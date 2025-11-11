Nga giành thêm nhiều lãnh thổ ở Ukraine, thẳng thừng tuyên bố Kiev không thể thắng

Quân Nga đang giành thêm nhiều làng mạc ở Ukraine. Ảnh Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này vừa chiếm được hai ngôi làng Slodkie và Nove thuộc vùng Zaporizhzhia, cùng ngôi làng Gnativka ở vùng Donetsk. Ngoài ra Moscow cũng đang siết chặt vòng vây quanh các pháo đài trọng yếu của Ukraine ở Donbass, bao gồm Pokrovsk và Kupiansk. Nhiều nhà quan sát Ukraine thậm chí thừa nhận, việc Pokrovsk thất thủ và rơi vào tay Nga chỉ là vấn đề thời gian dù các quan chức ở Kiev tìm cách bác bỏ.



Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Hai rằng, Nga muốn kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine “càng nhanh càng tốt”, nhưng điều quan trọng là Moscow phải đạt được các mục tiêu ban đầu do họ đặt ra.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow, ông Peskov nói rằng Nga vẫn để ngỏ khả năng đạt được một giải pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời gọi đây là “con đường ưu tiên”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều kiện để đạt hòa bình là phải hoàn thành các mục tiêu mà Moscow đã đề ra từ đầu cuộc “chiến dịch quân sự đặc biệt” hồi tháng 2/2022 - trong đó bao gồm việc “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine.



Ông Peskov cũng cho rằng tiến trình đàm phán bị đình trệ “không phải do lỗi của Nga”, đồng thời đổ trách nhiệm cho các quốc gia châu Âu vì đã khuyến khích Kiev tin rằng họ có thể giành chiến thắng bằng quân sự.

“Các nước phương Tây đang tiếp tục thúc đẩy Ukraine đối đầu, thay vì khuyến khích đối thoại. Người châu Âu vẫn tin rằng Ukraine có thể chiến thắng và bảo vệ lợi ích của mình bằng biện pháp quân sự. Đó là một ảo tưởng sâu sắc mà chế độ Kiev tự ru ngủ mình. Tình hình trên mặt trận cho thấy điều ngược lại”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, tình hình trên chiến trường vẫn “đang biến động” và cho thấy vị thế của Ukraine đang tiếp tục suy yếu. Ông Peskov kết luận rằng Nga hiện đang nắm thế chủ động trên chiến trường và “sẽ không dừng lại”.

Ông dự đoán rằng số người Ukraine ủng hộ hòa bình “theo các điều kiện của Nga” sẽ ngày càng tăng, bất chấp những sức ép trong nội bộ nước này.

Trong khi đó, các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine đã rơi vào bế tắc.

Nga bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn hoặc rút lại các yêu sách, khẳng định sẽ chỉ thảo luận về việc chấm dứt chiến dịch nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi vùng Donbass và từ bỏ hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Phía Kiev nói rằng những điều kiện đó là không thể chấp nhận, tương đương với đầu hàng, và sẽ khiến Ukraine dễ bị Nga tấn công lần nữa trong tương lai.