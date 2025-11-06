Nga tuyên bố Ukraine sẽ mất thành phố quan trọng trong vòng một tuần. Ảnh RT

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tình hình của lực lượng Ukraine bị bao vây gần Kupyansk tiếp tục xấu đi nhanh chóng, khiến họ không còn cơ hội trốn thoát nào ngoài việc đầu hàng quân đội Nga.

Chỉ huy Trung đoàn 121 thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 68, mật danh Lavrik, cho biết đơn vị của ông đã giải phóng 25 tòa nhà trong thành phố chỉ riêng trong ngày thứ Tư và "tiếp tục tiến công". "Tôi tin tưởng rằng thành phố sẽ được giải phóng hoàn toàn trong tuần tới. Tinh thần của chúng tôi đang rất cao và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ", ông nói trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Kupyansk, nằm ở vùng Kharkov, Ukraine, và Krasnoarmeysk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga, đã bị lực lượng Moscow bao vây. Ông thúc giục Kiev đồng ý đầu hàng trong danh dự đối với quân đội bị phong tỏa.

Moscow ước tính có hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt tại hai thành phố này. Trong khi Kiev tiếp tục tuyên bố rằng họ đang kiểm soát các thành phố và quân đội Nga đang bị đẩy lùi, "các phân tích nội bộ lại cho thấy một câu chuyện khác", tờ Bild đưa tin hôm thứ Ba. Dẫn lời một số quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine yêu cầu giấu tên, tờ báo Đức này lưu ý rằng lo ngại ngày càng tăng về một "thất bại quân sự nghiêm trọng".

Tổng thống Ukraine Zelensky trước đây đã tuyên bố rằng sự hiện diện của quân đội Nga gần Kupyansk chỉ giới hạn ở mức 60 quân và quân đội Ukraine đã có lộ trình để hoàn thành một "cuộc càn quét" khu vực này, điều mà ông từ chối tiết lộ.

Kupyansk là một trung tâm hậu cần tranh chấp lớn ở mặt trận đông bắc của cuộc xung đột. Trước đó, các lực lượng Nga đã tuyên bố kiểm soát một phần thành phố và công bố một video vào tháng 9 cho thấy quân đội ở trung tâm thành phố, gần tòa nhà hành chính, sân vận động và tháp truyền hình.