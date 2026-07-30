Nga tấn công tên lửa đạn đạo cực lớn rung chuyển Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine

Khói và lửa bốc lên hướng về Obolon, Kiev vào ngày 30 tháng 7 sau một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Ảnh Kyiv Independent t

Trong cuộc tấn công quy mô lớn, ít nhất một người đã thiệt mạng tại thủ đô, theo báo cáo của chính quyền quân sự địa phương.

Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, các vụ cháy cũng được cho là đã bùng phát tại các khu nhà không phải nhà ở tại các quận Sviatoshynskyi và Obolon của Kiev sau khi mảnh vỡ rơi xuống. Một phóng viên của hãng tin Kyiv Independent đã nhìn thấy một đám cháy lớn ở hướng Obolon.

Theo các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở Kiev bắt đầu từ 1 giờ 18 phút sáng giờ địa phương. Một loạt tiếng nổ thứ hai sau đó được nghe thấy vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại toàn diện.

Các cuộc tấn công nhắm vào các khu vực của Ukraine giáp với các nước NATO

Suốt đêm, Không quân Ukraine liên tục cảnh báo về các tên lửa đạn đạo đang hướng tới nhiều khu vực khác nhau của đất nước, bao gồm cả vùng Viễn Tây Ukraine, trong khi các cảnh báo không kích được ban hành trên toàn quốc.

Truyền thông địa phương đưa tin một khu dân cư ở Kryvyi Rih đã bị ảnh hưởng, nhiều người, trong đó có trẻ em, được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một ngôi nhà. Hiện chưa có thông tin nào về việc có thương vong nào trong thành phố hay không.

Nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở thành phố Lviv phía tây, nằm cách biên giới Ba Lan-Ukraine chỉ khoảng 70 km (45 dặm), bắt đầu vào khoảng 4:40 sáng theo đài phát thanh công cộng Suspilne.

Vài phút sau, những tiếng nổ cũng vang lên ở tỉnh Ivano-Frankivsk, một vùng giáp biên giới với Romania.

Theo các nguồn tin, hàng chục tên lửa đã bay qua các khu vực phía tây của đất nước trong cuộc tấn công.

Đáp lại cuộc tấn công của Nga, Không quân Ba Lan cho biết họ đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận Ba Lan.

Chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác của Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo trên mạng xã hội vào ngày 29 tháng 7 rằng Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này trong đêm.

"Người Nga đã chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn từ vài ngày trước, và rất có thể cuộc tấn công sẽ được thực hiện tối nay", ông Zelensky nói trong một bài đăng trên X.

"Xin hãy chú ý đến cảnh báo không kích hôm nay ở tất cả các vùng của Ukraine và tự bảo vệ mình", ông nói thêm.

Hàng nghìn người đã trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm ở Kiev giữa những cảnh báo về vụ tấn công. Các báo cáo trên mạng xã hội cho thấy tình trạng quá tải tại một số ga tàu điện ngầm ở những khu dân cư đông đúc nhất của Kiev.

Các cuộc tấn công quy mô lớn đã nhắm vào thủ đô của Ukraine với tần suất đáng báo động trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 2026. Khi cuộc tấn công của Nga trên chiến trường chậm lại, Moscow đã áp dụng một chiến thuật mới trong cuộc xâm lược toàn diện Ukraine: áp đảo hệ thống phòng không vốn đã yếu kém của nước này bằng tên lửa đạn đạo , tấn công các khu dân cư và các di tích văn hóa.

Ngày 3 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Moscow nhằm vào Ukraine "phải tiếp tục".

Ukraine đã đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các cơ sở quân sự của Nga một cách thành công- thậm chí cả các thành trì truyền thống như Moscow và St. Petersburg. Hiệu quả của chiến dịch không kích của Kiev đã thay đổi cục diện chiến tranh và gây áp lực nghiêm trọng lên Điện Kremlin.

Nhưng việc đốt cháy các nhà máy lọc dầu ở Nga không bảo vệ được các thành phố của Ukraine, nơi đã cạn kiệt tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí phòng không duy nhất có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.

Tuy nhiên, điều này có thể thuyết phục Nga chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn một phần trên không. Các quan chức cho biết với tờ Kyiv Independent ngày 24 tháng 7 rằng Ukraine và Mỹ đang chuẩn bị một vòng đề xuất hòa bình mới để trình lên Moscow trong thời gian tới, bao gồm cả việc ngừng các cuộc tấn công trên không.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 7 để thảo luận về hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot và việc khôi phục tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Đề xuất về lệnh ngừng bắn trên không được cho là nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky và ông Trump cho biết họ đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp, phản ánh sự tan băng rõ rệt trong thái độ của Nhà Trắng đối với Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng ông Putin đã mất thế chủ động trong cuộc chiến với Ukraine nhưng vẫn ngoan cố từ chối tuyên bố ngừng bắn.