Người lính quân đội Anh. Ảnh The Economist

Trước đó, Tạp chí Military Watch (MWM) đưa tin các đơn vị đặc biệt của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho các cuộc đột kích ven biển nhằm chiếm giữ các giàn khoan dầu ngoài khơi bờ biển Nga.

"Các cuộc tập dượt diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây, trong đó không thể loại trừ khả năng xảy ra những cuộc tấn công vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga nếu như xung đột tiếp tục leo thang", tạp chí này cho biết.

Như tạp chí xác nhận, tham gia cuộc tập trận này có lực lượng đặc nhiệm từ các đơn vị Biệt kích số 42 và số 47 của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh. Họ thực hành kịch bản bí mật đột nhập "tàu Nga" và chiếm các giàn khoan dầu khí. Dành cho cuộc tập dượt đã thành lập nhóm đặc nhiệm. Tạp chí tóm tắt rằng cuộc huấn luyện-thực hành diễn ra ở phía đông Biển Baltic, sát gần biên giới Nga.

Kolesnik nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thực hiện các hoạt động như vậy chống lại Nga sẽ vấp phải phản ứng ngay lập tức và nghiêm khắc. Ông cảnh báo rằng những người tổ chức các hoạt động đặc nhiệm của phương Tây phải hiểu rõ hậu quả của các hành động của họ.

“Đối với họ, kết cục có thể rất tồi tệ, họ sẽ đơn giản là biến mất. Chúng tôi đã được cảnh báo, và do đó đã sẵn sàng cho mọi diễn biến. Những kẻ cố gắng thực hiện những kế hoạch như vậy sẽ bị tiêu diệt”, ông nói.