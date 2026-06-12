Vào ngày Quốc khánh Nga 12/6, Tổng thống Nga Putin đã gặp gỡ các binh lính Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).

Ông Putin gặp binh lính Nga tại Điện Kremlin. Ảnh: Sputink.

Phát biểu trong cuộc gặp tại Điện Kremlin hôm thứ Sáu, ông Putin nói rằng Nga thực tế đang chiến đấu chống lại toàn bộ phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông nói các nước NATO đã phát động một cuộc chiến chống lại Nga, bắt đầu bằng cuộc đảo chính ở Ukraine.

"Tất cả các nước NATO , tất cả bọn họ, tuyệt đối tất cả bọn họ, đang tăng cường nỗ lực, làm mọi thứ có thể để tổ chức các hành động thù địch chống lại Nga, để, như họ tin tưởng, đưa cuộc chiến chống lại Nga đến một kết cục thắng lợi" - ông nói.

"Chính họ (các nước NATO) đã bắt đầu cuộc chiến. Chính họ đã khơi mào cuộc chiến. Tôi cứ nói đi nói lại điều này: chúng tôi không phải là bên khởi xướng hành động quân sự khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Không. Chính họ đã dàn dựng cuộc đảo chính ở Ukraine, buộc chúng tôi phải bảo vệ cư dân Crimea , và sau đó họ đã khơi mào cuộc chiến"..

Ông cảnh báo, các nước NATO đang tăng cường nỗ lực thực hiện các hành động thù địch chống lại Nga.

"Tất cả các nước NATO, không ngoại lệ, đều đang tăng cường nỗ lực, làm mọi cách để tổ chức các hành động chống lại Nga".

Tuy nhiên, Tổng thống Nga nhấn mạnh, các quốc gia NATO giờ đây đã hiểu rằng nhiệm vụ gây ra một thất bại chiến lược cho Nga là không thể thực hiện được, họ đã quá vội vàng khi tuyên bố điều này một cách công khai.

"Đó là một nhiệm vụ không thể giải quyết được. Họ đã làm quá lên khi tuyên bố công khai về điều đó, họ đã quá vội vàng" - ông Putin phát biểu trong cuộc gặp.