Nga tung “quái vật hạt nhân” công nghệ tối tân mạnh chưa từng thấy mang 40 tên lửa Kalibr, Ukraine "ngồi trên đống lửa"

Ảnh minh họa tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân K-561 Kazan Project 885M Yasen-M. Nguồn Defence.

Lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân K-563 Ulyanovsk vừa được tổ chức hôm thứ Ba tại thành phố Severodvinsk, nơi đặt các cơ sở đóng tàu quân sự quan trọng của Nga.

Quá trình chế tạo con tàu kéo dài đúng 9 năm, bắt đầu từ lễ đặt ky vào ngày 28/7/2017 và kết thúc bằng lễ hạ thủy ngày 28/7/2026.

Việc Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân K-563 Ulyanovsk thổi bùng lên câu hỏi về sức mạnh cũng như những công nghệ tối tân nhất mà "quái vật hạt nhân" này sở hữu.

Lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân K-563 Ulyanovsk Project 885M Yasen-M. Ảnh Defence

Có thể mang 40 tên lửa Kalibr hoặc 32 tên lửa Zircon

Tàu ngầm K-563 Ulyanovsk thuộc Đề án 885M Yasen-M được xem là một trong những dòng tàu ngầm tấn công có hỏa lực mạnh nhất của Hải quân Nga.

Mỗi tàu được trang bị 8 mô-đun phóng thẳng đứng. Tùy theo cấu hình vũ khí, các mô-đun này có thể mang tối đa 40 tên lửa hành trình 3M14 Kalibr, với 5 tên lửa trong mỗi bệ phóng.

Ngoài ra, tàu có thể mang tối đa 32 tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon hoặc tên lửa chống hạm P-800 Oniks, tương ứng 4 tên lửa cho mỗi bệ phóng.

Bên cạnh hệ thống tên lửa, Yasen-M còn được trang bị 10 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và có thể mang theo tối đa 30 quả ngư lôi.

Sự kết hợp giữa tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, tên lửa siêu vượt âm và ngư lôi giúp tàu ngầm Yasen-M có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ tấn công mục tiêu trên đất liền đến săn tàu chiến và đối phó với các mục tiêu dưới nước.

Sơ đồ bố trí nội thất của tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Project 885M Yasen-M của Nga. Ảnh minh họa: HI Sutton

Tàu dài gần 140 m, lặn sâu 600 m

Theo các thông số được công bố, tàu ngầm Yasen-M có chiều dài khoảng 139 m, lượng giãn nước khi lặn đạt 13.800 tấn và biên chế khoảng 90 thủy thủ.

Tàu có thể hoạt động liên tục trong khoảng 100 ngày. Độ sâu lặn tối đa được cho là lên tới 600 m, trong khi tốc độ khi lặn đạt khoảng 31 hải lý/giờ, tương đương gần 57 km/h.

Hệ thống động lực của tàu gồm một lò phản ứng hạt nhân công suất 200 MW, cung cấp năng lượng cho động cơ điện có công suất khoảng 50.000 mã lực.

Nhờ sử dụng năng lượng hạt nhân, tàu ngầm có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên. Tuy nhiên, thời gian hoạt động thực tế vẫn bị giới hạn bởi lượng lương thực, vật tư và khả năng duy trì của thủy thủ đoàn.

Nga đang sở hữu bao nhiêu tàu ngầm Yasen?

Hiện Nga đang vận hành 4 tàu ngầm thuộc Đề án 885M Yasen-M và 1 tàu ngầm thuộc phiên bản ban đầu Đề án 885 Yasen.

Ngoài K-563 Ulyanovsk, một tàu Yasen-M khác cũng đã được hạ thủy nhưng chưa chính thức đi vào hoạt động. Như vậy, Nga hiện có tổng cộng 7 tàu thuộc dòng Yasen/Yasen-M đã được đưa vào biên chế hoặc đã hoàn tất giai đoạn hạ thủy.

Bên cạnh đó, 3 tàu ngầm Yasen-M khác đang được đóng, trong khi một tàu nữa được lên kế hoạch chế tạo.

Theo kế hoạch hiện nay, Nga dự kiến xây dựng tổng cộng 11 tàu ngầm thuộc dòng Đề án 885/885M Yasen. Trong số này, 7 tàu đã được đưa vào biên chế hoặc đã hạ thủy, còn các tàu còn lại đang trong những giai đoạn chế tạo hoặc chuẩn bị triển khai.

Tuy nhiên, quy mô của chương trình có thể tiếp tục được mở rộng. Nga xem dòng tàu ngầm Yasen và Yasen-M là lực lượng thay thế lâu dài cho các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân từ thời Liên Xô vẫn đang hoạt động.

Việc K-563 Ulyanovsk được hạ thủy sau 9 năm cho thấy Moscow tiếp tục đầu tư vào chương trình hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân, trong bối cảnh các tàu ngầm thế hệ cũ dần tiến gần đến giới hạn vòng đời và cần được thay thế bằng các nền tảng mới có hỏa lực mạnh hơn.