Nga ngăn chặn làn sóng bất ổn chống người Do Thái

Cảnh hỗn loạn tại sân bay Makhachkala, Nga vào tối 29/10. Ảnh: RT

Theo đài RT, đã xảy ra một loạt vụ việc chống người Do Thái tại các khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống ở miền Nam nước Nga kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bắt đầu vào đầu tháng này.

Các nguồn truyền thông ở Moskva tin rằng tình trạng bất ổn đã được kích động bởi các kênh Telegram có nguồn gốc từ Ukraine đang thực hiện các hoạt động chiến tranh thông tin.

Vụ bất ổn lớn mới nhất diễn ra vào tối 29/10 khi hàng trăm người biểu tình chống người Do Thái tấn công sân bay quốc tế Makhachkala, thủ phủ nước Cộng hòa Dagestan.

Hàng trăm người biểu tình giận dữ, một số mang theo cờ Palestine và biểu ngữ chống Do Thái, đã tập trung bên ngoài sân bay Makhachkala vào tối 29/10. Cuộc tụ tập trái phép diễn ra sau khi xuất hiện những tin đồn trên mạng về một chuyến bay, được cho là đến từ Tel Aviv và chở “những người tị nạn Do Thái” đang tìm cách chạy khỏi cuộc xung đột ở Trung Đông.

Chuyến bay này của hãng hàng không Red Wing Airlines từ Tel Aviv đến lúc 19h17 theo giờ địa phương.

Đám đông đã xô xát với lực lượng an ninh sân bay, phá cửa nhà ga. Những kẻ bạo loạn tràn vào nhà ga, chiếm đường băng và chặn các chuyến bay mới hạ cánh khi họ tìm kiếm hành khách Israel.

Tình trạng bất ổn tại sân bay đã khiến cảnh sát phải phản ứng mạnh mẽ, hàng chục phương tiện của lực lượng thực thi pháp luật đã được triển khai tới hiện trường. Cảnh sát chống bạo động tiến vào sân bay, bắt giữ nhiều người biểu tình. Theo cơ quan y tế địa phương, khoảng 20 người, trong đó có ít nhất 6 cảnh sát, bị thương trong các cuộc đụng độ.

Nguồn tin từ phía Bộ Nội vụ Nga cho hay một cuộc điều tra hình sự về việc tổ chức bạo loạn hàng loạt đã được triển khai. Hành vi phạm tội này phải chịu những hình phạt nặng, có thể khiến người phạm tội phải ngồi tù lên tới 15 năm. Ngoài ra, những cá nhân đưa ra những phát ngôn công khai mang tính thù hận về chủng tộc và tôn giáo cũng có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự.

Một ngày trước đó, một đám đông giận dữ đã lục soát một khách sạn ở thành phố Khasavyurt của Dagestan để tìm “người tị nạn Do Thái”, mà họ nghe đồn là đang sống ở đó. Đám đông không tìm thấy gì và vụ việc được giải quyết trong hòa bình.

Trong một vụ việc tương tự, trung tâm văn hóa Do Thái đang được xây dựng ở thành phố Nalchik, thủ phủ Cộng hòa Kabardino-Balkaria của Nga, đã bị những kẻ tấn công không rõ danh tính nhắm tới. Những kẻ tấn công đã đốt cháy tòa nhà và để lại đó những bức vẽ bậy chống người Do Thái.

Theo cơ quan chức năng Nga, những tin đồn trên mạng gây ra tình trạng bất ổn ở Dagestan dường như bắt nguồn từ kênh Telegram có tên Utro Dagestan ('Dagestan Morning'). Mặc dù tự cho mình là một cơ quan truyền thông địa phương, kênh này đã bị cả quan chức Nga và cộng đồng hacker Killnet cáo buộc là một dự án của cơ quan tình báo Ukraine, được thiết lập để khuấy động tình trạng bất ổn ở Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa phản hồi về cáo buộc này.

Theo đài RT, kênh Utro Dagestan bắt đầu phát triển nhanh chóng chỉ ngay sau khi bắt đầu xung đột giữa Kiev và Moskva vào tháng 2/2022, nhận được nguồn tài trợ dồi dào và trở thành nguồn tài nguyên chính trong mạng lưới các kênh trực tuyến chống Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức phản ứng trước tình trạng bất ổn tại sân bay Nga bằng một bài đăng dài trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter), trong đó ông cáo buộc chủ nghĩa bài Do Thái “nguồn gốc sâu xa” và “sự căm thù đối với các quốc gia khác” ở Nga.

Văn phòng Thủ tướng Israel và Bộ Ngoại giao cùng ngày đưa ra tuyên bố chung, cho biết chính phủ Israel đang theo dõi diễn biến tại sân bay Makhachkala. Tuyên bố nói thêm: “Israel mong muốn các cơ quan pháp lý của Nga bảo vệ an toàn cho tất cả công dân Israel và người Do Thái dù họ ở đâu, và có hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ bạo loạn cũng như hành động kích động hoang dã nhằm vào người Do Thái và người Israel”.

Mỹ cũng kêu gọi Nga bảo vệ người Israel và người Do Thái. Trong một bài đăng trên mạng X, Đặc phái viên giám sát và chống chủ nghĩa bài Do Thái, Amb. Deborah E. Lipstadt, đã lên án vụ việc. “Chúng tôi lên án các cuộc biểu tình bạo lực được báo cáo ở Nga đe dọa người Israel và người Do Thái. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Nga đảm bảo an toàn cho họ", ông Lipstadt nói.