp tục mở rộng mũi tiến công về phía tây, Nga có thể từng bước bao vây một phần thành phố Lyman, gây áp lực lên các tuyến tiếp tế của Ukraine.

Tuy nhiên, các cuộc phản công của Kiev tại Nove và Katerynivka đã đảo ngược tình thế.

Thay vì để Nga đe dọa tuyến hậu cần của Lyman, quân đội Ukraine lại gây sức ép lên chính các tuyến tiếp tế của lực lượng Nga đang triển khai ở khu vực này.

Nhà phân tích quân sự Andrew Perpetua cho biết nhiều nguồn tin từ phía Nga cho thấy Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể quanh phần đầu của mũi lồi.

Ông nhận định: “Mọi bằng chứng đều cho thấy Ukraine đã tiến xa hơn những gì các bản đồ hiện nay thể hiện ở phía bắc Lyman. Phía Nga cho biết quân đội Ukraine đã kiểm soát một số khu dân cư, trong khi nhiều khu vực từng nằm chắc trong tay Nga giờ đã trở thành vùng tranh chấp".

Lyman đứng vững, Sloviansk và Kramatorsk sẽ an toàn?

Theo giới chuyên gia, việc ngăn chặn nỗ lực bao vây Lyman của Nga không chỉ có ý nghĩa đối với riêng thành phố này.

Nếu Lyman đứng vững, Ukraine cũng sẽ bảo vệ được tuyến phòng thủ phía bắc của Sloviansk và Kramatorsk, qua đó trì hoãn hoặc ngăn cản một chiến dịch tấn công quy mô lớn của Nga từ hướng bắc.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Nga hết cơ hội tiếp cận hai thành phố chiến lược này.

Mối đe dọa từ phía nam

Sau khi kiểm soát phần lớn Pokrovsk và thành phố lân cận Myrnohrad hồi đầu năm nay, Nga đang chuẩn bị cho hướng tiến công mới từ phía nam nhằm vào Kramatorsk và Sloviansk.

Con đường ngắn nhất dẫn tới Kramatorsk là quốc lộ H-20, nhưng tuyến này hiện vẫn bị chặn bởi lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kostiantynivka, thành phố nằm cách Kramatorsk khoảng 15 km về phía nam.

Khác với tình hình quanh Lyman, quân đội Nga đang đạt được nhiều kết quả tích cực hơn tại Kostiantynivka.

Sau nhiều tháng giao tranh, vùng xám tranh chấp đã mở rộng và bao quanh phần lớn khu vực ngoại vi thành phố, tạo điều kiện cho các nhóm quân Nga thâm nhập từ nhiều hướng khác nhau.

Nhà phân tích Rob Lee thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ nhận định: “Có nhiều tín hiệu tích cực cho Ukraine trên chiến trường so với năm 2025, nhưng tình hình ở Kostiantynivka vẫn đang xấu đi".

Cuộc đua với thời gian

Theo chuyên gia Clément Molin, kịch bản lạc quan nhất đối với Nga là chiếm được cả Lyman lẫn Kostiantynivka trong mùa hè năm nay, từ đó có thể tiến hành bao vây Sloviansk và Kramatorsk trước khi năm 2026 kết thúc.

Tuy nhiên, hiện Lyman vẫn đứng vững nhờ các cuộc phản công của Ukraine, còn Kostiantynivka cũng chống cự lâu hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Chuyên gia Molin cho rằng nếu Nga không thể nhanh chóng xuyên thủng các tuyến phòng thủ này, kế hoạch vây hãm Sloviansk và Kramatorsk trong năm nay có thể bị trì hoãn đáng kể.

Đối với Ukraine, chỉ riêng việc kéo dài thời gian cũng đã là một thắng lợi quan trọng.

Trong thời gian đó, Kiev tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công bằng UAV nhằm vào các tuyến hậu cần, kho tiếp tế và cơ sở quân sự của Nga ở hậu phương.

Các chuyên gia nhận định chiến dịch phá hậu cần này có thể làm thay đổi cục diện chiến trường trong những tháng tới.

Hiện tại, Sloviansk và Kramatorsk vẫn là mục tiêu thực tế của Nga. Nhưng nếu các tuyến tiếp tế tiếp tục bị gián đoạn, tham vọng đó có thể trở nên khó khăn hơn rất nhiều.