Nga nâng cấp tên lửa, Ukraine hoảng loạn vì lo sụp lá chắn bầu trời

Hệ thống Patriot của Ukraine. Ảnh: GI.

Kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng phát năm 2022, lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin đã liên tục phóng nhiều loại tên lửa tầm xa vào các thành phố Ukraine, gây thiệt hại nặng nề từ khoảng cách hàng trăm km - từ đất liền, trên biển, hoặc trên không.

Đầu năm 2023, các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ được chuyển giao cho Ukraine và ban đầu được ca ngợi là “khắc tinh” của tên lửa Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp thêm Patriot để bảo vệ không phận Ukraine.

Tuy nhiên, Nga đã thay đổi chiến thuật và nâng cấp công nghệ, khiến nhiều biện pháp phản công của Ukraine - bao gồm cả Patriot - trở nên vô hiệu.

Theo Financial Times, các hệ thống tên lửa Iskander-M (tầm bắn 500 km) và Kinzhal (tầm bắn gần 480 km) đã được nâng cấp để đánh lừa radar Patriot, trong đó có việc thay đổi quỹ đạo và thực hiện cú “lao dốc” gắt ở giai đoạn cuối nhằm tránh bị đánh chặn. Một cựu quan chức Ukraine gọi đây là “bước ngoặt chiến lược cho Nga.”

Các dữ liệu thực tế cho thấy mức độ đáng báo động: trong tháng 8, Ukraine bắn hạ được 37% số tên lửa Nga; nhưng sang tháng 9, tỷ lệ này rơi thẳng xuống chỉ còn 6% - minh chứng rõ rệt cho sức mạnh của công nghệ mới từ Moscow.

Một quan chức phương Tây cho biết, dữ liệu thu thập từ hệ thống Patriot cho thấy “một mô hình mới xuất hiện” - các tên lửa Nga hành xử khác thường ở giai đoạn cuối, gợi ý rằng chúng đã được nâng cấp phần mềm để tránh bị đánh chặn.

Nhà nghiên cứu tên lửa Fabian Hoffmann (Đại học Oslo) nhận định: “Nga đang chứng minh rằng họ có khả năng học hỏi từ sai lầm và tiến bộ nhanh chóng, dù phải trả giá bằng tổn thất khủng khiếp”.

Sự thay đổi này khiến nhiều quốc gia NATO lo ngại, bởi Patriot cũng chính là hệ thống phòng thủ tên lửa chủ lực mà họ đang sử dụng.

Dù vậy, Ukraine vẫn thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt và kiên cường trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm 7 tháng.