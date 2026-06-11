Nga ồ ạt tấn công căn cứ hải quân, kho đạn dược của Ukraine; Crimea rung chuyển vì nổ lớn

Ảnh minh họa: TASS

Theo thông báo hôm 10/6 được hãng tin TASS trích dẫn, không quân chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ hải quân, các kho đạn và nhiên liệu, cơ sở vận tải - năng lượng hỗ trợ quân đội Ukraine, các địa điểm lưu trữ, chuẩn bị và phóng UAV tầm xa, cũng như khu vực tập trung quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 địa điểm trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất gần 1.400 binh sĩ trên toàn tuyến mặt trận trong 24 giờ qua.

Ngoài nhân lực, Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều xe bọc thép, pháo tự hành, hệ thống tác chiến điện tử và khí tài quân sự khác của Ukraine.

Mặt trận Sumy và Kharkov

Tại khu vực Sumy, Cụm tác chiến Phương Bắc được cho là đã cải thiện vị trí chiến thuật và tấn công các đơn vị cơ giới, đổ bộ đường không và phòng vệ lãnh thổ của Ukraine gần Krasnopolye, Luzhki, Mogritsa, Ulanovo, Khoten và Volnaya Sloboda.

Ở hướng Kharkov, Nga tuyên bố gây thiệt hại cho nhiều lữ đoàn cơ giới Ukraine tại Shipovatoye, Sosnovy Bor, Redkodub, Rubezhnoye và Izbitskoye.

Theo Moscow, tại mặt trận này, Ukraine mất hơn 230 quân nhân, một xe bọc thép Kozak, 17 phương tiện cơ giới, một hệ thống tác chiến điện tử và một radar RADA RPS-42 do Israel sản xuất.

Giao tranh ác liệt tại Donetsk và Dnipropetrovsk

Cụm tác chiến Phương Tây và Phương Nam tiếp tục hoạt động tại các khu vực thuộc tỉnh Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều xe bọc thép, pháo tự hành Gvozdika và gây tổng cộng hơn 370 thương vong cho phía Ukraine tại các khu vực này.

Trong khi đó, Cụm tác chiến Trung tâm cho biết đã đẩy mạnh tiến công tại các khu vực thuộc tỉnh Dnipropetrovsk và Donetsk, gây hơn 285 thương vong cho đối phương. Nga cũng tuyên bố phá hủy một pháo tự hành Bogdana 152 mm và một hệ thống pháo phản lực phóng loạt CP-30 do Argentina sản xuất.

Nga tuyên bố tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Cụm tác chiến Phương Đông tiếp tục "thọc sâu vào hệ thống phòng thủ" của Ukraine tại các khu vực thuộc tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

Moscow cho biết lực lượng này đã gây hơn 455 thương vong cho quân đội Ukraine, đồng thời phá hủy bốn xe bọc thép và bảy phương tiện cơ giới.

Ở hướng Zaporizhzhia, Cụm tác chiến Dnepr được cho là đã tiêu diệt khoảng 40 binh sĩ Ukraine và phá hủy ba trạm tác chiến điện tử.

Crimea rung chuyển vì nổ lớn

Hàng loạt vụ nổ đã được ghi nhận trên khắp bán đảo Crimea do Nga kiểm soát trong đêm 10 rạng sáng 11/6, trong bối cảnh xuất hiện dấu hiệu về một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự trên bán đảo, theo Kyivindependent.

Theo kênh Telegram thân Ukraine Crimean Wind, một cây cầu tại thành phố Armiansk ở phía bắc Crimea, gần khu vực giáp lãnh thổ Ukraine, đã bị đánh trúng sau khi xuất hiện các báo cáo về UAV Ukraine cùng nhiều tiếng nổ liên tiếp trong khu vực.

Một cây cầu khác nằm trên tuyến đường từ Armiansk tới Krasnoperekopsk cũng được cho là đã trúng đòn tập kích.

Kênh này tuyên bố: “Có vẻ như hiện không còn cây cầu nào nguyên vẹn trên các tuyến đường bộ dẫn vào bán đảo Crimea".

Ở phía nam Crimea, thành phố cảng Sevastopol cũng ghi nhận nhiều vụ nổ và hoạt động quân sự bất thường.

Theo Crimean Wind, người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy các vụ phóng tên lửa từ khu vực Mũi Fiolent, đồng thời nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trên khắp thành phố.

Kênh này cho biết đã ghi nhận hai vụ đánh trúng mục tiêu gần các vịnh Komyshova và Kozacha, sau đó tiếp tục xuất hiện thêm từ 4 đến 5 vụ nổ khác.

Một mục tiêu quân sự tại Vịnh Striletska cũng được cho là đã bị tấn công.

Nhân chứng cho biết khói đen bốc lên từ khu vực Vịnh Omega, trong khi một đám cháy lớn xuất hiện gần Vịnh Striletska.

Crimean Wind cho biết các hệ thống phòng không Nga hiện được triển khai tại khuôn viên một trường thiếu sinh quân và học viện hải quân nằm gần Vịnh Striletska.

Ngoài ra, bờ đông của vịnh này còn là nơi đặt nhiều cơ sở thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.

Theo đánh giá của kênh Telegram này, các cơ sở quân sự nói trên có thể là mục tiêu chính của cuộc tập kích.

Không chỉ Sevastopol và Armiansk, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Simferopol, thủ phủ của Crimea.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại hoặc các mục tiêu bị tấn công tại khu vực này.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.